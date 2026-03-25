Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Lamoda усилила аналитику для продавцов

Lamoda усовершенствовала отчет «Воронка продаж» в личном кабинете продавца. Инструмент помогает продавцам точнее управлять ассортиментом, снижать риск нереализованных остатков и быстрее принимать решения, напрямую влияющие на выручку и маржинальность бизнеса. В 2026 г., который для рынка стал годом фокуса на эффективность, Lamoda делает акцент на повышении прозрачности и качества данных для партнеров и поэтапном развитии аналитических инструментов для продавцов, обеспечивая более управляемую и точную работу со спросом. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Индустрия моды работает в условиях долгого и нестабильного цикла, где тренды, сезонность и поведение покупателя быстро меняются, поэтому решения по ассортименту критично принимать на основе данных. Запуск обновленной «Воронки продаж» продолжает стратегическую инициативу Lamoda по развитию прикладной аналитики для продацов: отчет встраивается в ежедневную работу, показывает, как реальные покупатели взаимодействуют с товарами на витрине, и позволяет оперативно корректировать ассортиментные, ценовые и маркетинговые решения. В июле 2025 г. компания запустила первую версию отчета, и уже в первый месяц группа продавцов, активно использующих аналитику акций, получила дополнительно почти 2 млн NMV, что подтверждает ощутимый эффект таких инструментов для бизнеса партнеров.

Ключевое обновление — детализация на уровне SKU

Ключевое обновление отчета — детализация воронки до уровня отдельных SKU. Продавцы могут анализировать путь покупателя по конкретным товарам, размерам и вариациям, видеть точку потери спроса с точностью до отдельной позиции и принимать точечные решения по производству, дополнительным поставкам и перераспределению стока. Для fashion-категорий, где ширина размерного ряда является одним из основных драйверов себестоимости и затрат на производство, такая аналитика становится инструментом прямого управления экономикой и рентабельностью.

Основные возможности обновленной «Воронки продаж»

Отчет «Воронка продаж» дает продавцу более детальную и прикладную аналитику: отчет позволяет смотреть на результаты на уровне отдельных товаров и их параметров, четче понимать, где именно теряются продажи, и оперативно реагировать на изменения спроса. Удобные фильтры помогают быстро настраивать нужные срезы и использовать отчет в повседневной работе, а встроенные сигналы и быстрые переходы к управлению ценами, акциями, рекламой и поставками сокращают путь от обнаружения проблемы до конкретного действия.

Польза для продавца

Обновленный отчет помогает продавцам видеть, на каких этапах воронки — просмотре, добавлении в корзину, создании заказа — теряются продажи по конкретным товарам и размерам, снижать риск избыточных запасов за счет более точного управления стоком, быстрее реагировать на изменения спроса и трендов внутри сезона. Инструмент позволяет принимать решения по ценам, акциям, рекламе и поставкам на основе фактических данных и экономить время команд на ручном анализе, фокусируясь на действиях, которые напрямую влияют на выручку.

«Благодаря обновленной “Воронке продаж” продавцы получают меньше рисков избыточных и замороженных остатков и могут гораздо точнее и оперативнее управлять ассортиментом и запасами, — сказала Анастасия Уткина, директор B2B продукта Lamoda. — Мы видим, как сокращается время на принятие решений, влияющих на выручку и прибыль, и как предложения наших партнеров становятся ближе к реальному спросу покупателей. Усиление аналитики — наш осознанный ответ на повестку 2026 г.: мы хотим, чтобы у продавцов были инструменты, которые помогают видеть экономику на уровне каждой позиции и принимать по ней конкретные, точные решения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

