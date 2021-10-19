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Volkswagen Group
VW
Фольксваген груп


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
04.10.2021 Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 2
09.07.2021 Huawei заключила лицензионное соглашение с поставщиком Volkswagen 2
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности 3
05.04.2021 LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции 1
30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar 5
22.03.2021 Мировое производство принтеров может остановиться 1
24.02.2021 Глобальный дефицит микросхем вырос до 30%. Отрасли грозит затяжной кризис 1
11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов 2
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 1
05.10.2020 «Сименс» стала партнером Volkswagen в создании промышленной облачной платформы 6
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 3
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 2
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 2
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 3
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку 1
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати 3
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 1
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов 3
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации 1
05.07.2019 Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
04.06.2019 Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры 1
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» 1
15.04.2019 Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
21.03.2019 Volkswagen: Внедряйте облачные цифровые сервисы для своих клиентов 7
23.01.2019 Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg 1
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена 1
22.11.2018 Началось производство взрывобезопасных батарей повышенной емкости для смартфонов 2

Публикаций - 161, упоминаний - 286

Volkswagen Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 16
Google LLC 7148 11
Samsung Electronics 5666 10
Apple Inc - Эппл Рус 7701 9
IBM 3539 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
Yandex - Яндекс 4101 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Naumen - Наумен 341 5
Siemens AG - Сименс Россия 651 3
SAP SE 3212 3
Alphabet 74 3
Intel Corporation 4175 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Red Hat 665 2
Cinimex - Синимекс 160 2
HP Inc. 2909 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 222 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
Mirantis - Мирантис 21 2
Инталев 168 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
3738 2
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Nvidia Corp 2019 1
SoftwareONE Group 97 1
SEC Consult Services 929 1
ATW Parmatech 1 1
UpGuard 8 1
Монолит-Инфо 33 1
Qing Tao (Kunshan) Energy Development 3 1
ChemTech - Химтех 5 1
Celonis 12 1
Yandex Go - Yango 10 1
Астерос - Asteros 531 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 9
Tesla Motors 241 8
Skoda - Škoda Auto 24 8
KIA Motors 72 7
Renault - Рено Россия 88 7
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 7
Hyundai Motor 145 6
Nissan - Японский автопроизводитель 137 6
АвтоВАЗ 118 6
Uber Technologies 258 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Uber 257 5
Альфа-Банк 1123 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 4
Audi 129 4
Jaguar Land Rover 63 4
Gett 60 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
BMW 249 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Ford 173 3
Volvo Cars 155 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Почта России ПАО 1572 2
Открытие ФК 538 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Яндекс.Такси 271 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
X5 Group 599 2
Airbus Group 71 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
GKN Powder Metallurgy 2 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
IBM iX - IBM Interactive Experience 4 2
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
eBay Inc 529 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Федеральное казначейство России 766 2
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 2 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Правительство РФ 2203 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
OpenStack 347 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
3D-печать 135 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 1
Датчик магнитного поля Холла 32 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 1 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Яндекс.Авто 33 5
Naumen Service Desk 103 5
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Azure IoT Edge 12 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
Volkswagen Automotive Cloud 3 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 3
Microsoft Azure IoT 8 2
Apple iPad 3263 2
МТС ТВ 37 2
Java - Язык программирования 1176 2
Microsoft Power BI 113 2
HP Metal Jet - технология 3D-печати 2 2
Samsung Galaxy 345 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 2
МТС Музыка - МТС Music 6 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple CarPlay 28 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 2
HERE Maps 41 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Яндекс.Навигатор 108 2
IBM Digital Business Automation 5 2
Mirantis OpenStack - MOS 8 2
Microsoft Skype 1467 2
Яндекс.Музыка 131 2
Apache Spark 63 1
Kaspersky Internet Security 289 1
WhatsApp Messenger 654 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Василевский Андрей 18 5
Рубин Дмитрий 39 4
Мордовенко Дмитрий 2 2
Лаптев Максим 6 2
Сыкулев Андрей 57 2
Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
Путин Владимир 1824 2
Гаглоев Арсен 2 1
Волостнов Алексей 8 1
Макарова Екатерина 2 1
Осипов Владимир 17 1
Инюцын Антон 13 1
Новомлинский Валерий 2 1
Зимин Дмитрий 8 1
Грачев Дмитрий 3 1
Малыхин Виталий 1 1
Логачев Александр 1 1
Павлов Евгений 17 1
Абрамова Елена 9 1
Мурадова Елена 1 1
Сардар Лориана 6 1
Tripp Martin - Трипп Мартин 1 1
Адилова Анастасия 1 1
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 1 1
Борисов Алексей 16 1
Потемкин Борис 2 1
Макухин Вячеслав 1 1
Fisker Henrik - Фискер Генрик 1 1
Ларькин Андрей 1 1
Петухов Михаил 3 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 1
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 1
Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 1
Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 3 1
Антонов Михаил 5 1
Парфентьев Алексей 33 1
Кисляков Евгений 83 1
Никифоров Николай 1126 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 20
Германия - Федеративная Республика 3633 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
Япония 2780 10
Европа 3752 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Украина 3365 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - Калуга 295 3
Израиль 721 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Казахстан - Республика 2629 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - Воронеж 690 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Тюмень 496 2
Россия - Великий Новгород 165 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Россия - Оренбург 258 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Великобритания - Кембридж 69 2
США - Редмонд 105 2
США - Вашингтон 334 2
Сингапур - Республика 808 2
Восточная Европа 1678 2
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Европа Западная 613 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Кипр - Республика 247 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Коррупция 22 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Русский язык 982 1
Адиабатическая теорема 1 1
VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CNews - Auto.CNews 50 5
Bloomberg 785 2
NYT - The New York Times 509 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ABC News 11 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TrendForce 48 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Frost & Sullivan 101 1
Tractica 7 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews AWARDS 291 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
ComNews Awards 3 1
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