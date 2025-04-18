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Бракоразводный процесс Divorce proceedings
Как развестись, если вы живете в Позднем Средневековье.
Христианская церковь не признавала развода. В период Раннего Средневековья ещё существовали поводы для расторжения брака, но к Высокому Средневековью, когда церковь окончательно получила контроль над браком, в большинстве стран он стал считаться пожизненным союзом, абсолютно нерасторжимым. И в то же время людей все равно разводили. Как такое возможно? Расторгнуть брак было нельзя, но можно было найти причину, по которой он признавался изначально недействительным. Список этих причин был довольно длинный: двоеженство или двоемужие, генетическое родство, родственные связи через браки родственников, принуждение к браку силой, несовершеннолетие, обет безбрачия. Супруги в таком случае признавались никогда не состоявшими в браке. При этом дети оставались законными. Именно так и развелись Генрих II и Алиенора Аквитанская – они вдруг «вспомнили», что состоят в довольно близком родстве. Книга: «Средневековье в юбке», Екатерина Мишаненкова.
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