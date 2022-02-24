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SIM-card eSIM Embedded SIM Виртуальная SIM-карта eUICC Embedded Universal Integrated Circuit Card
Публикаций - 112, упоминаний - 172
SIM-card упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Олег 131 5
|Чайка Владимир 27 3
|Соколов Владислав 6 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 2
|Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 2
|Малышкин Сергей 7 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Акимов Максим 170 2
|Аветисян Армен 44 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
|Казарян Карен 35 1
|Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
|Князев Илья 7 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Калачников Алексей 7 1
|Казаков Сергей 5 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
|Белова Светлана 7 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
|Новиков Евгений 40 1
|Цирулик Нина 4 1
|Свинцов Ярослав 10 1
|Колесникова Дарья 4 1
|Израйлит Сергей 4 1
|Федулов Владислав 71 1
|Петровская Ирина 6 1
|Князев Александр 13 1
|Шахлевич Антон 3 1
|Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Блинов Олег 3 1
|Исанин Антон 9365 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Губанов Андрей 17 1
|Хасис Лев 103 1
|Ковнир Евгений 74 1
|Касперская Наталья 248 1
|Осеевский Михаил 264 1
|Карасов Равиль 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 7
|The Verge - Издание 482 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
|Ведомости 375 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Reddit 221 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|Bloomberg 1009 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|CNET - Издание 1580 1
|MacRumors 123 1
|WinFuture 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru