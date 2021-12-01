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Госуслуги
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01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 1
16.08.2021 В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО» 1
20.05.2021 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии 1
19.01.2021 На портале госуслуг стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
17.12.2020 Индекс цифровой зрелости регионов выйдет к апрелю 2021 года 1
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
26.08.2020 «Галэкс» реализовала «Цифровой сельсовет» в Новосибирской области 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
07.06.2018 Исследование НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси»: цифровизация малых городов России 1
27.04.2018 «Ростелеком» запустил в приложении «Госуслуги ХМАО» услугу записи к врачу 1
06.12.2017 Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги 1
21.08.2017 Москва запустила в Telegram сервис записи ко врачу 1
20.06.2017 «Швабе» и «БАРС Груп» планируют развивать сотрудничество в области телемедицины 1
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 6
10.03.2017 Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу 1
01.12.2016 Путин объявил переход России на «цифровую экономику» 1
16.11.2016 Посетители городских поликлиник теперь могут переносить визит к врачу, не отменяя запись 1
06.10.2016 Экс-начальница «Спасибо от Сбербанка» стала заместительницей ИТ-директора Москвы 1
12.09.2016 «Нетрика» завершила модернизацию сегмента ЕГИСЗ Краснодарского края 1
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает 1
24.02.2016 В казахстанском мобильном приложении Egov доступно 29 новых услуг 1
01.02.2016 В Крыму заработал портал госуслуг 1
16.07.2015 Столичные врачи экономят до 2 млн часов в год благодаря электронным сервисам 1
18.05.2015 Интервью замруководителя ДИТ Москвы В.Макарова: Задача ИТ в здравоохранении – сократить издержки 1
23.03.2015 Минкомсвязи смещает фокус на региональные электронные госуслуги 1
03.02.2015 В столичных медколледжах будут изучать ЕМИАС 1
26.12.2014 Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты 1
18.12.2014 Количество пользователей Портала городских услуг Москвы выросло втрое 1
28.10.2014 Иван Громов - Нам удалось организовать эффективное взаимодействие населения и органов государственной власти  1
28.08.2014 На портале госуслуг Ивановской области появятся новые электронные сервисы 1
26.08.2014 Самые популярные электронные услуги в Саратовской области оказывают органы ЗАГС и учреждения здравоохранения 1
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 1
22.07.2014 Константин Маркелов - В 2013 г. мы внедрили медицинскую информационную систему, позволяющую вести электронную медицинскую карту 1
17.07.2014 Более 1,6 млн жителей воспользовались услугами в сфере ЖКХ на портале госуслуг Москвы в I полугодии 1
15.05.2014 Минкомсвязи начинает внедрение новых способов регистрации на портале госуслуг 1
28.04.2014 «Нетрика» открывает API для разработчиков сторонних медицинских решений 1

Публикаций - 62, упоминаний - 67

Госуслуги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7861 8
Netrika - Нетрика 98 7
Yandex - Яндекс 4671 3
Корус Консалтинг ГК 995 3
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Telegram Group 696 2
Microsoft Corporation 21201 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 2
Google LLC 9544 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 1
American Well 3 1
Laval - Лаваль 6 1
UseTech - Юзтех Интеграция 9 1
SAP SE 4382 1
Oracle Corporation 5823 1
InterSystems - ИнтерСистемз 129 1
Барс груп 446 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 186 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 77 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Открытые технологии 479 1
Сбер - Цифровая Платформа 267 1
Цифровое пространство 58 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 18 1
LifeRay 10 1
Netrika - Нетрика Медицина 10 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1523 1
АйТи 1087 1
Восход ФГБУ НИИ 484 1
NVision Group - Энвижн Груп 631 1
ФОРС - Центр разработки 299 1
Беркут НПФ 106 1
Samsung Electronics 8993 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 71 1
Крок - Croc 1578 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8567 1
5212 1
McKinsey & Company 157 1
Элемент ГК - Elementec 145 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4904 6
УЭК - Универсальная электронная карта 556 2
Timepad 9 1
Почта России ПАО 1806 1
Социальные гарантии 14 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
РОСНО СК 164 1
МК Доктор рядом 2 1
Winter Capital 6 1
Vostok New Ventures 10 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
EPIC Telecom Invest 143 1
Открытие ФК 741 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 32 1
Lamoda 87 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 1
Открытие ФК - Росгосстрах 237 1
СберЗдоровье - DocDoc 43 1
Согласие СК 108 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 67 1
Яндекс.Такси 281 1
РЖД - Российские железные дороги 1348 1
Уралсиб Банк 452 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7460 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1149 7
Правительство РФ 3627 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 77 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1175 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 830 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2062 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3203 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 2
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Правительство Москвы 1119 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 2
Федеральное казначейство России 1009 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 54 1
ЗАГС РФ Астраханской области 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1781 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 93 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2014 1
Федеральное собрание Российской Федерации 125 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 846 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2054 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1861 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 514 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2374 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Руссофт - Russoft 347 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 508 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 16446 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4646 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 66 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 228 2
Мобильное приложение - Mobile app 2214 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 2
Открытые данные - Open data 107 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 3250 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 55 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 90 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 72 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 107 1
СЗИ - Средства защиты информации 168 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 155 1
ЕМТС - Единая многофункциональная телекоммуникационная сеть 8 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 32 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 179 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 834 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 98 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 749 1
Открытый регион 26 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3010 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 117 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 713 1
Тонкий клиент - Thin client 143 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 496 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3621 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3469 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 693 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 530 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2548 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1498 19
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 362 11
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 154 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 745 5
Netrika - Нетрика Медицина - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 16 3
Электронный дневник 38 3
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 16 2
Apple iOS 6254 2
Google Android 11588 2
Правительство Москвы - Наш город 54 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 273 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 541 2
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 9 2
Linux OS 7303 2
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 85 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Барс.Образование-Электронная школа 7 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
Барс.Здравоохранение - МИС 11 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 1
Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 11 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 9 1
Ruby on Rails - фреймворк 19 1
Samsung Health 14 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 60 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
МОД Народный контроль 32 1
Обращения граждан 74 1
Экологический паспорт 3 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 19 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Яндекс.Карты и Транспорт 316 1
Apple - App Store 2361 1
Microsoft Windows 1425 1
Java - Язык программирования 2447 1
Apple iPad 3554 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 682 1
Макаров Владимир 69 7
Козырев Алексей 274 4
Ашенбреннер Инна 15 3
Путин Владимир 2450 3
Авербах Владимир 122 3
Переверзев Михаил 20 3
Захаров Павел 59 3
Соловьев Владимир 102 3
Гаттаров Руслан 140 2
Левашов Александр 88 2
Чернышенко Дмитрий 270 2
Маркелов Константин 25 2
Медведев Дмитрий 1593 2
Орлов Геннадий 16 2
Дюков Андрей 14 2
Евраев Михаил 228 2
Антонов Александр 74 2
Семенов Александр 88 2
Симаков Олег 107 2
Никифоров Николай 1142 2
Соболев Андрей 6 1
Башков Игорь 10 1
Громов Иван 101 1
Харламова Наталья 3 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Петрова Лариса 2 1
Котов Егор 1 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Кураш Антон 31 1
Жупанова Дарья 1 1
Бродская Марина 1 1
Меркулов Борис 7 1
Гуральников Сергей 162 1
Пашкевич Анна 4 1
Балуев Евгений 29 1
Суслов Константин 22 1
Важнов Алексей 7 1
Сафронов Роман 35 1
Жебенев Константин 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 88468 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28050 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11689 9
Россия - ЦФО - Курская область 425 6
Россия - ПФО - Саратовская область 515 5
Россия - УФО - Тюменская область 757 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1104 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2017 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 246 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9786 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 435 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1025 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 520 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1242 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35309 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 315 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 479 2
Россия - ЦФО - Калужская область 731 2
Франция - Французская Республика 4981 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 609 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 490 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 873 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 627 2
Россия - УФО - Челябинская область 858 2
Россия - СФО - Кемеровская область 639 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 232 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 577 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 533 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 590 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 402 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 519 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 404 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 512 1
Россия - ДФО - Магаданская область 300 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 610 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Пикалёво 5 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 339 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 939 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11301 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 318 6
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 185 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4875 5
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2766 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1301 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 524 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
Бережливая поликлиника 5 1
Forbes - Форбс 565 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Gartner 3208 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 518 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 213 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Академгородок Новосибирск 70 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 435 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1422 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 63 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 47 1
Global mobileGov Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
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Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

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Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

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Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
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