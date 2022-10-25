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Здравоохранение Донорство донор

Здравоохранение - Донорство - донор


25.10.2022 На «Госуслугах» стали доступны сервисы для доноров
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров?
28.10.2016 Красный Крест слил в Сеть интимные данные 550 тыс. доноров
23.01.2015 «Ростелеком» подключил Волгоградскую область к единой базе доноров крови России
25.09.2014 LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра"
23.04.2014 Доноры крови больше не понадобятся?
11.12.2013 «Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства»
15.06.2009 Каждый пятый россиянин готов стать донором крови
12.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови
11.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови
14.07.2008 Приватные данные доноров Флориды могут попасть в руки мошенников
19.02.2008 Личные данные 320 тыс. доноров скомпрометированы
10.12.2007 Данные о 268 тыс. доноров украдены вместе с ноутбуком
10.10.2007 Сделана пересадка легкого от донора с несовместимой группой крови

Публикаций - 226, упоминаний - 293
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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