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Транспорт Метрополитен metro, subway, underground



18.11.2022 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Московском метрополитене на 60% 1
14.11.2022 «Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями 1
10.11.2022 Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 1
12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» 1
29.09.2022 «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С» 1
16.09.2022 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в московском метро 1
06.09.2022 У «билайна» самый надежный интернет в московском метро 1
19.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором графического редактора «Автограф» 1
30.06.2022 X-Com выпустила графический редактор «Автограф» 1
17.06.2022 «Максимателеком» и Петербургский метрополитен объявили о сотрудничестве в области цифровизации и ИТ 1
15.03.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G 1
16.02.2022 Московский метрополитен переехал в облако VK 1
13.01.2022 В системе оплаты по лицу Face Pay масштабный сбой. Со счетов пользователей утекают деньги 1
22.12.2021 Илья Черкасов, «МаксимаТелеком»: Платформы объективного контроля помогают управлять городом и производством 1
08.12.2021 «Максимателеком» запустила Wi-Fi для пассажиров на новом участке Большой кольцевой линии московского метро 1
25.11.2021 В столичном метро запустили тематический поезд в честь десятилетия электронных госуслуг в Москве 1
17.11.2021 Метрополитен остался без системы на «1С». Разъяренный несостоявшийся подрядчик подает в суд 1
28.10.2021 TelecomDaily: В метро Петербурга лидирует билайн 1
18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
20.09.2021 На всех станциях метро заработала оплата лицом 1
13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 1
13.09.2021 Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро 1
10.09.2021 Александр Гольцов -

Технологически все готово для запуска беспилотного поезда

 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay 1
19.07.2021 Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54 1
06.07.2021 Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД 1
03.06.2021 Высокочувствительные металлодетекторы Dahua 1
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

 1
25.05.2021 «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам 1
29.04.2021 «Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга 1
29.04.2021 МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро 1
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена 1
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
12.03.2021 «Почта России» установит почтоматы в московском метро 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
11.02.2021 «Билайн» зафиксировал рост пассажиропотока в метро впервые с начала действия ограничений в Москве 1
28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 1

Публикаций - 447, упоминаний - 449
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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