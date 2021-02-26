Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Астерос
Asteros
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 531, упоминаний - 1038
Астерос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бяков Юрий 34 13
|Шелепов Владимир 16 12
|Соколюк Валерий 26 7
|Головачев Михаил 16 7
|Корнеев Сергей 75 5
|Медведев Дмитрий 1432 5
|Трофимов Дмитрий 14 5
|Денисов Алексей 15 5
|Карпинский Алексей 37 5
|Бобровников Борис 86 5
|Елистратов Николай 90 4
|Малахов Михаил 10 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Красов Алексей 4 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Безруков Андрей 26 3
|Захаров Юрий 13 3
|Сафонов Олег 8 3
|Переведенцев Александр 6 3
|Лигачев Глеб 60 3
|Богачев Игорь 172 3
|Бойко Елена 151 3
|Филатов Андрей 99 3
|Опанасенко Всеволод 100 3
|Вирцер Евгений 22 3
|Белов Александр 69 3
|Тикуркин Максим 32 3
|Бетсис Павел 84 3
|Растопшин Павел 26 3
|Огородников Дмитрий 24 2
|Терентьев Алексей 12 2
|Ананьин Алексей 60 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Васильев Дмитрий 39 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Шадаев Максут 384 2
|Назипов Дмитрий 66 2
|Рубцов Иван 12 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754382, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754382, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru