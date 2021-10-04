Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Lamoda
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 148
Lamoda упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 10
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 4
|Быстров Константин 19 4
|Староверов Денис 14 4
|Алмазов Владислав 3 3
|Зайцев Николай 28 3
|Крысина Ольга 109 3
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 3
|Богдашев Дмитрий 18 3
|Шоржин Валерий 32 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Цыферов Михаил 3 2
|Голубев Александр 13 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Щитов Валентин 3 2
|Делицын Леонид 94 2
|Зайдуллин Руслан 4 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Соколов Михаил 26 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Rogowski Paul - Роговски Пол 4 2
|Корня Алексей 73 2
|Хандогин Дмитрий 2 2
|Александрин Андрей 15 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Швецов Владимир 28 1
|Галушкин Олег 168 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Торбахов Александр 54 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Савкин Владимир 38 1
|Федоров Алексей 40 1
|Земков Сергей 150 1
|Круглов Константин 21 1
|Трачук Алексей 2 1
|Баланова Светлана 29 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Романенко Андрей 76 1
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|SimilarWeb 24 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
|LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764995, в очереди разбора - 668682.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764995, в очереди разбора - 668682.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru