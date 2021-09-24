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Nokia Alcatel-Lucent



24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 1
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К 1
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 1
07.12.2020 Проигранный в карты производитель смартфонов заразил 20 млн гаджетов трояном, чтобы подзаработать 1
20.11.2020 По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS» 1
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V 1
27.10.2020 Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео 1
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink 1
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены 1
15.06.2020 Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 2
18.02.2020 Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов 1
26.12.2019 Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на различных устройствах 1
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
15.11.2019 Google запустил бесплатного «убийцу SMS» в обход операторов сотовой связи 1
26.07.2019 Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник 2
18.06.2019 Google начинает внедрять «убийцу SMS» через головы сотовых операторов 1
21.05.2019 В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена 2
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
23.04.2019 Samsung признана виновной в завышении цен на смартфоны в России 1
14.03.2019 «Билайн» запустил VoLTE в Москве и Санкт-Петербурге 1
05.03.2019 Продажи мобильных устройств в салонах «Ростелекома» выросли в 15 раз 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 1
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены 4
01.02.2019 Продажи смартфонов ушли в минус. Но не у всех 1
16.10.2018 Легендарная Palm выпустила смартфон размером с кредитку. Фото 1
13.08.2018 «Ростелеком» займется продажей техники Alcatel 5
01.06.2018 В России начались продажи бюджетного смартфона Alcatel 1X 3
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
17.05.2018 Merlion и Alcatel продлили дистрибьюторский контракт 7
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото 1
13.04.2018 Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены 1
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS 1
07.03.2018 BlackBerry подала в суд на Facebook за копирование кнопок ее мессенджера 1
27.02.2018 Российские власти нашли у LG софт для завышения цен на смартфоны 1
27.02.2018 Специальный Android для дешевых смартфонов работает «как будто сломанный» 2

