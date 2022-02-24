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SIM-card eSIM Embedded SIM Виртуальная SIM-карта eUICC Embedded Universal Integrated Circuit Card

SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card


24.02.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Новосибирске и Оренбурге
21.02.2022 Клиенты распробовали eSIM: число активаций в сети Tele2 выросло в 5,5 раза
20.12.2021 Beeline Uzbekistan начал подключать абонентам цифровые карты eSIM
02.11.2021 Пользователи новых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с eSIM от Tele2
01.06.2021 Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM
09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают
24.12.2020 Резидент «Сколково» представил маркетплейс для eSIM
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами
27.11.2020 «ВТБ Мобайл» запустил eSIM
18.11.2020 «Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка
05.11.2020 МТС запустила дистанционное подключение eSIM
23.10.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России
19.10.2020 Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах
14.01.2020 Минкомсвязи придумало, как легализовать в России eSIM
24.10.2019 ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей
11.10.2019 eSIM уже в России: наш опыт использования
20.09.2019 В России сняли запрет с внедрения электронных SIM-карт, которые не по нраву ФСБ
29.04.2019 Tele2 запустила поддержку eSIM в своей сети
22.04.2019 Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM
15.04.2019 В России успешно протестирована «запрещенная» технология связи
18.10.2017 Microsoft готовит ПК на Windows 10 с процессорами от смартфона
27.02.2017 Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M
21.02.2017 Gemalto и Microsoft обеспечат постоянное подключение для устройств на Windows 10
16.02.2017 «Актив Технолоджи» представила платформу для виртуальных операторов нового поколения
29.08.2016 TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой

Публикаций - 112, упоминаний - 172

SIM-card упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 31
Apple Inc 10683 30
Huawei 3222 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 14
Microsoft Corporation 22497 12
Xiaomi 1095 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
Google LLC 10352 10
Gemalto 175 8
Qualcomm Technologies 1639 8
HP Inc. 5313 7
Lenovo Group 2077 7
Sony 6145 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 5
ZTE Corporation 685 4
BBK OPPO Electronics 281 4
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 4
BBK Electronics Corp 396 3
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 3
Intel Corporation 11262 3
Lenovo Motorola 3463 3
Orange S.A. 982 3
Sigfox 11 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Thales 95 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 2
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 30 2
Yandex - Яндекс 5015 2
China Telecom 243 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Точка 1820 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 1
Carl Zeiss 294 1
UBS AG 295 1
PickPoint - Сеть постаматов 40 1
Airbnb 76 1
GM - General Motors 434 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 1
Dyson 100 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
Wells Fargo 74 1
UDR Inc 7 1
Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 25 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Volvo Cars 243 1
AliExpress 327 1
BMW Group 392 1
Связной ГК 1190 1
eBay Inc 1576 1
Tesla Motors 285 1
Альфа-Банк 1476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Правительство РФ 8292 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 37 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Администрация Президента РФ 904 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 12
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 12
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 11
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 624 11
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 10
USB Type-C - USB-C 1192 10
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 8
SIM-card - Nano-SIM 194 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 7
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NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 190 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 6
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Google Android 11959 18
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Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 17
Apple iOS 6422 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 14
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 132 12
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 10
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Microsoft Windows 10 11713 9
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Apple iPhone X - Серия смартфонов 224 4
Apple Pay 427 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 4
Microsoft Surface - Планшет 383 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 26 4
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Чернышенко Дмитрий 320 2
Акимов Максим 170 2
Аветисян Армен 44 1
Кабаков Ярослав 21 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
Казарян Карен 35 1
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Калачников Алексей 7 1
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Израйлит Сергей 4 1
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Петровская Ирина 6 1
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ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
ТИАР-Центр 3 1
Frost & Sullivan 199 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
500 Startups 4742 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
Samsung Unpacked 25 2
Qualcomm Snapdragon Tech Summit 3 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
Lenovo Tech World 4 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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