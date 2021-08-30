Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Usability testing
Тестирования эргономичности интерфейсов
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Публикаций - 43, упоминаний - 50
Usability testing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
|Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Генс Филипп 29 1
|Шевелев Борис 5 1
|Дмитриев Александр 21 1
|Кавешников Константин 1 1
|Егоров Михаил 15 1
|Гончаров Евгений 9 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Горшкова Алена 1 1
|Пискунович Елена 9 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Королев Илья 6 1
|Forbes - Форбс 442 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770725, в очереди разбора - 674407.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770725, в очереди разбора - 674407.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru