Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Технополис Москва ОЭЗ
Особая экономическая зона
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 244
Технополис Москва ОЭЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дегтев Геннадий 85 69
|Прохоров Александр 86 46
|Ефимов Владимир 32 7
|Усачев Владимир 3 3
|Мариничев Дмитрий 21 3
|Королюк Алексей 86 2
|Путин Владимир 1826 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Бочаров Олег 27 2
|Макс Крайнов 2 1
|Wolf Lukas - Вольф Лукас 1 1
|Шерстюк Леонид 1 1
|Рунасов Кирилл 1 1
|Карман Анатолий 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Барашев Артем 1 1
|Байкалов Вадим 1 1
|Ахметов Вадим 1 1
|Уразов Роберт 5 1
|Карпова Татьяна 2 1
|Заманова Вероника 1 1
|Жукаева Марина 1 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 1
|Колмычек Павел 17 1
|Попкова Наталья 2 1
|Доровеев Иван 1 1
|Кучеренко Иван 1 1
|Нагибин Сергей 3 1
|Ранчин Сергей 4 1
|Байкин Александр 2 1
|Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
|Хохлов Александр 3 1
|Кочеткова Александра 2 1
|Хвальковский Алексей 2 1
|Зезуля Алексей 1 1
|Тимошенков Алексей 1 1
|Алясев Алексей 1 1
|Голиков Алексей 1 1
|Царькова Екатерина 3 1
|Моргун Дмитрий 1 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|N+1 - Издание 94 1
|CNews Analytics 1990 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|TAdviser100 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru