Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дневник.ру
Dnevnik.ru
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 91
Дневник.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Путин Владимир 1828 9
|Шадаев Максут 384 8
|Иванов Олег 124 6
|Носков Константин 201 4
|Леви Гавриил 17 3
|Стариков Дмитрий 9 2
|Бизиков Александр 6 2
|Анопченко Алексей 3 2
|Варев Александр 16 2
|Комаров Алексей 6 1
|Новиков Евгений 39 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Данилин Александр 12 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Горбачев Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Зорин Александр 49 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Зенков Владимир 1 1
|Зыков Владимир 2 1
|Елистратов Николай 90 1
|Белозеров Андрей 35 1
|Зюзин Андрей 8 1
|Морозов Андрей 27 1
|Климарев Михаил 46 1
|Гурко Александр 129 1
|Левашов Александр 88 1
|Тенишев Андрей 12 1
|Теплов Олег 17 1
|Козлов Александр 54 1
|Козырев Алексей 270 1
|Горбатько Александр 90 1
|Скляр Алексей 49 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Рейман Леонид 413 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Шохин Александр 21 1
|Бегтин Иван 48 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru