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Здравоохранение Биотехнология Biotechnology

Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology


08.04.2019 «Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН
12.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»
02.02.2010 В Москве пройдёт форум "Биотехнология и Общество"
13.11.2008 В Пущино прошла конференция "Биотехнология – 2008"
22.04.2008 24 апреля откроется Международный Конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике
21.04.2008 24 апреля откроется конгресс ЕвразияБио'2008
16.04.2008 24 апреля откроется конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике
10.02.2005 Биотехнологии вновь в чести в России?
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество
12.05.2003 В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд.
04.11.2002 Биотехнологический конгресс станет "научно-промышленным"
16.10.2002 Россия и ЕС создают Биотехнологический консорциум
27.02.2001 Биотехнологии: "светлое будущее" или фондовый "пузырь"?

Публикаций - 292, упоминаний - 326

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 6
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Элемент ГК - Elementec 25 4
Samsung Electronics 9667 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
Крок - Croc 1683 1
Nvidia Corp 3203 1
LG Electronics 3530 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Газпром ПАО 1144 3
Самолёт ГК 1649 3
Мегаполис ТК 199 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 7
Администрация Президента РФ 976 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
Linux OS 8153 5
Microsoft Windows 2528 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
Путин Владимир 2696 9
Мишустин Михаил 466 1
Мантуров Денис 79 1
Колодюк Андрей 3 1
Соболев Сергей 5 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 13
Казахстан - Республика 4750 8
Беларусь - Белоруссия 4165 7
Россия - ПФО - Казань 2333 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 4
Россия - ЦФО - Орловская область 245 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 31 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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