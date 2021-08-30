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Usability testing
Тестирования эргономичности интерфейсов


30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 1
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome 1
18.10.2018 «Компас» выпустил новую версию своей CRM-системы 1
01.08.2018 Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера 1
21.11.2017 Интернет-банк розницы ВТБ вошел в топ3 рейтинга Usability 1
12.04.2017 IdM с человеческим лицом, или как эволюционируют системы управления правами доступа 1
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO 1
26.05.2016 Обзор планшета Huawei T2 10 Pro: нестандартный планшет со вспышкой 1
11.05.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 650. Элегантный смартфон для не требовательных 1
28.01.2016 Умные приложения для умных часов 1
13.07.2015 10 преимуществ Windows Phone 1
09.06.2015 Пять самых важных анонсов от Apple. Итоги WWDC 2015 1
18.03.2014 Минкомсвязи намерено тиражировать методику приоретизации перевода госуслуг в электронный вид, разработанную Ивановской областью 1
27.02.2014 Kaspi bank все видит… и слышит! 1
24.02.2014 Управляем ноутбуком взмахом руки: обзор HP ENVY 17-j100sr Leap Motion TS SE 1
30.09.2013 Kaspersky Internet Security подтвердил свою эффективность в независимом тестировании 1
10.07.2013 «ВымпелКом» модернизирует BSS и запускает новый «личный кабинет» 1
11.03.2013 На конференции «Сайт Будущего» обсудят приемы формирования лояльности клиентов веб-сайтов 1
26.02.2013 CDNvideo ускорит работу веб-сайтов в Рунете на 70% 1
18.07.2012 С родного на чужой и обратно: тестируем 7 онлайн-переводчиков 7
18.06.2012 СЭД загоняют в "облака" и "мобилизуют" 2
06.06.2012 Обзор первого ультрабука c DVD-приводом: Acer Aspire Timeline Ultra M3 1
31.05.2012 В новом «Mail.Ru Агенте» 6.0 был переработан дизайн и улучшено качество видеозвонков 1
17.05.2012 Кто и как убил iPhone: первый тест в России Samsung Galaxy S3 1
17.04.2012 Cognitive Technologies провела комплексное тестирование совместимости системы «Е1 Евфрат» с основными мобильными платформами 1
22.03.2012 Мобильный веб: не ущербный, а адаптивный 1
15.03.2012 «Манго Телеком» расширил функциональность виртуальной АТС «Манго-Офис» 1
03.02.2012 Обзор Acer Iconia Tab A200: реинкарнация самого успешного планшета на рынке 1
24.01.2012 Неделя с Nokia Lumia 800: лучший смартфон с худшей мобильной системой 1
14.01.2010 Тест принципиального нового типа принтера: офисная HiQ LED-модель Xerox Phaser 7500N 1
29.12.2009 Windows 7 и IE8: браузер стал продуктом для бизнеса? 1
10.08.2009 Юзабилити сайтов: кому это нужно? 1
18.08.2008 Cognos 8 BI v8.3 лидирует на рынке платформ бизнес-анализа 1
24.06.2008 28 июня состоится конференция по обучению в области разработки ПО 1
17.06.2008 28 июня состоится конференция по обучению в области разработки ПО 1

Публикаций - 43, упоминаний - 50

Usability testing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 7
Samsung Electronics 5749 4
VK - Mail.ru Group 2490 4
Google LLC 7198 4
Yandex - Яндекс 4106 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Ланит Экспертиза 1 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Русские башни ГК 25 1
Blink 28 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Ланит холдинг 3 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
IBM 3575 1
Navitel - Навител Навигатор 255 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
Ланит ГК 1164 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
SAP SE 3228 1
Intel Corporation 4221 1
HP Inc. 2956 1
Oracle Corporation 3374 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Acronis - Акронис 366 1
Аплана Группа компаний 102 1
Citrix Systems 573 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Ericsson 871 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Inventive Retail Group 63 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
X5 Group 601 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
re:Store 106 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Lego 84 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
Открытие ФК 538 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 6
Flash 480 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 89 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 8 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 44 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
Google Android 10752 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 10 6691 4
Nvidia GeForce GTX 2090 3
Symbian OS 782 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Apple iPad mini 375 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Java - Язык программирования 1185 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
Samsung Galaxy 345 2
Nvidia GeForce GT 154 2
Apple macOS 935 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Linux OS 4288 2
Nokia N - серия 245 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows 864 1
Nuance Swype Keyboard 61 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft Zune 92 1
IBM Cognos BI 144 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Falkon (ранее Qupzilla) - кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом 4 1
QtWebKit 2 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
HERE Maps 41 1
Белоусов Сергей 217 1
Генс Филипп 29 1
Шевелев Борис 5 1
Дмитриев Александр 21 1
Кавешников Константин 1 1
Егоров Михаил 15 1
Гончаров Евгений 9 1
Зайчиков Илья 12 1
Горшкова Алена 1 1
Пискунович Елена 9 1
Черепащук Валентин 4 1
Королев Илья 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Казахстан - Республика 2661 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - Челябинск 781 1
Болгария - Республика 307 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Ижевск 312 1
Болгария - София 18 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Украина 3417 1
Европа 3798 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
CNews Analytics 1992 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
AV-Test Institute 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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