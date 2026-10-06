Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Lamoda предоставила продавцам инструмент анализа аудитории бренда для масштабирования продаж на площадке

Lamoda расширила аналитику для продавцов отчетом «Портрет покупателя» — инструментом анализа аудитории бренда. Продавцы смогут увидеть, кто покупает их бренд — новых и постоянных клиентов, их средний чек, географию и популярные категории. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Lamoda представила новый аналитический отчет «Портрет покупателя» в личном кабинете Lamoda Seller. Отчет позволяет продавцам анализировать структуру и поведение аудитории бренда: новых и постоянных покупателей, их количество и динамику, средний чек, частоту и интервалы покупок, географию, пол и возраст, а также категории и товары, которые они приобретают на Lamoda и у конкретного продавца. Данные можно фильтровать по бренду, категории, сезону, коллекции и периоду.

Как устроен отчет

На главной странице Lamoda Seller доступна краткая выжимка по аудитории бренда: количество покупателей, доля новых и постоянных и их динамика, категории, привлекающие новую аудиторию, предпочтения постоянных покупателей и общий портрет аудитории.

«Портрет покупателя» разделяет аудиторию на два сегмента — новые и постоянные покупатели — и позволяет анализировать каждый отдельно: количество покупателей и динамика сегмента; распределение по полу и возрасту; география покупателей; распределение по среднему чеку и его сравнение со средним чеком на Lamoda; популярные категории и товары, которые аудитория приобретает на Lamoda в целом и у конкретного продавца; для постоянных покупателей — частота покупок и средний интервал между ними.

Такая структура отвечает на два стратегически разных вопроса: как бренд привлекает новых покупателей и как удерживает уже существующих. Данные можно фильтровать по бренду, категории, сезону, коллекции и периоду, а также выгружать в Excel для дальнейшего анализа.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

Дополнительно в отчет закладывается механика сигналов: система самостоятельно выявляет точки роста и проблемы в сегментах аудитории и предлагает продавцу следующее действие, что исключает интерпретацию данных вручную.

«Разные бренды могут показывать сопоставимую динамику продаж, но за ней стоят принципиально разные ситуации: один растет за счет новых покупателей, второй — за счет постоянной аудитории; у одного новые клиенты приходят на новинки и конкретную категорию, у другого постоянные возвращаются за совершенно другим ассортиментом. Понять эту разницу без анализа аудитории невозможно. Поэтому Lamoda нацелена предоставлять селлерам инструменты глубокой и точной аналитики, которые позволяют принимать обоснованные решения по ассортименту, продвижению и работе с покупателями и за счет этого масштабировать продажи на площадке», — сказала Анастасия Уткина, директор B2B продукта Lamoda.

Отчет будет развиваться: в дальнейшем его планируется дополнять новыми данными и аналитическими возможностями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Власти разрабатывают единые понятные правила, по которым сайты попадут в «белый список»

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Гигант российской онлайн-розницы потратит полмиллиарда на выкуп падающих в цене акций

Обзор: Российские лоукод-платформы 2026

Wildberries и Ozon доигрались с комиссиями и офертами. В России взрывной рост частных онлайн-магазинов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще