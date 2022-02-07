Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3GPP мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP)
Публикаций - 149, упоминаний - 155
3GPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 11
|Набоков Сергей 27 3
|Ерофеева Мария 31 3
|Симонов Игорь 100 3
|Никитин Николай 19 3
|Попова Мария 139 2
|Беляев Дмитрий 22 2
|Николаев Григорий 10 1
|Сорокин Дмитрий 8 1
|Овсянников Денис 23 1
|Проколов Роман 48 1
|Гришин Андрей 7 1
|Сударева Галина 7 1
|Антошкин Юрий 6 1
|Бойко Филипп 2 1
|Крундышев Михаил 4 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Сорокин Андрей 18 1
|Демидов Михаил 132 1
|Ашманов Игорь 37 1
|Попов Алексей 329 1
|Соколов Андрей 15 1
|Иванов Константин 25 1
|Артамонова Анна 182 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Пятый канал - Телеканал 51 1
|Муз-ТВ - телеканал 37 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
|IHS iSuppli 390 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru