Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46323
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Астерос
Asteros


26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи 1
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 2
19.10.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе» 1
11.10.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в телекоме» 1
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 2
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 2
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике» 5
06.09.2018 На российском рынке ИТ-услуг турбулентность в десятке лидеров 3
06.09.2018 Исследование IDC: объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 миллиардов 1
10.08.2018 «Астерос» признан банкротом из-за 44 миллионов при долге в 8,5 миллиардов 5
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 3
06.06.2018 Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки 4
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 3
21.02.2018 «Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия» 1
12.02.2018 Скончался ИТ-аналитик Антон Козиенко 1
30.11.2017 Арестован экс-глава «Практики безопасности» 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
28.11.2017 «Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше» 2
16.11.2017 CNews выпустил Топ-50 банковских ИТ-поставщиков России. ИТ-бюджеты банков рванули вверх 1
30.10.2017 Как влияет сокращение числа банков на рынок ИТ для финсектора? 1
27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве 1
26.10.2017 В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов 3
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 3
27.09.2017 «Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности 1
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки» 3
18.09.2017 Системы выявления террористов на ЧМ-2018 в «Лужниках» обойдутся в 370 млн 5
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн 7
05.09.2017 Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос» 5
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов 1
22.08.2017 Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению 1
17.08.2017 «Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин» 3
16.08.2017 ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда 3
11.08.2017 КХЛ будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности на матчах 2
09.08.2017 Отечественный рынок инженерного базиса для ИКТ не растет, но интегрируется с сервисами 1
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит» 3
25.07.2017 «Астерос» возглавила рейтинг Cnews Analytics среди поставщиков решений по комплексной безопасности 1

Публикаций - 531, упоминаний - 1038

Астерос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 51
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 45
SAP SE 3207 38
Крок 1219 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 31
АйТи 747 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 22
Инфосистемы Джет 674 20
Ланит ГК 1154 20
Atrinity - Атринити 21 20
NVision Group - Энвижн Груп 544 19
iTeco - Ай-Теко 712 17
Компьюлинк ГК - Compulink 209 17
Samsung Electronics 5611 16
Softline - Софтлайн 1472 16
Корус Консалтинг ГК 803 15
IBM 3522 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 12
Информзащита 421 11
ITG - INLINE Technologies Group 126 11
Avaya Inc - Avaya СНГ 553 11
Микротест 174 11
Oracle Corporation 3325 10
Ланит Интеграция 101 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 10
AMT Group - АМТ-Груп 167 10
Воентелеком 134 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 9
Verysell - Верисел 90 9
Google LLC 7118 9
РДТЕХ 159 8
Luxoft - Люксофт 233 8
Maykor - Мэйкор 259 8
ФОРС - Центр разработки 179 8
3720 8
Амтел-Сервис 34 8
Yandex - Яндекс 4097 8
Инсистемс 33 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 106 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
ТНК-ВР Холдинг 147 13
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 12
Аэрофлот 492 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Газпром ПАО 518 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Альфа-Банк 1122 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
ВТБ24 583 5
Роснефть НК 367 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 4
ITM Group 12 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
Открытие ФК 538 3
BMW 247 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 3
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 3
Virgin Hyperloop 6 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
Sony Pictures Entertainment 78 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 25 2
Uber Technologies 258 2
ТрансКонтейнер 25 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 2
ДТЭК 8 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 2
JTI - Japan Tobacco International 18 2
Uber 257 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 8
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 8
Федеральное казначейство России 766 7
Правительство РФ 2198 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 2
Правительство и губернатор Омской области 14 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Президент США - The White House - Белый дом 49 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Президент США 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 57 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 112 4
РФС - Российский футбольный союз 13 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 146 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 70
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 7
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 266 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 7
ИТ-аутсорсинг 669 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 6
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 4
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Безопасный город 347 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 160 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 3
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 467 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 560 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 2
Умные платформы 496 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 10
Астерос Securix 8 8
Астерос Контакт Авиа 14 8
Астерос Бизнес Контакт 10 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 6
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
Avaya Aura Experience Portal 9 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 201 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Microsoft Office 365 769 3
Tizen OS - Linux 215 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 2
Linux OS 4226 2
OpenText Documentum 188 2
Oracle Active Data Guard 16 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Microsoft Skype 1458 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 326 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 2
Microsoft Windows 10 6590 2
Avaya Aura 41 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 2
Microsoft SQL Server 786 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Бяков Юрий 34 13
Шелепов Владимир 16 12
Соколюк Валерий 26 7
Головачев Михаил 16 7
Корнеев Сергей 75 5
Медведев Дмитрий 1432 5
Трофимов Дмитрий 14 5
Денисов Алексей 15 5
Карпинский Алексей 37 5
Бобровников Борис 86 5
Елистратов Николай 90 4
Малахов Михаил 10 4
Ермолаев Артем 340 4
Красов Алексей 4 4
Тихонов Андрей 33 3
Безруков Андрей 26 3
Захаров Юрий 13 3
Сафонов Олег 8 3
Переведенцев Александр 6 3
Лигачев Глеб 60 3
Богачев Игорь 172 3
Бойко Елена 151 3
Филатов Андрей 99 3
Опанасенко Всеволод 100 3
Вирцер Евгений 22 3
Белов Александр 69 3
Тикуркин Максим 32 3
Бетсис Павел 84 3
Растопшин Павел 26 3
Огородников Дмитрий 24 2
Терентьев Алексей 12 2
Ананьин Алексей 60 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Васильев Дмитрий 39 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Фомичев Андрей 52 2
Чаркин Евгений 182 2
Шадаев Максут 384 2
Назипов Дмитрий 66 2
Рубцов Иван 12 2
Россия - Российская федерация - РФ 57070 281
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 53
Россия - Санкт-Петербург 7035 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 38
Украина 3338 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 20
Россия - Новосибирск 1951 18
Россия - Татарстан - Казань 1505 16
Россия - Екатеринбург 2050 15
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 15
Восточная Европа 1665 14
Казахстан - Республика 2615 12
Россия - Сочи 909 11
Германия - Федеративная Республика 3601 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 5
Франция - Французская Республика 2108 4
Россия - Уфа 638 4
Россия - Сибирь 871 4
Индия - Республика 2151 4
Россия - Нижний Новгород 1459 4
Россия - Архангельск 201 4
Россия - Набережные Челны 200 4
Новая Москва 45 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1039 3
Россия - Омск 622 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - Татарстан Республика 1612 3
Бельгия - Королевство 395 3
Россия - Калининград 656 3
Африка 1477 3
Земля - планета Солнечной системы 852 3
Россия - Омская область 382 3
Европа 3718 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 243 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Русский язык 963 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Человеческий фактор 126 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Транспорт 62 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 234 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 260 1
CNews Analytics 1988 68
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 19
IDC - International Data Corporation 2706 14
Gartner 2185 5
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 2
CNews Fast рейтинг 29 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
451 Research Group 44 1
Forrester Research 384 1
Frost & Sullivan 101 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Vanson Bourne 34 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
ABI Research 181 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 504 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Сириус - Образовательный центр 85 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 48 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 17
CNews AWARDS 291 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
CNews APPWards 36 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
CCWF - Call Center World Forum 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754382, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще