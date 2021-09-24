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Дневник.ру
Dnevnik.ru


24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 3
29.10.2020 Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения 4
06.10.2020 Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения 3
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
23.09.2020 Дмитрий Алексенко назначен на должность директора по продажам в компании «ТехЛАБ» 2
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
23.04.2020 App Annie рассказала о мобильных предпочтениях россиян на самоизоляции 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
02.03.2020 Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
09.08.2019 Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов 1
08.08.2019 «Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1
04.12.2018 Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы 4
02.10.2018 База региональных кейсов цифровой трансформации включила 20 новых решений 1
16.12.2016 «Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Северной Осетии систему «Контингент» для сферы образования 1
12.07.2016 Обзор CNews: Как создается АИС «Контингент» 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
07.06.2016 Школы Подмосковья отработали со «Школьным порталом» первый учебный год 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
19.04.2016 Подведены первые итоги работы «Школьного портала» в Московской области 1
05.04.2016 Продукты «Дневник.ру» включены в Единый реестр российского ПО 2
30.03.2016 «Ростелеком» в Хабаровском крае автоматизирует сферу дошкольного образования 1
25.02.2016 «Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Томске «Контингент-регион» для сферы образования 1
02.09.2015 В Московской области запущена система учета успеваемости учеников «Школьный портал» 1
23.06.2015 «Ростелеком» реализует проект по переводу госуслуг в электронный вид в Северной Осетии 1
22.06.2015 ДИТ Москвы обвиняют в многократном дублировании затрат на электронные дневники 1
22.05.2015 Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка 6
28.04.2015 Объявлен нетрадиционный конкурс на создание ИТ-системы учета школьников 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 2
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 1
10.02.2015 «Ростелеком» и «Дневник.ру» завершили внедрение системы «Контингент-Регион» в трех субъектах РФ 2

Публикаций - 68, упоминаний - 91

Дневник.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 9
Microsoft Corporation 11127 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
Yandex - Яндекс 4101 7
Turkcell 182 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Telegram Group 702 3
ОТР 135 2
SAP SE 3216 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Cisco Systems 2049 1
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 1
IBM 3551 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
АйТи 752 1
Мобильное электронное образование 12 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Квартплата 24 4 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Google LLC 7161 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
PARMA Technologies Group - Парма 6 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Барс груп 402 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 724 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Яндекс.Еда 93 4
О2О Delivery club 153 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Почта России ПАО 1574 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Развитие.Ру 1 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Мострансавто 59 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Яндекс.Такси 271 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
YouDo 27 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Утконос 99 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
Президент Российской Федерации 1441 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
Правительство РФ 2207 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Саратовское УФАС 2 2
Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Социальные сети - Соцсети 96 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 46 1
Website - Вебсайт 117 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 9
VK - Mail.ru Одноклассники 858 9
Мир тесен - социальная сеть 11 7
Turkcell Bip - Мессенджер 13 7
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 7
В кругу друзей - социальная сеть 11 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Школьный портал - Сайт для школьников 8 3
WhatsApp Messenger 654 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iOS 5742 2
Microsoft Teams 214 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 2
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Google Classroom 3 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Архивный фонд РФ 11 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс.Новости 29 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Nintendo Wii - игровая консоль 336 1
Microsoft Office Online 25 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 1
Zoom Cloud Meetings 2 1
Photomath 3 1
Google YouTube Kids 9 1
ЛитРес Livelib 2 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Путин Владимир 1828 9
Шадаев Максут 384 8
Иванов Олег 124 6
Носков Константин 201 4
Леви Гавриил 17 3
Стариков Дмитрий 9 2
Бизиков Александр 6 2
Анопченко Алексей 3 2
Варев Александр 16 2
Комаров Алексей 6 1
Новиков Евгений 39 1
Мишустин Михаил 302 1
Данилин Александр 12 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Горбачев Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Зорин Александр 49 1
Булатов Кирилл 18 1
Зенков Владимир 1 1
Зыков Владимир 2 1
Елистратов Николай 90 1
Белозеров Андрей 35 1
Зюзин Андрей 8 1
Морозов Андрей 27 1
Климарев Михаил 46 1
Гурко Александр 129 1
Левашов Александр 88 1
Тенишев Андрей 12 1
Теплов Олег 17 1
Козлов Александр 54 1
Козырев Алексей 270 1
Горбатько Александр 90 1
Скляр Алексей 49 1
Чукарин Алексей 56 1
Рейман Леонид 413 1
Никифоров Николай 1126 1
Шохин Александр 21 1
Бегтин Иван 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Украина 3378 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - Иркутская область 547 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - Магаданская область 229 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Европа 3774 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Восточная Европа 1682 1
Европа Западная 616 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Казахстан - Республика 2641 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 4
Русский язык 986 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 4
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
Ведомости 259 2
Rusbiathlon.ru 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
ТНТ - Телеканал 94 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Врачи РФ 1 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
TAdviser IT Government Day 1 1
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