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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ESB
Enterprise Service Bus
Сервисная шина предприятия
Корпоративная шина данных


07.07.2020 БФТ выпустили решение для организации информационного взаимодействия между системами 4
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными 2
01.08.2019 «Синимекс» внедрила систему «1С:ERP» в Bang&Bonsomer 2
24.01.2019 «Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины 1
17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 1
31.08.2018 Платформа «БАРС Груп» поддерживает стандарт подписи по ГОСТу 1
20.12.2017 Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA 1
17.07.2017 Крупнейшая электроэнергетическая компания Южной Кореи перешла на реляционную СУБД Tibero 1
24.04.2017 Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB 3
02.03.2017 «Технолоджи систем — инновации» представила новую КИС «Интеграция» 2
29.08.2016 Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть 1
08.07.2016 Не ЦОДом единым: как технически будет выглядеть электронное правосудие Москвы 1
07.07.2016 «Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу для интеграции с ГИС ЖКХ 2
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
09.03.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием» 1
13.11.2015 «1С-Рарус» выпустил новое решение для управления мастер-данными 2
08.10.2015 «Крок» внедрил централизованную ECM-систему в «Сибур Холдинге» 2
23.09.2015 Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 2
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
14.08.2014 ФГ «Лайф» запустила платежный сервис «Лайф-Кошелёк» 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
28.01.2014 «Инфосистемы Джет» спроектировали КИС для Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 1
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
05.11.2013 Банки топ-10 вынуждены кастомизировать до 75% вендорского решения 1
26.09.2013 «Петер-Сервис» поможет «Ростелекому» собрать дебиторскую задолженность 1
27.06.2013 BI бесполезна при низком качестве данных 3
26.06.2013 Производительность труда коррелирует с BI 1
24.04.2013 Пентагон отказался от открытого ПО в медицине 2
14.03.2013 «Ай-Теко» создала коннекторы для интеграции решений 1C, SAP и Abbyy с IBM FileNet 2
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
24.05.2012 «Дельта Банк» выбрал IBM Maximo для управления залоговым имуществом клиентов 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 2
28.10.2011 Банк "Тинькофф Кредитные Системы": внедряем BPM правильно 2
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 1
11.10.2011 Club.CNews: BPM и инновации 1

Публикаций - 69, упоминаний - 108

ESB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 109 10
SAP SE 3218 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
IBM 3554 4
Microsoft Corporation 11143 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Логика BPM 39 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Крок 1221 2
FinStream - ФинСтрим 4 1
OpenText 160 1
Navicon - Навикон 198 1
CompanyMedia 111 1
InterSystems - ИнтерСистемз 73 1
HBI Solutions 1 1
АйТи 752 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Compass Plus 39 1
Технолоджи систем — инновации 5 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Samsung Electronics 5714 1
Diasoft - Диасофт 354 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Галактика - Корпорация 250 1
3770 1
Oracle Corporation 3360 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Барс груп 402 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
1С-Рарус 538 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 3
ВТБ Факторинг 22 2
Мосводоканал 44 1
Почта Банк 289 1
Альфа-Банк 1127 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Правительство РФ 2207 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Java - Язык программирования 1179 4
Microsoft Excel 436 4
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Axelot Datareon ESB 11 2
Microsoft SQL Server 798 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
SQL - Язык программирования 434 2
Галактика HCM 4 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
БАРС BarsUP.Anypoint Gateway 1 1
Microsoft Spark ML 3 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
OpenText Documentum 191 1
Галактика Казначейство 2 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
БФТ ПИВ 1 1
Linux Foundation ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
SAP ASPM - SAP Asset Strategy and Performance Management 2 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
SAP EPM - SAP Enterprise Performance Management 3 1
SAP ERP FI - SAP Financials 1 1
InterSystems IRIS Data Platform 1 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Галактика EAM 24 1
Галактика ERP 64 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Diasoft Flextera 45 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 6 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 1
Макаров Станислав 111 3
Трефилов Алексей 34 3
Герасимов Александр 40 3
Степанов Антон 56 2
Айвазов Армен 449 2
Муньков Александр 5 2
Вагнер Юлия 9 2
Литвинов Павел 18 2
Борискин Александр 2 1
Зенкин Денис 104 1
Мякишева Марина 84 1
Глаз Александр 1 1
Погодаев Александр 7 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Рудаков Денис 31 1
Каменнова Мария 41 1
Глазков Александр 57 1
Леушев Андрей 63 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Ekstrand Tommi - Экстранд Томми 1 1
Гурьев Андрей 3 1
Безбородов Александр 6 1
Смирнов Алексей 142 1
Лихтенберг Джо 1 1
Федоров Вадим 5 1
Мальков Антон 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Украина 3389 2
Казахстан - Республика 2646 2
Япония 2808 2
Восточная Европа 1688 1
Европа Западная 618 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Европа 3781 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Индонезия - Республика 386 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Россия - Воронеж 693 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
CNews Analytics 1991 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Docflow 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766730, в очереди разбора - 670415.
Создано именных указателей - 46354.
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