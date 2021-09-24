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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Alcatel-Lucent
Публикаций - 915, упоминаний - 2159
Nokia Alcatel-Lucent упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005752, в очереди разбора - 907965.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005752, в очереди разбора - 907965.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru