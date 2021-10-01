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Технополис Москва ОЭЗ
Особая экономическая зона


01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию 1
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 3
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения 3
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 1
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных 4
09.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое оборудование для дезинфекции медицинских изделий 2
08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве 3
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря 2
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ 2
23.08.2021 В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс 4
11.08.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 2
29.07.2021 Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию 1
29.07.2021 Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию 2
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 2
05.07.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство радиочастотных акустических фильтров 3
22.06.2021 Новый резидент ОЭЗ Москвы направит на увеличение мощности дата-центра почти 550 млн рублей 3
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 3
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места 2
26.05.2021 Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU 1
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 2
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 3
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 2
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 2
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 2
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 2
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 2
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 2
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 2
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 1
08.04.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ 3
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 4
31.03.2021 Интернет-омбудсмен России потерял 400 миллионов на оборудовании для загадочного ЦОДа 1
19.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали систему управления парашютно-грузовыми платформами 2
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 3
17.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» начались испытания тренажера для сотрудников колл-центров 3

Публикаций - 112, упоминаний - 244

Технополис Москва ОЭЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 365 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 6
Профотек 11 5
Schneider Electric 408 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 4
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Drive Electro - Драйв Электро 6 3
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 10 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Yandex - Яндекс 4101 2
RMC - Russian Mining Center - Радиус груп - Radius Group 15 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Siemens AG - Сименс Россия 656 2
IBM 3544 2
Мастертел - МТ Телеком 45 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
Relcom Data - Релком Дата 4 2
Condis SA 2 2
Google LLC 7154 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
SolarWinds 30 1
Robokassa - Робокасса 44 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Delta Electronics 75 1
Promobot - Промобот 49 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Авантаж 48 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Крокус Наноэлектроника 11 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Evil Corp - Хакерская группировка 8 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 2 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 1
AWG - АртВеб Групп 5 1
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 17 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Миландр ПКК 26 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Композит 8 1
Рокор НПО 1 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Ferrari NV 70 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Фонд Андрея Мельниченко 1 1
Aviasales - Jetradar 47 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Nestle - Нестле 64 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Renault - Рено Россия 88 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 37
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 18
Роснано 456 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство Москвы 653 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Правительство РФ 2205 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ФГБУК Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 4
Демократическая политическая партия США 36 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 4
3D-печать 135 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 4
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 9 2
Робототехника промышленная 5 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 14 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
Гироскоп 8 1
ReRAM - resistive RAM - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 8 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
MTS StartUp Hub 26 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 3 1
Intel Optane Memory 81 1
REG.ru - Медитация 2 1
Здравоохранение - Национальный проект 6 1
VK - Mail.ru Добро 6 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Яндекс.Лицей 17 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
Autodesk Revit 68 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Adobe Photoshop 285 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 74 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 1
WordPress 169 1
Microsoft Skype 1469 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
ByteDance TikTok 95 1
Дегтев Геннадий 85 69
Прохоров Александр 86 46
Ефимов Владимир 32 7
Усачев Владимир 3 3
Мариничев Дмитрий 21 3
Королюк Алексей 86 2
Путин Владимир 1826 2
Белоусов Сергей 217 2
Бочаров Олег 27 2
Макс Крайнов 2 1
Wolf Lukas - Вольф Лукас 1 1
Шерстюк Леонид 1 1
Рунасов Кирилл 1 1
Карман Анатолий 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Барашев Артем 1 1
Байкалов Вадим 1 1
Ахметов Вадим 1 1
Уразов Роберт 5 1
Карпова Татьяна 2 1
Заманова Вероника 1 1
Жукаева Марина 1 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 1
Колмычек Павел 17 1
Попкова Наталья 2 1
Доровеев Иван 1 1
Кучеренко Иван 1 1
Нагибин Сергей 3 1
Ранчин Сергей 4 1
Байкин Александр 2 1
Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
Хохлов Александр 3 1
Кочеткова Александра 2 1
Хвальковский Алексей 2 1
Зезуля Алексей 1 1
Тимошенков Алексей 1 1
Алясев Алексей 1 1
Голиков Алексей 1 1
Царькова Екатерина 3 1
Моргун Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 65
Россия - Российская федерация - РФ 57420 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 9
Франция - Французская Республика 2126 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Нидерланды 975 4
Италия - Итальянская Республика 1388 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Восточная Европа 1679 4
Казахстан - Республика 2632 4
Европа 3759 4
Япония 2788 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Канада 1304 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Индия - Республика 2173 3
Финляндия - Финляндская Республика 817 3
Болгария - Республика 306 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Испания - Королевство 1255 2
Южная Корея - Республика 1461 2
Россия - Воронеж 690 2
Австрия - Австрийская Республика 528 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Северная Америка 1413 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
Москва - Зеленоград 28 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Украина 3372 2
Сингапур - Республика 808 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Москва - Красная площадь 23 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Образование в России 337 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Экономический эффект 20 1
Доменный брокер 3 1
Москва - Дом Долгоруковых - объект культурного наследия 2 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Русский язык 983 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1990 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
TAdviser100 3 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Сбербанк Школа 21 6 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
GeekBrains 40 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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