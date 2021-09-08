Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OCS Distribution
О-Си-Эс-Центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 149, упоминаний - 303
OCS Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
|Калинин Алексей 23 9
|Калинин Александр 95 8
|Гольденберг Леонид 15 5
|Салихов Евгений 3 3
|Емельченков Сергей 83 3
|Черняев Сергей 3 3
|Щербаков Борис 20 2
|Степченков Максим 36 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Зинкевич Сергей 18 2
|Греков Антон 2 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Первяков Владимир 2 2
|Клешнин Дмитрий 4 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Козлов Кирилл 2 2
|Курбанов Тимур 7 2
|Миронова Елена 7 1
|Бланкет Надежда 2 1
|Демидович Олеся 1 1
|Адылин Павел 16 1
|Разумовский Лев 1 1
|Веселов Иван 1 1
|Гусаков Сергей 1 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Столяров Сергей 1 1
|Внутских Евгений 1 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Пальников Павел 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Зеленский Александр 2 1
|Кушигин Александр 1 1
|Осипенко Александр 1 1
|Красников Александр 8 1
|Мельников Руслан 13 1
|Мельников Андрей 3 1
|Сирик Дмитрий 4 1
|Родин Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
|CRN 12 1
|University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
|University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760449, в очереди разбора - 664139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760449, в очереди разбора - 664139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru