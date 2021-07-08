LiveJournal переходит в смартфоны 8

Уволен глава Роскомнадзора 1

Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group 1

В ePN Cashback назначен новый глава отдела маркетинга 1

Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1

Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 2

Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 1

Скончался один из основателей Рунета Антон Носик 2

Brand Analytics и Statista начали сотрудничество в области данных и исследований 1

Продан самый первый поисковик Рунета 1

Роскомнадзор сменит куратора интернета и СМИ 1

В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки 3

Роскомнадзор впервые всерьез заблокировал YouTube 1

Жители Москвы смогут получать госуслуги через Rambler 1

Через 2 года Windows станет бесплатной и ограниченной 1