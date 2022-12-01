Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

ЗАГС Органы записи актов гражданского состояния Государственная регистрация заключения брака бракосочетание брачный союз, супружество расторжение брака Marriage dissolution of marriage

ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage

  • ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния

01.12.2022 «Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету 1
28.11.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал систему «БФТ.имущество» 1
11.10.2022 Подать заявление на развод можно онлайн на «Госуслугах», подписав «Госключом» 3
11.10.2022 Подать заявление на развод можно онлайн на «Госуслугах», подписав «Госключом» 3
06.10.2022 Справки и свидетельства из ЗАГСа можно заказать на «Госуслугах» 4
19.09.2022 Резиденту «Сколково» не дали удалить из Сети негативные отзывы сотрудников. Суд решил, что это ограничит свободу Рунета 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 2
20.06.2022 Первая «цифровая» двойня зарегистрирована на «Госуслугах» 1
02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1
20.05.2022 На «Госуслугах» можно зарегистрировать рождение ребенка в электронном виде 2
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области 1
28.03.2022 Отечественный ИИ ускорит проведение госзакупок в три-четыре раза 1
10.01.2022 МВД отказалось строить дорогостоящую ИТ-систему. Подрядчик пошел требовать свое через суд 1
12.12.2021 От реестра ЗАГС до Единого регистра населения остался один шаг 2
30.11.2021 Что изменится в России с 1 декабря 2021 года 1
22.11.2021 ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса 1
10.11.2021 ФНС использует Polymatica для анализа большого массива данных 3
14.09.2021 На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС 1
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
02.07.2021 Искусственный интеллект применяется в каждом шестом проекте Москвы 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 5
18.04.2021 Когда обручальные кольца заменят на цифровые и как? 1
16.04.2021 Россияне смогут хранить и предъявлять электронные документы, используя мобильное приложение 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 3
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
15.12.2020 Нейросеть теперь в мобильном приложении госуслуг Югры 1
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 3
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
13.08.2020 Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года 1
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния 2
05.06.2020 Власти выделят 633 миллиона на оцифровку книг ЗАГСов 3
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 3

Публикаций - 332, упоминаний - 562
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще