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Логистика 3PL Third Party Logistics комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям)



10.10.2022 «Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»
27.09.2022 «Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге
19.07.2022 «Ситилинк» запустил новый логистический комплекс в Новосибирске
31.03.2022 «РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области
17.01.2022 «Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»
02.11.2020 «Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус»
19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»
14.11.2019 «Беру» открыл логистический комплекс в Софьине
13.09.2019 «Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами»
24.06.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка»
25.03.2019 «Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor
12.09.2018 Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами»
06.09.2018 Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами»
27.04.2018 «Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами»
29.05.2017 «Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами»
20.12.2016 Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100
16.07.2012 LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS
21.05.2010 CNews TV. Логистический комплекс MTI: каким должен быть склад
18.11.2008 WMS Logistic Vision Suite внедрена на складе 3PL-оператора «Бразис Логистика»
22.07.2008 WMS Logistic Vision Suite внедряют в складском комплексе Direct Logistics
05.02.2008 «Бухта» автоматизировала складской комплекс «Невский»
07.10.1999 TopS Systems Integrator провела семинар Построение информационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами".

Публикаций - 305, упоминаний - 309

Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 6293 89
6975 89
SAP SE 4868 39
Microsoft Corporation 23460 38
Корус Консалтинг ГК 1067 24
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 18
SAP CIS - САП СНГ 831 16
Oracle Corporation 6295 14
Merlion - Мерлион 505 9
1С-Рарус 801 9
IBM - International Business Machines Corp 9184 8
Yandex - Яндекс 5635 8
Infor 230 8
GMCS 346 7
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 321 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 7
ant Technologies - АНТ Технолоджис 55 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1781 6
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 107 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 6
Астор 107 6
Navicon - Навикон 258 5
Ланит - Норбит - Norbit 290 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 5
LogistiX - Логистикс-Тех 51 5
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 5
БУХта - Buhta 72 5
Прогноз 1650 4
Manhattan Associates 56 4
Softline - Софтлайн 2067 4
Zebra Technologies 135 4
Рамэк-ВС 85 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 3
Amazon Inc - Amazon.com 2793 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 3
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 309 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6916 3
АйТи 1280 3
Utrace - Ютрэйс 17 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 3
НСПК - Национальная система платежных карт 607 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5756 10
Точка 3792 7
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 46 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6172 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 3
РЖД - Российские железные дороги 1612 3
Газпром ПАО 1148 3
Татнефть 206 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 351 3
Северсталь ПАО - Severstal 362 3
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 15 3
Сбер - СберЛогистика 53 3
Русская логистическая служба - РЛС 6 2
X5 Group 813 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 42 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2509 2
Лента - Сеть розничной торговли 1691 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6619 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 186 2
GM - General Motors 448 2
Россети Ленэнерго 2340 2
Unilever - Юнилевер Русь 113 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 185 2
Спортмастер 143 2
Uhrenholt - Уренхольт 5 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 17 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 2
Связной ГК 1334 2
Алроса АК 133 2
X5 Group - Перекрёсток 452 2
Юсар+ 4 2
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 2
BMW Group 411 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 65 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17891 13
Федеральное казначейство России 1547 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2682 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2497 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10353 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2825 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2377 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9032 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1631 2
Правительство Москвы 1982 2
Федеральное собрание Российской Федерации 285 2
Президент Российской Федерации 3694 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4291 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 76 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 141 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 93 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 112 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 73 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
Таможня - Таможенная служба 1025 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1539 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 57 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 343 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 549 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25857 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53001 160
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7920 87
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1457 84
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9998 81
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 906 28
1С:Бухгалтерия 846 23
Microsoft Dynamics 1167 20
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 14
Microsoft Windows 2000 12653 13
Корус Управление запасами 12 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 11
Apple iPhone 6 6162 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 398 7
Mantis Logistics Vision Suite WMS 53 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 7
SAP Business One - SAP B1 95 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4806 6
Microsoft Windows 14408 6
Google Android 12507 5
Microsoft Office 3427 5
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 42 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2889 5
Age of Kings 3444 5
1С:ERP Управление предприятием 314 5
LogistiX LEAD WMS 39 5
БУХта WMS Складской комплекс 21 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 5
Microsoft Office Excel 940 4
Apple iOS 6774 4
Яндекс.Маркет 571 4
OmniNet - Omnitracker 60 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 3
1С:WMS Логистика. Управление складом 60 3
Linux OS 8209 3
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 31 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4080 3
Utrace Hub - Track&Trace-решение 12 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 118 3
Москвитина Татьяна 6 6
Москаленко Александра 5 5
Горяйнов Андрей 47 4
Иванов Константин 27 3
Юрьев Илья 45 3
Мартынов Дмитрий 37 2
Калинин Алексей 40 2
Малько Павел 3 2
Мякишева Марина 84 2
Степанюк Михаил 35 2
Федоров Иван 22 2
Блинов Дмитрий 31 2
Попов Анатолий 106 2
Егоров Андрей 22 2
Dobner Michael - Добнер Михаэль 22 2
Тихонов Александр 65 2
Малышев Сергей 53 2
Меньшиков Олег 6 2
Владимиров Владимир 13 2
Рахманов Александр 23 2
Климкина Алина 2 2
Шаров Владимир 32 2
Прохорова Алла 50 1
Прохоров Александр 102 1
Осипов Андрей 7 1
Бобков Максим 1 1
Савкина Юлия 2 1
Никифоров Николай 1172 1
Бакунов Григорий 21 1
Суворов Андрей 33 1
Сечкин Алексей 15 1
Цыбульников Вячеслав 50 1
Бакланов Михаил 3 1
Нуйкин Андрей 38 1
Демидов Сергей 77 1
Сотин Денис 144 1
Шадаев Максут 627 1
Чаркин Евгений 239 1
Садовенко Илья 64 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 122315 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39221 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13123 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14898 41
Казахстан - Республика 4826 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50106 16
Европа 21285 15
Украина 7252 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6265 13
Россия - СФО - Новосибирск 3691 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2318 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17031 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1778 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2482 11
Германия - Федеративная Республика 11998 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 1556 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 553 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15030 6
Беларусь - Белоруссия 4225 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1137 5
Турция - Турецкая республика 2062 4
Азия - Азиатский регион 4649 4
Европа Восточная 2996 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12801 4
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 215 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1332 3
Казахстан - Алматы 506 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 412 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2299 3
Венгрия 639 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 789 3
Россия - СФО - Иркутская область 916 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1292 3
Узбекистан - Республика 1397 3
Украина - Киев 941 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1379 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1003 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5009 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19942 81
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41758 74
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4857 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14991 39
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5225 29
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1156 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41529 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2094 25
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 656 22
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2544 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10626 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10198 18
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1437 17
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 17
Человеческий фактор - Human factor 1558 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8990 14
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 352 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23868 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4890 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 13
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6006 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2595 10
Инвентаризация - Пересортица 404 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13895 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4910 9
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Markets&Markets Research 103 1
ABI Research 233 1
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Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Frost & Sullivan 200 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 58 1
Oxford Economics 12 1
Cybersecurity Ventures 7 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 1
ITResearch 114 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 58 1
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SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 2 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 13 1
АГУ - Астраханский государственный университет 12 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 17 1
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