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eSIM
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Embedded Universal Integrated Circuit Card


14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
30.09.2021 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
15.07.2021 Исследование МТС: к концу 2021 года российский рынок интернета вещей достигнет 117 млрд рублей 3
09.07.2021 МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей 1
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
01.07.2021 Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей 1
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 1
01.06.2021 Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой 3
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
23.04.2021 Tele2 начала доставлять SIM-карты в постаматы PickPoint 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают 42
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 4
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 1
14.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году 1
24.12.2020 Резидент «Сколково» представил маркетплейс для eSIM 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 5
07.12.2020 МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей 1
30.11.2020 «Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей 3
27.11.2020 «ВТБ Мобайл» запустил eSIM 7
18.11.2020 «Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка 10
05.11.2020 МТС запустила дистанционное подключение eSIM 4
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 2
23.10.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России 3
21.10.2020 Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно 1
19.10.2020 Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM 4
01.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: больше половины купленных смартфонов используют для платежей 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 9
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 2
08.06.2020 Huawei представила в России смартфон P40 Pro в новом цвете. Цена. Фото 2
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM 1
22.05.2020 A1 развернула первую в Беларуси автономную 5G-сеть 1
07.05.2020 Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM 1
16.04.2020 Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России 1

Публикаций - 88, упоминаний - 266

eSIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7724 24
Samsung Electronics 5702 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 10
Microsoft Corporation 11127 10
Xiaomi 904 9
Google LLC 7161 9
Huawei 2732 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 8
Lenovo Group 1639 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
OPPO Electronics 222 3
Lenovo Motorola 1014 3
Realme 79 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
ZTE Corporation 550 2
Sony 2395 2
Optima - Оптима 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Brand Analytics 25 1
LG Innotek 8 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Сбербанк Телеком 18 1
Астерос - Asteros 531 1
Gemalto 168 1
Моторика 12 1
Bethesda Softworks 201 1
Transas - Транзас ГК 58 1
Nvidia Corp 2030 1
Giesecke+Devrient 1 1
МСК мобайл - MskMobile 1 1
Ericsson ConsumerLab 34 1
Sigfox 6 1
TapMobile One 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
HoloGroup 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1127 1
Tesla Motors 241 1
UDR Inc 6 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Тинькофф страхование 19 1
Wells Fargo 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 4
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 3
USB Type-C - USB-C 901 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 3
Smartphone - Смартфон 773 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Nano-SIM 121 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
ASCII - American standard code for information interchange 16 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 17
Google Android 10751 15
Apple iOS 5742 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 12
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 9
Microsoft Windows 10 6659 8
Apple iPad 3263 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 7
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 7
Apple iPad Pro 226 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Huawei Mate - серия смартфонов 183 5
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 5
Corning Gorilla Glass 496 5
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
ВТБ Онлайн 137 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 4
Apple iPhone 8 157 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Microsoft Surface - Планшет 305 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 4
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Apple iPhone 11 152 3
Apple iPad mini 375 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple Face ID 118 3
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 3
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 78 3
Google Pixel - Серия смартфонов 108 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
Иванов Олег 124 4
Чайка Владимир 27 2
Малышкин Сергей 7 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Акимов Максим 167 2
Новиков Евгений 39 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Lucas Philippe - Лукас Филипп 1 1
Patel Nilay - Патель Нилай 2 1
Карасов Равиль 4 1
Шарков Максим 12 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Nan Li - Нань Ли 3 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Михина Анна 12 1
Левова Ирина 18 1
Чех Илья 6 1
Вуколов Алексей 4 1
Кошечкин Дмитрий 1 1
Козлов Михаил 153 1
Губанов Андрей 17 1
Беляков Алексей 14 1
Чернецов Алексей 4 1
Павлов Владимир 13 1
Гурджиян Руслан 17 1
Сивков Арташес 16 1
Майстренко Игорь 44 1
Кудрявцев Максим 37 1
Кушиков Петр 13 1
Гуцериев Михаил 107 1
Воробьев Андрей 125 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Европа 3774 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Япония 2802 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - Волгоградская область 399 3
Россия - Калининградская область 539 3
Индия - Республика 2175 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Ставрополь 274 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Израиль 722 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Китай - Тайвань 593 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Таиланд - Королевство 361 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Россия - Барнаул 361 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
Торговля розничная 77 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
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MacRumors 114 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Frost & Sullivan 101 1
ТИАР-Центр 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Samsung Unpacked 19 1
Lenovo Tech World 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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