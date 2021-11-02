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Здравоохранение Рентгенология МРТ Магнитно-резонансная томография Магниторезонансная визуализация Magnetic Resonance Imaging, MRI Магнитный резонанс

Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс

Рентгенологические методы исследования (с использованием физических явлений и свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса) уже более века являются незаменимым помощником в диагностическом поиске лечащего врача. Восполнение легких, переломы, подозрение на онкологию – это далеко не полный перечень тех диагнозов, которые могут быть установлены по результатам рентгенографии.

В арсенале современного врача-рентгенолога – три основных методов исследований:

К современным методам диагностического поиска относится также радионуклидная диагностика (сцинтиграфия), позволяющая, например, при проведении КТ, визуализировать накопление радиофармпрепаратов в органах и тканях для локализованной диагностики патологического процесса.

Если рентгенография проводится на одном конкретном участке тела, то такой метод исследования иногда получает свое собственное название (маммография, урография).

Все эти методы исследования объединяет одно: все они проводятся бесплатно по полису ОМС. Флюорография (специальная разновидность рентгенографического исследования) необходима для быстрой (скрининговой) диагностики заболеваний органов грудной клетки и позволяет у обширных групп населения на ранних этапах выявить поражение легких и бронхов (новообразования, воспалительные процессы, туберкулез, эфмизему и др.) В России исследование включено в список профилактического осмотра. Ежегодно каждый гражданин может пройти флюорографию при наличии полиса ОМС, обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Основное отличие КТ и МРТ – в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. При проведении КТ это – рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества. При МРТ используются постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей. Еще один метод – радионуклидная диагностика – это исследование «наоборот». Вместо того, чтобы облучать пациента снаружи, в его тело вводят радиоактивный препарат, излучение от которого улавливает компьютер. Это сложный тип исследования, который чаще всего используется при онкологических заболеваниях, так как позволяет увидеть образования и метастазы, не проявляющиеся при других методах. 

 


02.11.2021 Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения
17.03.2021 Philips начинает производить МРТ в Московской области
28.09.2020 Искусственный интеллект помогает сократить количество неявок на МРТ
16.09.2020 В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т
05.02.2020 Philips поставит современные МРТ и ангиографы в московские клиники
14.03.2018 Philips выводит на российский рынок новую МРТ-систему Prodiva 1.5 Тл CX
25.10.2013 Создан гигантский сверхточный МРТ-сканер
21.08.2013 Компьютер может сканировать текст из мозга
19.04.2012 Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру
08.11.2011 МРТ будут делать в три раза быстрее
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare
29.09.2011 Проникновение в сознание: МРТ "видит" зрительные образы в мозге человека
01.09.2010 Видеотомография: как заснять биение сердца
01.03.2010 В России инициирован проект создания магнитно-резонансного томографа

Публикаций - 156, упоминаний - 168

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Philips 2051 16
IBM - International Business Machines Corp 9193 9
Microsoft Corporation 23493 7
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 6
Siemens AG - Сименс Россия 419 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 377 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 5
Siemens AG - Siemens Group 2542 5
Oracle Corporation 6303 5
1С-ИжТиСи 6319 4
Huawei 3502 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6261 4
Agfa Gevaert 65 4
7003 4
NetApp - Network Appliance 627 4
InterSystems - ИнтерСистемз 132 3
Цифра ГК 2147 3
Samsung Electronics 9729 3
Открытые технологии 674 3
ИВС - Информационно-вычислительные системы 37 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10072 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 814 2
Прогноз 1654 2
Dell EMC 4914 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 2
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 12 2
iCore - Ай Ко ЗАО 49 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 712 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8043 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 324 2
Toshiba Corporation 2888 2
OKI - ОКИ Системс Рус 169 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 27 2
Ростех - Автоматика Концерн 1486 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 53 2
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 44 2
Nvidia Corp 3213 2
Корус Консалтинг ГК 1070 2
VMware 2132 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5809 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 3
Россети Ленэнерго 2348 3
Инвитро - Invitro 65 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 44 3
РЖД - Российские железные дороги 1621 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2516 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 14 2
РВК - Российская венчурная компания 536 2
НСПК - Национальная система платежных карт 612 2
ЕС-лизинг 21 2
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 82 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 1
Caterpillar 88 1
GM - General Motors 448 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 1
Новая поликлиника 3 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 130 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 1
Синара ГК - Sinara Group 33 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 1
Силовые машины 71 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 4 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Royal Caribbean 8 1
Резонанс НПП 343 1
MSC Cruises 3 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 1
Гута Клиник 1 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 8 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 3 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17959 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 6
Правительство Москвы 1991 6
Президент Российской Федерации 3713 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9100 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10381 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 20 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 138 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3690 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2507 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 1
Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ 6 1
Управление делами президента Российской Федерации - Клиническая больница №1 ФГБУ 3 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 60 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
ДРКБ Казани - Детская республиканская клиническая больница города Казани 1 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минсвязи Татарстана 108 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 71 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 28 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
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ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 68 1
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Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 72 1
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Phys.org 973 2
Tom’s Hardware 178 1
Известия ИД 467 1
IEEE Transactions on Electron Devices 1 1
Der Spiegel 145 1
Американский вестник радиологии 1 1
Content-Review 5 1
91Mobiles 1696 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7459 4
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IBM Research 107 1
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РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 3
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Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 12 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
ИРИ - Институт развития интернета 112 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 16 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 20 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 1
Минздрав РФ - НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера - Научно-исследовательский ортопедический институт имени Г.И. Турнера 2 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 16 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Инженерия будущего НОЦ - Научно-образовательный центр Самарской области 1 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
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