Индексная книга CNews*
Транспорт Метрополитен подземка, metro, subway, underground
Публикаций - 534, упоминаний - 632
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вольпе Борис 89 22
|Гаев Дмитрий 21 13
|Гольцов Александр 69 9
|Ликсутов Максим 49 9
|Латыпов Роман 9 8
|Киричек Алексей 66 7
|Собянин Сергей 250 7
|Кусков Денис 218 5
|Агафонов Андрей 19 4
|Лужков Юрий 113 4
|Гарюгин Владимир 4 3
|Медведев Владислав 21 3
|Шойгу Сергей 84 3
|Попов Алексей 330 3
|Жижикин Игорь 24 3
|Егоров Игорь 42 3
|Асланян Сергей 100 3
|Дырмовский Дмитрий 100 3
|Глотов Дмитрий 15 3
|Верхошинский Владимир 13 2
|Брюквин Юрий 291 2
|Шандалов Андрей 15 2
|Ушацкий Андрей 104 2
|Глуховский Дмитрий 22 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Матвиенко Сергей 5 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Шигапов Антон 10 2
|Ведерников Павел 2 2
|Барамыкин Сергей 2 2
|Коротин Павел 31 2
|Крушинин Алексей 5 2
|Дмитриев Алексей 33 2
|Машин Дмитрий 19 2
|Цыбульников Вячеслав 50 2
|Хитров Михаил 25 2
|Калюжный Игорь 26 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 257 2
|Степаненко Кирилл 16 2
|Чурсин Дмитрий 31 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228314, в очереди разбора - 869238.
Создано именных указателей - 115328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228314, в очереди разбора - 869238.
Создано именных указателей - 115328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.