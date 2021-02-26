Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1

Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 2

Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 2

В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 2

CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 3