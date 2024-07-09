Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Семья, любовь и «Госуслуги»: почти все заявления в загс подаются онлайн

С начала 2024 г. на «Госуслугах» подали уже 337 тыс. заявлений о заключении брака. Это 2/3 всех поданных за это время заявок. Популярность сервиса среди молодоженов постоянно растет. В 2023 г. онлайн было подано более 86% заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Оформить заявление можно за несколько минут, затем останется только прийти в загс в выбранный день. Рекорд принадлежит паре из Марий Эл, они заполнили форму на «Госуслугах» всего за 1 минуту 42 секунды.

Где чаще всего женятся с «Госуслугами»: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область.

Средний возраст тех, кто вступает в брак с помощью онлайн-сервиса — 30 лет. Заявление чаще подают женщины, но мужчины в свою очередь чаще оплачивают госпошлину.

Какие загсы на «Госуслугах» выбирают чаще всего: Дворец бракосочетания №4 в Москве; Дворец бракосочетания №1 в Москве; Таганский отдел ЗАГС в Москве; Дворец бракосочетания №2 в Санкт-Петербурге; Дворец бракосочетания №5 в Москве.

Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews
Маркет

Больше всего свадеб в 2024 г. запланировано на июль: самые популярные даты регистрации брака с 2024 г. — 23, 24 и 26 июля.

Сервис разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024