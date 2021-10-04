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Lamoda


04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 1
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 1
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 1
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года 3
14.04.2021 Lamoda удвоит штат ИТ-специалистов 3
18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay 1
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 2
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
10.12.2020 Как мониторинг бизнес-процессов помогает крупному ритейлу избежать многомиллионных потерь 1
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 2
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 13
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 2
13.05.2020 Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda 8
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании 4
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 2
07.04.2020 «Эльдорадо» запустило виртуальные консультации для клиентов через Whatsapp 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 1
10.02.2020 «Алиса» обновила умную камеру 1
04.12.2019 В России легализовали продажу драгоценностей через интернет 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
18.10.2019 «Почта Mail.ru» научилась отслеживать товары из онлайн-магазинов 2
03.07.2019 Решения Cisco стали основой сетевой ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Lamoda 4
07.06.2019 Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента 5
30.05.2019 В стиле Кандинского: искусственный интеллект Microsoft написал картину по мотивам песни 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
11.12.2018 Lamoda открывает первый оффлайн-магазин 9
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
15.08.2018 Российский телемедицинский сервис получил $9 млн от «Яндекса» и иностранных фондов 1
08.08.2018 «Связной | Евросеть» обеспечит партнеров логистическими услугами 1
06.08.2018 «Яндекс» поглотил нового разработчика ПО для таксопарков 1

Публикаций - 83, упоминаний - 148

Lamoda упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 15
VK - Mail.ru Group 2484 7
Microsoft Corporation 11110 7
Google LLC 7158 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Payture 11 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Samsung Electronics 5686 3
Смартфин - 2can&ibox 43 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Facebook 3766 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Qrator Labs 89 2
Cisco Systems 2044 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Инфосистемы Джет 675 2
Lenovo Motorola 1010 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Esri CIS - Эсри СНГ 88 2
IBM 3546 2
Золотая Корона 280 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Infobip 7 1
Columbus - Колумбус 125 1
Dbrain 10 1
AppDynamics 30 1
Polaroid 28 1
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Bentley Systems 43 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
НТВ-Плюс 174 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 9
Wildberries 128 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Магнит - Сеть магазинов 269 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
Yves Rocher - Ив Роше 29 5
Uber Technologies 258 4
AliExpress 275 4
ВТБ24 583 4
Uber 257 4
GFG - Global Fashion Group 6 4
KupiVip 75 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
Почта России ПАО 1574 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
CyberPlat - КиберПлат 202 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Альфа-Банк 1126 3
О2О Delivery club 153 3
Яндекс.Такси 271 3
Яндекс.Еда 93 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Foodfox 11 3
Target Global 10 3
Rocket Internet 8 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Связной ГК 881 2
Adidas 96 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Qiwi 783 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
X5 Group 599 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Danone - Данон 45 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 151 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Uber Eats - UberEATs 28 4
Google YouTube - Видеохостинг 1723 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Lamoda LM Express 3 2
OneTwoTrip 30 2
WhatsApp Messenger 654 2
Qrator Radar 8 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Cisco Firepower NGFW 12 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller 3 1
Cisco FlexVPN 1 1
Microsoft Azure Active Directory 22 1
SAP ЦОД 10 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Cisco Aironet 13 1
Apple iPad Pro 226 1
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
AppDynamics Business iQ 4 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 6 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
СКАУТ Платформа 14 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Huawei AppGallery 95 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 10
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 4
Быстров Константин 19 4
Староверов Денис 14 4
Алмазов Владислав 3 3
Зайцев Николай 28 3
Крысина Ольга 109 3
Calmes Jere - Джери Калмис 13 3
Богдашев Дмитрий 18 3
Шоржин Валерий 32 2
Голяндрина Мария 4 2
Цыферов Михаил 3 2
Голубев Александр 13 2
Чернышева Татьяна 5 2
Щитов Валентин 3 2
Делицын Леонид 94 2
Зайдуллин Руслан 4 2
Худавердян Тигран 66 2
Соколов Михаил 26 2
Разгуляев Валерий 18 2
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 2
Корня Алексей 73 2
Хандогин Дмитрий 2 2
Александрин Андрей 15 2
Халин Дмитрий 52 2
Швецов Владимир 28 1
Галушкин Олег 168 1
Кочаров Григорий 13 1
Торбахов Александр 54 1
Прибочий Михаил 34 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Мамонов Михаил 24 1
Савкин Владимир 38 1
Федоров Алексей 40 1
Земков Сергей 150 1
Круглов Константин 21 1
Трачук Алексей 2 1
Баланова Светлана 29 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Романенко Андрей 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Казахстан - Республика 2637 9
Беларусь - Белоруссия 2093 8
Германия - Федеративная Республика 3648 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Армения - Республика 688 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Украина 3374 2
Грузия 691 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Восточная Европа 1682 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Европа 3766 2
Россия - Владимирская область 368 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Сыктывкар 130 1
Египет - Арабская Республика 369 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - Рязанская область 314 1
Казахстан - Алматы 264 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Россия - Кубань 55 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - Магнитогорск 150 1
Россия - Славянск-на-Кубани 4 1
Россия - Нальчик 66 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Сингапур - Республика 808 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
Fashion industry - Индустрия моды 13 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 17 1
Русский язык 985 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Forbes - Форбс 442 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Regnum - Регнум 4 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
РИА Новости 654 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
SimilarWeb 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Fashion Tech Day 1 1
eFashion 1 1
Нейрокандинский - перформанс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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