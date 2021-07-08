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LiveJournal
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08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
21.07.2020 LiveJournal переходит в смартфоны 8
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 1
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter 3
21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
17.09.2019 Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 2
18.03.2019 «Яндекс» запустил «скучную» соцсеть с искусственным интеллектом 2
22.02.2019 «Яндекс» тихо и незаметно запустил мессенджер 1
29.01.2019 В ePN Cashback назначен новый глава отдела маркетинга 1
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 2
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 2
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 3
18.10.2017 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 1
09.07.2017 Скончался один из основателей Рунета Антон Носик 2
22.06.2017 Brand Analytics и Statista начали сотрудничество в области данных и исследований 1
16.01.2017 Продан самый первый поисковик Рунета 1
22.12.2016 Запостить из облака: как эффективнее размещать контент в соцсетях 1
31.08.2016 Клиенты компаний онлайн-кредитования — активные участники онлайн-общения 1
21.01.2016 Украинскому хакеру грозит до 30 лет тюрьмы за взлом 13 тыс. компьютеров 1
25.12.2015 Роскомнадзор сменит куратора интернета и СМИ 1
11.11.2015 В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки 3
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
25.08.2015 Почему в России разблокировали «Википедию» 1
23.06.2015 Роскомнадзор впервые всерьез заблокировал YouTube 1
08.06.2015 Одна из старейших соцсетей Рунета сбежала от «Яндекса» и стала платной 1
30.04.2015 Twitlonger заблокировали из-за Шамиля Басаева 2
05.03.2015 Жители Москвы смогут получать госуслуги через Rambler 1
27.02.2015 Через 2 года Windows станет бесплатной и ограниченной 1
29.01.2015 Провайдеры начали полную блокировку запрещенных SSL-сайтов 2
10.12.2014 Неизвестные эксперты нашли множество дыр на серверах «Почты России» 1
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
15.09.2014 «Яндекс.Новости» стали мобильными 1
11.09.2014 «Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения в единый день голосования 1

Публикаций - 365, упоминаний - 859

LiveJournal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 484 29
VK - Mail.ru Group 2482 26
Microsoft Corporation 11039 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
Yandex - Яндекс 4100 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Google LLC 7135 10
Акадо Телеком - Комкор 606 5
Twitter 2204 5
Telegram Group 702 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
Facebook 3765 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 2
Zecurion - SecurIT 156 2
Zello 20 2
Comodo 25 1
EPN - e-Commerce Partners Network 3 1
Микротест 177 1
ВолгаТелеком 216 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
BT Group - British Telecommunications 82 1
Нетология - Netology 30 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Синтерра - Synterra 564 1
Digital Revolution - хакерская группировка 4 1
Nortel Networks 221 1
SAP SE 3208 1
Питерская группа связистов 114 1
Мобильное электронное образование 12 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
ИММО - Информ-Мобил 6 1
Rambler Media 71 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Amazon Inc - Amazon.com 1469 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
Era Capital 12 6
Флибуста 27 3
LinkedIn 520 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Альфа-Банк 1123 2
Формула Кино - Синема Парк 20 2
A&NN 14 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Национальный банк Траст 96 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
A&NN Investments 5 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
КБ Стрелка 3 1
OMD OM Group 13 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Музей техники Вадима Задорожного 1 1
Orion Capital 1 1
First Merchantile Capital 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Яндекс.Такси 271 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1570 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
Администрация Президента РФ 267 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Таганский районный суд города Москвы 44 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Правительство РФ 2200 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
QWERTY-клавиатура 190 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Flash 472 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 1
Website - Вебсайт 115 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Wiki - Вики - режим Википедии 33 1
PWA - Progressive Web Apps 9 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 1
VK - Mail.ru Одноклассники 856 38
Google Android 10750 22
Apple iOS 5741 12
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 8
Microsoft Windows 8 1228 7
Microsoft Windows 7 1662 7
Microsoft Windows 10 6622 6
Apple macOS 922 6
Java - Язык программирования 1169 6
Symbian OS 767 5
Google YouTube - Видеохостинг 1710 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
JavaScript - Язык программирования 627 4
Microsoft Windows 9 21 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Google Blogger - Google BlogSpot 49 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 3
Microsoft Windows 851 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Apple - App Store 2198 3
WhatsApp Messenger 654 3
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Nokia N - серия 239 2
Rambler Касса 13 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 12 2
Snapchat 89 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Яндекс.Новости 29 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
Nokia Ovi Store 51 2
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Мамут Александр 109 6
Чичваркин Евгений 82 5
Навальный Алексей 58 5
Лапшина Екатерина 12 4
Щеголев Игорь 676 4
Жаров Александр 165 3
Дуров Павел 216 3
Абрамян Рафаэль 10 3
Хасис Лев 96 3
Путин Владимир 1821 2
Степанов Антон 56 2
Ходорковский Михаил 7 2
Дерипаска Олег 19 2
Яровая Ирина 63 2
Дворкович Аркадий 169 2
Никифоров Николай 1126 2
Лугов Андрей 32 2
Леонтьев Денис 2 1
Лесин Михаил 9 1
Малофеев Константин 98 1
Солягина Екатерина 1 1
Потанин Владимир 19 1
Зыков Владимир 2 1
Хомак Дмитрий 2 1
Барская Ольга 1 1
Ситников Сергей 51 1
Калюжный Иван 2 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Завьялова Татьяна 2 1
Буянов Максим 3 1
Хуснуллин Марат 2 1
Лопатинский Юрий 1 1
Герасимов Александр 40 1
Аншина Марина 67 1
Рудычева Наталья 81 1
Свердлов Михаил 29 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Заводнюк Алексей 1 1
Будников Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 23
Украина 3353 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 13
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 8
Казахстан - Республика 2622 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Индия - Республика 2165 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Франция - Французская Республика 2116 5
Европа 3736 4
Япония 2771 4
Беларусь - Белоруссия 2084 4
Восточная Европа 1674 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Россия - Астраханская область 370 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Европа Западная 611 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 1
Россия - Костромская область 229 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
Пиратство - Авторское право 205 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Wikipedia - Википедия 275 15
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 7
Афиша.ру - Afisha.ru 24 6
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 6
Чемпионат.com - Championat.com 16 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 4
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 4
NYT - The New York Times 506 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
PornHub 23 2
Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Российская газета 91 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Пятница - Телеканал 20 1
Известия ИД 59 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Радио России - радиостанция 30 1
Woman.ru 3 1
Cosmopolitan 16 1
Секрет фирмы 13 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
РосКомСвобода 75 1
CNews Analytics 1988 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Tagline Awards 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757626, в очереди разбора - 661316.
Создано именных указателей - 46354.
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