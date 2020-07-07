Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESB
Enterprise Service Bus
Сервисная шина предприятия
Корпоративная шина данных
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Публикаций - 69, упоминаний - 108
ESB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
|Правительство РФ 2207 1
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Макаров Станислав 111 3
|Трефилов Алексей 34 3
|Герасимов Александр 40 3
|Степанов Антон 56 2
|Айвазов Армен 449 2
|Муньков Александр 5 2
|Вагнер Юлия 9 2
|Литвинов Павел 18 2
|Борискин Александр 2 1
|Зенкин Денис 104 1
|Мякишева Марина 84 1
|Глаз Александр 1 1
|Погодаев Александр 7 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Рудаков Денис 31 1
|Каменнова Мария 41 1
|Глазков Александр 57 1
|Леушев Андрей 63 1
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
|Ekstrand Tommi - Экстранд Томми 1 1
|Гурьев Андрей 3 1
|Безбородов Александр 6 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Лихтенберг Джо 1 1
|Федоров Вадим 5 1
|Мальков Антон 26 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766730, в очереди разбора - 670415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766730, в очереди разбора - 670415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru