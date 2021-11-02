Здравоохранение Рентгенология МРТ Магнитно-резонансная томография Магниторезонансная визуализация Magnetic Resonance Imaging, MRI Магнитный резонанс
Рентгенологические методы исследования (с использованием физических явлений и свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса) уже более века являются незаменимым помощником в диагностическом поиске лечащего врача. Восполнение легких, переломы, подозрение на онкологию – это далеко не полный перечень тех диагнозов, которые могут быть установлены по результатам рентгенографии.
В арсенале современного врача-рентгенолога – три основных методов исследований:
- рентгенодиагностика (рентгенография и рентгеноскопия),
- компьютерная томография (КТ),
- магнитно-резонансная томография (МРТ).
К современным методам диагностического поиска относится также радионуклидная диагностика (сцинтиграфия), позволяющая, например, при проведении КТ, визуализировать накопление радиофармпрепаратов в органах и тканях для локализованной диагностики патологического процесса.
Если рентгенография проводится на одном конкретном участке тела, то такой метод исследования иногда получает свое собственное название (маммография, урография).
Все эти методы исследования объединяет одно: все они проводятся бесплатно по полису ОМС. Флюорография (специальная разновидность рентгенографического исследования) необходима для быстрой (скрининговой) диагностики заболеваний органов грудной клетки и позволяет у обширных групп населения на ранних этапах выявить поражение легких и бронхов (новообразования, воспалительные процессы, туберкулез, эфмизему и др.) В России исследование включено в список профилактического осмотра. Ежегодно каждый гражданин может пройти флюорографию при наличии полиса ОМС, обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.
Основное отличие КТ и МРТ – в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. При проведении КТ это – рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества. При МРТ используются постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей. Еще один метод – радионуклидная диагностика – это исследование «наоборот». Вместо того, чтобы облучать пациента снаружи, в его тело вводят радиоактивный препарат, излучение от которого улавливает компьютер. Это сложный тип исследования, который чаще всего используется при онкологических заболеваниях, так как позволяет увидеть образования и метастазы, не проявляющиеся при других методах.
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