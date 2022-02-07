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3GPP мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP)



07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
17.02.2015 Обзор смартфона Explay Tornado 1
10.11.2014 Смартфон Explay Tornado: пупсик с грозным именем 1
29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке 1
22.10.2014 Восемь дюймов планшета Explay Cosmic 1
01.10.2014 Тест смартфона Explay Pulsar: три дня без розетки 1
06.06.2014 Аналог Cryptolocker атакует русскоязычных пользователей Android 1
16.01.2014 Обзор смартфона iconBIT NetTAB Mercury Quad FHD: наладонный компьютер с четырьмя ядрами? 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
04.10.2013 Explay выпустил два бюджетных GPS-навигатора с картами «Навител» 1
14.06.2013 MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology 1
20.05.2013 Обзор Treelogic Gravis 73 3G GPS: в семи дюймах от места назначения 1
09.04.2013 Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT 1
21.02.2013 Навигатор и регистратор Prology iMap-580TR: полевой обзор гибрида 1
17.01.2013 Обзор effire ColorBook TR801: долгожитель среди медиаридеров 1
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
06.12.2012 Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой 1
03.12.2012 Тест GPS/ГЛОНАСС навигатора Explay GN-630: в дорогу дальнюю 1
25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки 1
22.10.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI 7: HD в семи дюймах 1
27.09.2012 Тест-дуэль Prestigio Multipad 9.7 Pro и Digma IDs10: русско-китайский конфликт 1
13.09.2012 Explay представила навигатор Explay PN 995 в России 1
10.09.2012 Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером 1
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 1
29.06.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике 1
27.06.2012 Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер 1
21.06.2012 Первый в мире телефон с прозрачным дисплеем: Explay Crystal 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
30.05.2012 Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше? 1
23.05.2012 Гибриды как тренд 1
07.03.2012 Explay MU 220: музыкальный телефон с поддержкой двух SIM-карт 1
27.02.2012 Explay SL240: тонкий телефон с поддержкой двух SIM-карт 1
13.02.2012 Обзор мультимедийного автонавигатора Prology iMap 540SB: верным путём 1
30.01.2012 Телефон Explay - Titan из Поднебесной 1
30.01.2012 Обзор телефона Explay Titan: флагманская модель с привлекательным дизайном 1
27.12.2011 Wexler.Book T7006: цифровой ридер на платформе Android 1
17.10.2011 Обзор Explay PN-950: автомобильный навигатор по косточкам 1
27.09.2011 Обзор цветного ридера Prology Latitude T-801T: настоящая роскошь чтения 1

Публикаций - 149, упоминаний - 155

3GPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Explay - Эксплей 231 21
Navitel - Навител Навигатор 288 17
Samsung Electronics 9333 13
Sony 6145 11
Sony Ericsson 1107 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
Lenovo Motorola 3463 9
Google LLC 10352 9
Prology 69 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 6
Treelogic 41 6
Apple Inc 10683 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Microsoft Corporation 22497 5
OnePlus - BBK Electronics 396 5
Samsung CSR plc - SiRF Technology 40 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Twitter 2493 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Yahoo! 3603 4
HTC Corporation 1428 4
Fly 182 4
Intel Corporation 11262 4
HP Inc. 5313 3
LG Electronics 3372 3
Toshiba Corporation 2830 3
MediaTek 394 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Wexler 59 2
E-Ten Information Systems 113 2
TI - Texas Instruments Incorporated 808 2
PocketBook International 82 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 192 2
Hisense Group 69 2
Вертикаль - башенный оператор 463 2
Canon 1339 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
Carl Zeiss 294 2
AliExpress 327 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Евросеть 1393 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Связной ГК 1190 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Совкомбанк Совесть 95 1
Gorenje 72 1
DeviantArt 6 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Dixis - Диксис 343 1
Nippon Klick 2 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 94
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 87
AVI - Audio Video Interleave 415 70
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 64
WMV - Windows Media Video 348 62
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 61
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 60
WMA - Windows Media Audio 942 50
WAV - Waveform Audio File Format 463 47
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 40
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 224 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 34
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 33
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 31
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 295 31
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 30
AAC - Advanced Audio Coding 390 25
MKV - медиаконтейнер 160 24
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 359 23
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 22
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 264 20
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 181 20
DivX - видеокодек 424 19
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 18
VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 56 18
EPUB - Electronic Publication 131 17
Xvid - видеокодек 187 17
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 16
FB2 - FictionBook 116 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 12
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 12
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 68 12
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 11
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 170 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 10
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 38
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 19
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 18
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 16
Яндекс.Навигатор 399 16
Google Android 11959 15
Google YouTube - Видеохостинг 2277 10
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Google Play - Google Store - Android Market 2732 10
Microsoft Windows 10 11713 8
Nokia Symbian OS 1388 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 7
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 213 7
NNG iGO 46 7
VMware vCloud Director - VMware vCD 226 7
Microsoft Skype 1940 6
Microsoft Windows XP 2291 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 5
Apple iPod 1369 5
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 5
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 5
Samsung SVR-диктофон 195 5
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 56 5
Samsung CSR plc - SiRF AlwaysFix - SiRF InstantFix 16 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 4
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 4
Microsoft Office Excel 818 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
Linux OS 7669 4
Microsoft Office 3247 4
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 3
Google Maps - Карты Google 678 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Apple iOS 6422 3
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 208 3
Ксенин Алекс 311 11
Набоков Сергей 27 3
Ерофеева Мария 31 3
Симонов Игорь 100 3
Никитин Николай 19 3
Попова Мария 139 2
Беляев Дмитрий 22 2
Николаев Григорий 10 1
Сорокин Дмитрий 8 1
Овсянников Денис 23 1
Проколов Роман 48 1
Гришин Андрей 7 1
Сударева Галина 7 1
Антошкин Юрий 6 1
Бойко Филипп 2 1
Крундышев Михаил 4 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
Ершова Элеонора 64 1
Сорокин Андрей 18 1
Демидов Михаил 132 1
Ашманов Игорь 37 1
Попов Алексей 329 1
Соколов Андрей 15 1
Иванов Константин 25 1
Артамонова Анна 182 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 45
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Украина 6212 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Финляндия - Финляндская Республика 1816 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 6
Южная Корея - Республика 4394 5
Япония 10069 4
Казахстан - Республика 4467 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Европа 12319 2
Финляндия - Хельсинки 245 2
Великобритания - Лондон 2031 1
Америка 2011 1
Германия - Федеративная Республика 8903 1
Африка - Африканский регион 2928 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 1
Испания - Каталония - Барселона 707 1
Китай - Тайвань 2115 1
Сингапур - Республика 1574 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 1
Америка Северная 2650 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1
Москва - Садовое кольцо 112 1
Кипр - Республика 373 1
Эргономика 840 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
POI - points of interest 125 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 2
Бизнес-акселератор 294 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
Английский язык 764 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Fashion industry - Индустрия моды 91 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 32 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
Ctrl 69 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
IHS iSuppli 390 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 1
MacWorld Expo 35 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
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