Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись

Бракосочетание в МФЦ

Столичные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» начали оказывать гражданам ряд новых услуг органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Согласно информации, опубликованной на официальном портале мэра и правительства Москвы, с 31 мая 2021 г. в московских МФЦ, в частности, можно зарегистрировать или расторгнуть брак.

Регистрация брака в МФЦ доступна в неторжественной обстановке совершеннолетним гражданам России. Оформить развод могут супруги по взаимному согласию, не имеющие общих несовершеннолетних детей, при условии, что брак был заключен на территории Москвы или хотя бы один из супругов проживает в столице.

Московские МФЦ взяли на себя функции ЗАГСов

Ранее узаконить свои отношения или официально зафиксировать их окончание партнеры могли исключительно в ЗАГСе. Однако подать соответствующее заявление граждане имели и имеют возможность через интернет, при помощи единого портала госуслуг (ЕПГУ). Госпошлина в таком случае меньше на треть, чем при личной явке в организацию. Таким образом, подача заявления на регистрацию брака обходится в 245 руб. вместо 350 руб., на развод – в 455 руб. вместо 650 руб.

Другие услуги МФЦ

Помимо заключения брака и развода, в московских МФЦ теперь доступны регистрация рождения или смерти человека на основании заявления юридического лица.

Помимо этого, в центрах «Мой документы» будут выдавать свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС Москвы. Также, посетив МФЦ, москвичи смогут добиться внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например, в свидетельство о рождении, заключении брака или развода, усыновлении и другие документы.

Наконец, жителям столицы в МФЦ доступна услуга «Проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации». Услуга может оказаться полезной в случае, когда гражданину требуется подтверждение законности документов для использования их в других государствах.

В пресс-службе столичных МФЦ подчеркивают, что с началом оказания перечисленных выше услуг в офисах «Мои документы» отделы ЗАГС прекратят вести прием заявителей по данным направлениям.

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На первом этапе услуги будут оказывать в 41 районном центре и шести флагманах МФЦ «Мои документы». В дальнейшем пилотный проект планируется масштабировать на все центры госуслуг Москвы.

От эксперимента к повсеместному внедрению

Механизм предоставления в МФЦ услуг ЗАГС был протестирован в ходе эксперимента, проведенного в Москве, Воронежской и Тюменской областях. По данным Минэкономразвития, в 2016 г. в МФЦ было зарегистрировано более 173 тыс. актов гражданского состояния, а с января по 25 октября 2017 г. – свыше 363 тыс.

В начале августа 2018 г. Правительство России, возглавляемое Дмитрием Медведевым, разрешило МФЦ по всей стране с согласия региональных властей развернуть до двух специализированных рабочих мест на офис с прямым доступом к ФГИС ЗАГС. Предполагалось, что доступ к информационной системе для МФЦ будет бесплатным.

Инициатором выступило Минэкономразвития. В 2017 г. ведомство разработало проект постановления Правительства, в котором сформулировало новые полномочия МФЦ в контексте существовавшего тогда плана мероприятий по развитию системы предоставления госуслуг в МФЦ по принципу «одного окна» на 2016–2018 гг.



Напомним, что МФЦ работают по принципу «одного окна», то есть гражданину достаточно одного обращения для получения государственной услуги. Взаимодействие с госорганами берет на себя МФЦ. Сеть МФЦ в России начала формироваться в 2007 г. Количество новых центров и предоставляемых ими услуг постоянно растет. К примеру, в 2020 г. Правительство разрешило регистрацию личных автомобилей и других транспортных средств на базе МФЦ, без визита в ГИБДД.