Публикаций - 915, упоминаний - 2159

Nokia Alcatel-Lucent упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 7863 147
Nokia Corporation 4114 140
Siemens AG - Сименс Россия 1669 118
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 100
Huawei 2984 90
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 89
Lenovo Motorola 2271 84
Ericsson 1463 80
Cisco Systems 3191 77
LG Electronics 2750 77
Apple Inc - Эппл Рус 9079 71
Microsoft Corporation 16925 67
Nortel Networks 662 53
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 416 49
Philips 1365 47
ZTE Corporation 608 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 43
Sony 4352 43
TCL Corporation 129 39
Avaya Inc - Avaya СНГ 840 37
HTC Corporation 1289 35
Lenovo Group 1868 33
NEC 1082 30
Intel Corporation 7576 29
Sony Ericsson 954 28
IBM 6150 27
ASUS - AsusTek Computer Inc 1567 25
Orange France Télécom 344 23
HP - Hewlett-Packard 2077 23
HP Inc. 4347 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1887 21
Oracle Corporation 4747 20
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1300 20
Fly 153 19
AT&T Inc 941 18
Qualcomm Technologies 1222 17
Fujitsu 1167 17
Google LLC 8878 17
Genesys 175 17
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 72 23
Евросеть 1305 21
Связной ГК 1041 17
Dixis - Диксис 335 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 631 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 6
Газпром ПАО 678 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 200 5
Альфа-Банк 1247 5
РЖД - Российские железные дороги 1248 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 221 4
Альфа-Групп 559 4
Телефорум 90 3
Телефон.Ру 87 3
Hyundai Motor 176 3
UMA - United Music Agency 29 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 272 2
РТС - Фондовая биржа 291 2
Deutsche Bank 209 2
UBS AG 151 2
Boeing 336 2
Интер РАО ПАО 236 2
Merrill Lynch 146 2
The Walt Disney Company 251 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 81 2
Меркури - Mercury 56 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 2
Пробизнесбанк АКБ 117 2
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 45 2
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 19 2
Visa International 1507 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 106 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 672 2
Норникель - Норильский никель 242 2
Почта России ПАО 1735 2
РАО ЕЭС России ПАО 177 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 515 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 4
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 259 4
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 14 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 975 3
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 193 2
Правительство Москвы 763 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 2
Президент Российской Федерации 1577 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 193 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 110 2
Пентагон - Министерство обороны США 640 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1054 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 118 1
Роснано 457 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 239 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 93 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 175 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 41 1
World Bank Group - Всемирный банк 199 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 180 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 29 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Петербургский метрополитен ГУП 67 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 168 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 471 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 41
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 206 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
Руссофт - Russoft 324 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 444 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 33 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 21 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 44 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 9 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 31 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 86 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 54 1
3G - Стандарт мобильной связи 4558 85
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2227 67
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4031 54
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 840 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 37
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2407 32
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 31
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1549 26
LTE-смартфон 138 26
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 931 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3664 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2771 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 23
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 405 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2612 20
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4117 20
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 571 20
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 586 17
Smartphone - Смартфон 813 15
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 525 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 14
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 384 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 647 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1758 13
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 431 12
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 201 12
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 272 12
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 12
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 11
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 247 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2105 11
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 440 10
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 347 10
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 580 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2408 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1351 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 329 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1271 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 9
Nokia Alcatel-Lucent SA 624 81
Google Android 10788 64
Apple iOS 5768 27
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 23
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE 23 20
Linux OS 6030 20
Microsoft Windows Phone OS 1472 20
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 30 19
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 28 19
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1168 18
Microsoft Windows 10 9011 18
Java - Язык программирования 1890 18
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch GSM 41 17
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 17 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 15
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1616 13
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 12 12
Mozilla Firefox OS 82 12
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1700 11
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 11
Symbian OS 1137 11
Nokia Alcatel-Lucent LSS - SoftSwitch 11 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1461 10
Apple iPhone 6 547 9
Космодром Байконур 325 8
Apple iPhone 5 710 8
Nokia Alcatel - серия смартфонов 11 8
Samsung Electronics Bada 171 8
Samsung Galaxy Note 559 8
Apple iPhone 7 246 8
Apple iPad 3264 8
Nokia 3310 50 7
WhatsApp Messenger 657 7
Google Android 8 Oreo 139 7
Corning Gorilla Glass 497 7
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 7 7
Nokia Alcatel-Lucent Management Suite 6 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 6
ASBIS Prestigio 182 6
Рейман Леонид 937 9
Анкилов Константин 92 5
Казак Максим 151 4
Тихонов Александр 64 4
Beard Chris - Крис Берд 13 4
Санадзе Георгий 15 4
Тарасов Арсений 40 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 32 3
Кусков Денис 185 3
Чернышов Михаил 32 3
Ершова Элеонора 61 3
Ксенин Алекс 310 3
Прянишников Николай 259 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 579 3
Савин Сергей 88 2
Чичваркин Евгений 128 2
Кожевников Алексей 61 2
Герчук Михаил 87 2
Малафеев Андрей 50 2
Сергеев Андрей 6 2
Шалманов Сергей 184 2
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 22 2
Щеголев Игорь 676 2
Попова Мария 117 2
Слободин Михаил 55 2
Медведев Дмитрий 1477 2
Кузовкин Алексей 137 2
Соловенчук Александр 44 2
Исаак Мостов 8 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 119 2
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 2
Макаров Валентин 155 2
Малис Александр 155 2
Казаев Алексей 10 2
Путин Владимир 2130 2
Матвиенко Валентина 93 1
Мартынов Владислав 95 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 72937 279
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 107
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 65
Франция - Французская Республика 3265 64
Европа 5654 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 48
Германия - Федеративная Республика 5630 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 38
Африка - Африканский регион 2110 35
Европа Восточная 2461 33
Ближний Восток 2084 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3314 25
Япония 5291 25
Северная Америка 2006 24
Азия - Азиатский регион 2385 23
Индия - Республика 3093 23
Южная Корея - Республика 2422 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1780 22
Украина 4862 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 20
Испания - Королевство 1843 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1485 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1606 18
Казахстан - Республика 3579 17
Франция - Иль-де-Франс - Париж 550 17
Россия - СФО - Новосибирск 2633 16
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1015 16
Италия - Итальянская Республика 2051 16
Латинская Америка 1017 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2680 15
Европа Западная 1048 14
Китай - Гонконг - Специальный административный район 872 14
Китай - Тайвань 1035 14
Канада 1936 14
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 726 13
Австралия - Австралийский Союз 1695 13
Беларусь - Белоруссия 2767 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 501 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 545 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 284 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 231 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 59 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 343 3
Русский язык 1312 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 91 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 2
Великая Отечественная война 159 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 2
Образование в России 524 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 515 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 17 1
Ордена Короны Бельгии 1 1
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