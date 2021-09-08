Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

OCS Distribution
О-Си-Эс-Центр


08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC 1
12.07.2021 Huawei Consumer Business Group открывает новое бизнес-направление в России 2
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 3
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 3
27.05.2021 Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX 1
26.05.2021 OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров 2
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 2
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 1
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 2
12.03.2021 OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon 1
17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов 3
25.12.2020 DAAS — «новый черный» для поставщиков оборудования Intel 1
15.12.2020 «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ 1
14.12.2020 Какие ВКС-системы наиболее популярны на российском рынке 3
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 1
25.11.2020 Как экономить десятки тысяч долларов на резервном копировании 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
28.10.2020 Cisco и OCS помогают клиникам в борьбе с COVID-19 2
20.10.2020 Можно ли тратить на бэкапы 3 часа в неделю и все равно оставаться защищенным 3
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure 4
07.10.2020 OCS начала поставлять российские операционные системы «Альт» 2
05.10.2020 Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России 1
12.08.2020 Сбербанк и OCS Distribution запускают онлайн-оплату бизнес-картами 4
31.07.2020 Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР 2
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 2
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 2
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 1
08.07.2020 Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On 1
03.07.2020 OCS упростила регистрацию новых партнеров на B2B-портале 2
21.05.2020 OCS представила в России решение VMware SD-WAN by VeloCloud 4
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 8
13.03.2020 OCS начинает дистрибуцию программных продуктов Samsung SDS 3
11.03.2020 Как коронавирус повлияет на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
02.03.2020 OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества 5

Публикаций - 149, упоминаний - 303

OCS Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion - Мерлион 275 24
Microsoft Corporation 11077 18
Ланит Treolan - Треолан 95 13
IBM 3539 12
Крок 1219 11
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 9
Ланит ГК 1156 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Samsung Electronics 5666 6
Verysell - Верисел 91 5
iTeco - Ай-Теко 717 5
Cisco Systems 2040 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 5
Softline - Софтлайн 1474 5
Aquarius - Аквариус 209 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
HP - Hewlett-Packard 887 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Comptek - Комптек 53 4
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 4
Инфосистемы Джет 675 4
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 4
3738 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 4
SuperWave - СуперВэйв групп 11 4
Facebook 3765 3
Acronis - Акронис 364 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Veritas Technologies 74 3
RRC 67 3
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 3
Hitachi Vantara 100 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
VMware 1829 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 15
Норникель - Норильский никель 177 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Почта России ПАО 1572 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РесурсТранс 16 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 2
BLF Partners 4 2
Альфа-Банк 1123 2
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
ConocoPhillips 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Mitre 10 1 1
Uber 257 1
SFT Group 2 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
РусГидро ПАО 129 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Банк Зенит 131 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Uber Technologies 258 1
Открытие ФК 538 1
Tesla Motors 241 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Арбитражный суд Московского округа 20 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
OpenStack 347 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 2
Kubernetes 307 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
Cyber Trap 2 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 18 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Microsoft Windows 10 6635 5
Microsoft Azure 1171 5
Google Android 10751 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Symantec NetBackup 49 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Veritas Enterprise Vault 18 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 2
Veritas Backup Exec Capacity 35 2
IBM Cloud 84 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
RuSIEM Analytics 4 2
Veritas NetBackup Appliance 16 2
Linux OS 4257 1
Apple iOS 5742 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 1
Microsoft Skype 1467 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Apple iPad 3263 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Office 1939 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Microsoft Cortana 141 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Калинин Алексей 23 9
Калинин Александр 95 8
Гольденберг Леонид 15 5
Салихов Евгений 3 3
Емельченков Сергей 83 3
Черняев Сергей 3 3
Щербаков Борис 20 2
Степченков Максим 36 2
Вайнер Всеволод 24 2
Зинкевич Сергей 18 2
Греков Антон 2 2
Кушнир Леонид 16 2
Первяков Владимир 2 2
Клешнин Дмитрий 4 2
Бородин Геннадий 4 2
Козлов Кирилл 2 2
Курбанов Тимур 7 2
Миронова Елена 7 1
Бланкет Надежда 2 1
Демидович Олеся 1 1
Адылин Павел 16 1
Разумовский Лев 1 1
Веселов Иван 1 1
Гусаков Сергей 1 1
Макаревич Сергей 2 1
Столяров Сергей 1 1
Внутских Евгений 1 1
Вирцер Евгений 22 1
Ференцев Анатолий 1 1
Андрюхин Олег 1 1
Пальников Павел 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Зеленский Александр 2 1
Кушигин Александр 1 1
Осипенко Александр 1 1
Красников Александр 8 1
Мельников Руслан 13 1
Мельников Андрей 3 1
Сирик Дмитрий 4 1
Родин Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Восточная Европа 1678 5
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Европа 3752 4
Япония 2780 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Казахстан - Республика 2629 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Украина 3365 3
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Новая Зеландия 292 1
Россия - Орёл 214 1
Европа Западная 613 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Белгород 240 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Таганрог 112 1
Белиз 38 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Майкоп 29 1
США - Окленд 10 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Смоленск 234 1
Индия - Республика 2169 1
Прибалтика - Балтия 592 1
США - Кремниевая долина 399 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
CRN 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 9
CNews Analytics 1988 6
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
Extreme NOW Forum 3 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Dell EMC Forum 1 1
DAX Forum 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760449, в очереди разбора - 664139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще