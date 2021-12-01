Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Госуслуги
Суперсервисы
Запись на прием к врачу
Публикаций - 62, упоминаний - 67
Госуслуги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Владимир 69 7
|Козырев Алексей 274 4
|Ашенбреннер Инна 15 3
|Путин Владимир 2450 3
|Авербах Владимир 122 3
|Переверзев Михаил 20 3
|Захаров Павел 59 3
|Соловьев Владимир 102 3
|Гаттаров Руслан 140 2
|Левашов Александр 88 2
|Чернышенко Дмитрий 270 2
|Маркелов Константин 25 2
|Медведев Дмитрий 1593 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Дюков Андрей 14 2
|Евраев Михаил 228 2
|Антонов Александр 74 2
|Семенов Александр 88 2
|Симаков Олег 107 2
|Никифоров Николай 1142 2
|Соболев Андрей 6 1
|Башков Игорь 10 1
|Громов Иван 101 1
|Харламова Наталья 3 1
|Зайдуллин Руслан 4 1
|Петрова Лариса 2 1
|Котов Егор 1 1
|Хандогин Дмитрий 2 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Кураш Антон 31 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Бродская Марина 1 1
|Меркулов Борис 7 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Пашкевич Анна 4 1
|Балуев Евгений 29 1
|Суслов Константин 22 1
|Важнов Алексей 7 1
|Сафронов Роман 35 1
|Жебенев Константин 5 1
|Forbes - Форбс 565 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
|Gartner 3208 1
|АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
|IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
|РАЭК Экономика Рунета 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru