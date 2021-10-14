Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
eSIM
Embedded SIM
Виртуальная SIM-карта
eUICC
Embedded Universal Integrated Circuit Card
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Публикаций - 88, упоминаний - 266
eSIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Олег 124 4
|Чайка Владимир 27 2
|Малышкин Сергей 7 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Акимов Максим 167 2
|Новиков Евгений 39 1
|Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
|Lucas Philippe - Лукас Филипп 1 1
|Patel Nilay - Патель Нилай 2 1
|Карасов Равиль 4 1
|Шарков Максим 12 1
|Wu Alen - Ален Ву 4 1
|Nan Li - Нань Ли 3 1
|Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
|Михина Анна 12 1
|Левова Ирина 18 1
|Чех Илья 6 1
|Вуколов Алексей 4 1
|Кошечкин Дмитрий 1 1
|Козлов Михаил 153 1
|Губанов Андрей 17 1
|Беляков Алексей 14 1
|Чернецов Алексей 4 1
|Павлов Владимир 13 1
|Гурджиян Руслан 17 1
|Сивков Арташес 16 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Кушиков Петр 13 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Хасис Лев 96 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 7
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|The Verge - Издание 448 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Reddit 198 1
|Ведомости 259 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|CNET - Издание 273 1
|MacRumors 114 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765349, в очереди разбора - 669035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765349, в очереди разбора - 669035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru