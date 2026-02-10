Lamoda запустила инструмент гибкой аналитики акций для продавцов

Lamoda представила в личном кабинете Lamoda Seller новый «Отчет по акциям» — инструмент детализированной аналитики промо-активностей. Теперь продавцы Lamoda могут системно оценивать влияние акций на заказы и выкупы и использовать эти данные для планирования, продвижения и участия в дальнейших промо-механиках. Отчет доступен всем продавцам бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Отчет помогает оценивать влияние акций на продажи, выкупы и уровень скидок, вклад каждой акции и SKU. Он ориентирован на продавцов, которые регулярно участвуют в промо и хотят опираться на данные: продавец может видеть, как менялись заказы и выкупы в период акций, какую долю от всех заказов и выкупов заняли акционные товары, какие позиции продавались и выкупались лучше всего и насколько эффективна была кампания. В отчете доступны гибкие фильтры по периодам и разрезам ассортимента, что позволяет анализировать как весь каталог, так и отдельные его сегменты.

«Мы создали этот инструмент в первую очередь для того, чтобы у продавца появился понятный “центр управления” своими акциями, — сказала Анастасия Уткина, директор B2B‑продукта Lamoda. — Отчет наглядно показывает, как промо-кампания влияет на заказы, выручку и выкупы, какие товары действительно тянут продажи, а какие почти не меняют картину. На основе этих данных селлеру проще решать, в какие акции заходить, какие механики использовать, как выстраивать календарь промо и где действительно есть смысл давать скидку. Наша задача — дать партнерам не просто набор цифр, а рабочий инструмент для осознанного управления ростом бизнеса».

Lamoda продолжает развивать аналитические инструменты для продавцов, помогая им принимать решения на основе данных и устойчиво наращивать продажи. В планах — добавить умные подсказки и призывы к действию на основе данных, а в дальнейшем — расширить отчет метриками по показам и конверсии из показа в заказ.