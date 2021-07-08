Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LiveJournal
Живой Журнал
ЖЖ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 365, упоминаний - 859
LiveJournal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамут Александр 109 6
|Чичваркин Евгений 82 5
|Навальный Алексей 58 5
|Лапшина Екатерина 12 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Жаров Александр 165 3
|Дуров Павел 216 3
|Абрамян Рафаэль 10 3
|Хасис Лев 96 3
|Путин Владимир 1821 2
|Степанов Антон 56 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Яровая Ирина 63 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Лугов Андрей 32 2
|Леонтьев Денис 2 1
|Лесин Михаил 9 1
|Малофеев Константин 98 1
|Солягина Екатерина 1 1
|Потанин Владимир 19 1
|Зыков Владимир 2 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Барская Ольга 1 1
|Ситников Сергей 51 1
|Калюжный Иван 2 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Завьялова Татьяна 2 1
|Буянов Максим 3 1
|Хуснуллин Марат 2 1
|Лопатинский Юрий 1 1
|Герасимов Александр 40 1
|Аншина Марина 67 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
|Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
|Заводнюк Алексей 1 1
|Будников Александр 2 1
|CNews Analytics 1988 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757626, в очереди разбора - 661316.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757626, в очереди разбора - 661316.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru