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Бракоразводный процесс Divorce proceedings

Бракоразводный процесс - Divorce proceedings

Как развестись, если вы живете в Позднем Средневековье.

Христианская церковь не признавала развода. В период Раннего Средневековья ещё существовали поводы для расторжения брака, но к Высокому Средневековью, когда церковь окончательно получила контроль над браком, в большинстве стран он стал считаться пожизненным союзом, абсолютно нерасторжимым. И в то же время людей все равно разводили. Как такое возможно? Расторгнуть брак было нельзя, но можно было найти причину, по которой он признавался изначально недействительным.  Список этих причин был довольно длинный: двоеженство или двоемужие, генетическое родство, родственные связи через браки родственников, принуждение к браку силой, несовершеннолетие, обет безбрачия. Супруги в таком случае признавались никогда не состоявшими в браке. При этом дети оставались законными. Именно так и развелись Генрих II и Алиенора Аквитанская – они вдруг «вспомнили», что состоят в довольно близком родстве. Книга: «Средневековье в юбке», Екатерина Мишаненкова.
 
 
 


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21.09.1999 Жена главы Viacom хочет получить $3 млрд. за развод 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Бракоразводный процесс и организации, системы, технологии, персоны:

Box inc - box.com - box.net 362 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 461 1
X Corp - Twitter 2876 1
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Романов Двор БЦ 7 1
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Судебная власть - Judicial power 2330 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2389 1
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