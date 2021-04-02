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3PL
Third Party Logistics
комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям)


02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами» 5
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 3
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 1
03.11.2020 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7 1
02.11.2020 «Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус» 1
19.10.2020 ГК «Детский мир» объявила о полномасштабном запуске собственного маркетплейса 1
22.09.2020 «Корус Консалтинг» подключил Geox к системе обязательной маркировки обуви в России 1
01.09.2020 ГК «Корус консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы сети «Олония» 3
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
06.07.2020 Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок 1
18.06.2020 «Сервье» завершила тестирование полного цикла системы маркировки и прослеживаемости 1
09.06.2020 Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco 1
25.03.2020 Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств 1
19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами» 3
25.02.2020 ГК «Корус консалтинг» представила облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE 1
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств 1
13.09.2019 «Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами» 2
24.06.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка» 1
08.08.2018 «Связной | Евросеть» обеспечит партнеров логистическими услугами 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
24.04.2017 «Почта России» за год потратит на «железо» и ПО 16 миллиардов 1
24.06.2016 Ин-Сток Текнолоджис: Как бюджетно и быстро внедрить полноценную WMS 1
04.04.2016 Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch 1
15.02.2016 Axelot автоматизировал склад фирмы «Огнеборец» 2
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 1
23.04.2012 «Конфидент» оптимизировала метод учета с помощью решения «1С:Управление строительной организацией» 1
20.07.2009 «Метробетон» оптимизировал деятельность с помощью «1С:Предприятия 8» 1
02.02.2009 «Астор» автоматизировал новый магазин «Можайки» 1
07.08.2008 Logistic Vision Suite внедрят в украинском складском комплексе 1
03.07.2008 Oracle E-Business Suite поможет FESCO управлять перевозками 1
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite 1
22.02.2007 «Уфимский комбинат хлебопродуктов» перешел на «1С:Предприятие 8» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

3PL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 6
Корус Консалтинг ГК 808 5
SAP CIS - САП СНГ 758 4
iTeco - Ай-Теко 721 2
Крок 1223 2
Microsoft Corporation 11226 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
Manhattan Associates 35 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
InStock Technologies - Ин-Сток Текнолоджис 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 51 1
IPL Consulting - АЙПЛ Консалтинг 4 1
Google LLC 7198 1
Transas - Транзас ГК 60 1
Columbus - Колумбус 128 1
IBM 3575 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Acronis - Акронис 366 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Астерос - Asteros 531 1
Samsung Electronics 5749 1
3799 1
3Keys CIS 3 1
3Keys GmbH 5 1
Utrace - Ютрэйс 8 1
Infor 149 1
Biocad - Биокад 38 1
Generix Group - Generix Group Vostok - Женерикс Групп 5 1
Navicon - Навикон 198 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
СберЛогистика 42 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 2
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Связной ГК 885 1
OneRetail 5 1
Российская сантехника 1 1
Yusen Logistics - Юсен Лоджистикс Рус 1 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 3 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
Polpharma SA - Польфарма АО 2 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Tesla Motors 241 1
Avon - Косметическая компания 22 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Lamoda 83 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 8
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 4
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 2
Manhattan SCALE 30 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Apple CarPlay 28 1
InStock WMS - IsWMS 1 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
Utrace Hub 5 1
Infor ERP LN 32 1
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 1
Java - Язык программирования 1185 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
Microsoft Office 1954 1
Малышев Сергей 46 2
Москаленко Александра 2 2
Исламова Галия 2 2
Малько Павел 3 2
Пересторонин Юрий 8 2
Москвитина Татьяна 6 2
Петунин Алексей 58 2
Горяйнов Андрей 44 2
Терентьев Алексей 12 2
Алексеев Виталий 1 1
Козырь Сергей 30 1
Давыдова Мария 2 1
Парфенов Алексей 1 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Прохоров Александр 86 1
Изосимов Александр 92 1
Лялин Степан 2 1
Осипов Андрей 6 1
Балакин Василий 13 1
Комаров Сергей 11 1
Девятых Антон 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Семичастнова Наталья 12 1
Корниенко Михаил 5 1
Бобков Максим 1 1
Иванов Константин 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Италия - Итальянская Республика 1409 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Венгрия 299 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Польша - Республика 834 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Gartner 2200 1
Frost & Sullivan 102 1
CNews Analytics 1992 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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