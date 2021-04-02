Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3PL
Third Party Logistics
комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям)
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Публикаций - 35, упоминаний - 47
3PL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малышев Сергей 46 2
|Москаленко Александра 2 2
|Исламова Галия 2 2
|Малько Павел 3 2
|Пересторонин Юрий 8 2
|Москвитина Татьяна 6 2
|Петунин Алексей 58 2
|Горяйнов Андрей 44 2
|Терентьев Алексей 12 2
|Алексеев Виталий 1 1
|Козырь Сергей 30 1
|Давыдова Мария 2 1
|Парфенов Алексей 1 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Прохоров Александр 86 1
|Изосимов Александр 92 1
|Лялин Степан 2 1
|Осипов Андрей 6 1
|Балакин Василий 13 1
|Комаров Сергей 11 1
|Девятых Антон 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Семичастнова Наталья 12 1
|Корниенко Михаил 5 1
|Бобков Максим 1 1
|Иванов Константин 17 1
|Gartner 2200 1
|Frost & Sullivan 102 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru