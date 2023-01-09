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Транспорт Метрополитен подземка, metro, subway, underground



09.01.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена
29.09.2022 «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С»
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора
05.10.2020 «Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена
31.07.2020 Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена
31.07.2020 В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава
06.05.2020 «Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена
30.03.2020 «АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена
09.01.2020 ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена
03.10.2019 «Ростелеком» принял участие в проектировании ЕАСДУ Московского метрополитена
25.09.2019 «АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена
06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро
18.04.2019 МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда
18.01.2019 ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена
25.12.2018 «МегаФон» обеспечил связью перегоны Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена
09.02.2018 Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро
06.12.2017 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена
15.02.2017 МТС улучшила покрытие сети в московском метро
15.07.2016 Avaya оптимизировала систему передачи данных «Новосибирского метрополитена»
16.02.2016 Optima автоматизирует управление электроснабжением электродепо «Митино» московского метрополитена
10.11.2015 Tele2 запустил 4G на семи станциях Московского метрополитена
09.09.2015 Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена
13.07.2015 Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена»
03.12.2014 Ricoh организовала прямую сервисную поддержку печатной техники для «Московского метрополитена»
02.12.2014 Wi-Fi заработал во всем московском метро
05.11.2014 «АМТ-Груп» представила информационные терминалы для Московского метрополитена
24.07.2014 «Билайн» запустил 3G на станциях «зелёной» линии петербургского метрополитена
03.12.2013 «Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи
01.11.2013 На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб.
12.07.2013 «Микрон» произведет для Московского метрополитена 5,5 млн смарт-карт «Тройка»
23.03.2012 МТС оборудовала сетью Wi-Fi все вагоны Кольцевой линии Московского метрополитена
19.10.2010 «АМТ-Груп» оснащает Петербургский метрополитен системой экстренной связи и информации
18.12.2008 «Техносерв» построил систему теленаблюдения Замоскворецкой линии московского метрополитена
12.11.2008 «МегаФон» обеспечил связью станции нижегородского метрополитена
25.08.2008 МТС и «Ситроникс» обеспечат мониторинг автотранспорта Московского метрополитена
03.04.2008 Метрополитен превратит платежные терминалы в клоны
10.12.2007 В Петербургском метрополитене внедрили систему цифровой радиосвязи
03.12.2007 «Ситроникс» увеличит поставки бесконтактных билетов для Московского метрополитена

Публикаций - 534, упоминаний - 632

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9662 70
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7075 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8122 51
Максима ГК - МаксимаТелеком 131 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10182 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2545 29
Metrocom - Метроком 89 15
DEPO Computers - Депо Электроникс 577 14
SAP SE 4940 12
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 11
Ситроникс - Sitronics 1090 11
Apple Inc 11294 10
Yandex - Яндекс 5828 10
AMT Group - АМТ-Груп 317 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 10
Samsung Electronics 9787 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 9
Cisco Systems 4900 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2833 8
1С-ИжТиСи 6422 8
7108 8
Huawei 3547 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 8
Ростех - Автоматика Концерн 1510 8
Крок - Croc 1718 7
Google LLC 11044 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1361 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2783 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 6
Microsoft Corporation 23638 6
Docsvision - ДоксВижн 973 6
Питерская группа связистов 426 6
РТИ Микрон - Micron 1256 6
Telegram Group 1126 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1844 5
IBM - International Business Machines Corp 9221 5
Ростелеком Макомнет 30 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 390 5
Ланит - Лантер 33 5
NVision Group - Энвижн Груп 670 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2446 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5947 14
РЖД - Российские железные дороги 1650 14
Visa International 1878 11
Новосибирский метрополитен 12 10
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 10
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 133 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 346 9
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 71 7
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 28 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6259 6
ВТБ - ВТБ24 660 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 307 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 5
Почта России ПАО 2023 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 5
Россети Ленэнерго 2368 4
Нижегородский метрополитен 6 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 171 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 171 4
Минский метрополитен - Минское метро 5 4
Русский стандарт Банк 384 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 446 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 4
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 4
Почта Банк 371 3
UnionPay - Платёжная система 96 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 104 3
МТЗ Трансмаш 20 3
Водный стадион Технопарк 11 3
1520 ГК 28 3
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 82 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 676 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 361 2
МКБ - Московский кредитный банк 436 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 2
Virgin Hyperloop 11 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 257
Петербургский метрополитен ГУП 119 74
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18278 35
Правительство Москвы 2067 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9346 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1440 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 16
Мосгортранс ГУП 95 16
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 44 13
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 62 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2381 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 81 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1190 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 401 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2040 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2453 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2452 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3026 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 550 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 4
Екатеринбургский метрополитен 7 4
Киевский метрополитен 7 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2469 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 4
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 46 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 65 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 619 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1687 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 29
4CIO 719 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 449 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2588 1
Единая Россия - Политическая партия 269 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Электрокабель 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79890 186
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54285 143
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25612 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11644 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39882 73
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6771 60
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6190 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8775 42
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 988 26
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12473 25
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26201 20
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4784 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9078 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11072 17
Microsoft Windows 2000 12751 24
Google Android 12724 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 19
Apple iOS 6909 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2940 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4202 14
Максима ГК - МаксимаТелеком MT_Free 50 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4820 11
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 11
Apple Pay 465 9
Microsoft Windows 14572 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6640 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 8
Visa payWave 76 8
Apple iPhone 6 6233 8
Apple - App Store 2638 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 815 7
Samsung Pay 283 7
Age of Kings 3454 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 6
Google Play - Google Store - Android Market 2979 6
МТС 3G-сеть 114 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 606 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 909 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 538 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 540 4
Google Maps - Карты Google 778 4
Московский метрополитен - МосМетро 8 4
Microsoft Skype 1984 3
Apple iPod 1531 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 804 3
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 7 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 42 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 747 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1081 3
Oracle Java - язык программирования 2791 3
Вольпе Борис 89 22
Гаев Дмитрий 21 13
Гольцов Александр 69 9
Ликсутов Максим 49 9
Латыпов Роман 9 8
Киричек Алексей 66 7
Собянин Сергей 250 7
Кусков Денис 218 5
Агафонов Андрей 19 4
Лужков Юрий 113 4
Гарюгин Владимир 4 3
Медведев Владислав 21 3
Шойгу Сергей 84 3
Попов Алексей 330 3
Жижикин Игорь 24 3
Егоров Игорь 42 3
Асланян Сергей 100 3
Дырмовский Дмитрий 100 3
Глотов Дмитрий 15 3
Верхошинский Владимир 13 2
Брюквин Юрий 291 2
Шандалов Андрей 15 2
Ушацкий Андрей 104 2
Глуховский Дмитрий 22 2
Кабанов Владимир 174 2
Матвиенко Сергей 5 2
Бисембаева Алина 12 2
Шигапов Антон 10 2
Ведерников Павел 2 2
Барамыкин Сергей 2 2
Коротин Павел 31 2
Крушинин Алексей 5 2
Дмитриев Алексей 33 2
Машин Дмитрий 19 2
Цыбульников Вячеслав 50 2
Хитров Михаил 25 2
Калюжный Игорь 26 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 257 2
Степаненко Кирилл 16 2
Чурсин Дмитрий 31 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39788 308
Россия - РФ - Российская федерация 124700 180
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15346 152
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6376 42
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2880 38
Россия - СФО - Новосибирск 3759 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50434 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3363 16
Европа 21446 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2049 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 15
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 945 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2407 13
Беларусь - Белоруссия 4381 13
Земля - планета Солнечной системы 9824 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15272 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17206 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13263 11
Германия - Федеративная Республика 12133 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 104 11
Великобритания - Лондон 2373 9
Южная Корея - Республика 6316 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1302 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4919 8
Россия - ЦФО - Владимирская область 663 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2397 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1565 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1578 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2352 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2539 7
Украина 7325 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1156 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2355 6
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1447 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 991 6
Россия - ЦФО - Курская область 546 5
Финляндия - Финляндская Республика 3484 5
Америка Северная 3116 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1158 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15325 183
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2234 125
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42483 88
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42668 75
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1834 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20923 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8950 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5782 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14288 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24592 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3973 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4566 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4253 18
Абонентская база - Абонентская плата 5323 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4903 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10113 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10954 15
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1447 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3307 13
Аренда 2148 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8416 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10689 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3082 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8008 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6504 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2297 11
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1925 11
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1775 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5586 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4297 10
Кредитование - Сrediting - Заём 5935 10
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1415 10
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 843 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1388 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3867 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4304 9
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 990 9
Английский язык 6204 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6194 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 19
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 4
91Mobiles 1717 3
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Прайм - Агентство экономической информации 858 2
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Юность - радиостанция 33 1
ABC News 51 1
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Phys.org 973 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
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Финансовые известия 33 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1289 1
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
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