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Spotify интернет-сервис потокового аудио

Spotify - интернет-сервис потокового аудио


18.11.2021 В Spotify появятся тексты песен
01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify
31.03.2021 Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation
26.02.2021 «Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google
08.09.2020 МТС обнулила трафик на Spotify
12.08.2020 МТС и Spotify договорились о партнерстве в России
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music
06.06.2019 Google Actions, Apple AirPlay2 и Spotify - в новом обновлении Yamaha
11.04.2017 Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме
29.01.2014 Музыкальный сервис Spotify приходит в Россию
01.12.2011 Музыкальный сервис Spotify открыл собственную платформу для приложений
14.10.2011 Spotify набрал 250 тыс. пользователей с платными аккаунтами в США
29.09.2011 Популярность музыкального пиратства падает благодаря Spotify
01.09.2011 Facebook запустит новый музыкальный сервис вместе со Spotify, MOG и Rdio
18.08.2011 Spotify взял на работу бывшего топ-менеджера Google и Zynga
26.05.2011 Facebook запускает музыкальный потоковый сервис
25.04.2011 Чтобы спасти свой музыкальный проект, Google зовет на помощь Spotify
14.04.2011 Музыкальный сервис Spotify оставит пользователей без бесплатной музыки
21.02.2011 DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify
26.11.2009 Spotify выйдет на американский рынок

Публикаций - 196, упоминаний - 215

Spotify упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta Platforms - Facebook 4256 62
Apple Inc 10647 59
Google LLC 10211 54
Twitter 2435 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2024 31
Yandex - Яндекс 4962 25
Microsoft Corporation 22410 25
Amazon Inc - Amazon.com 2640 17
Telegram Group 800 14
VK - Mail.ru Group 3035 13
Zynga Game Network 130 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1088 10
Alibaba Group 352 8
PayPal 634 7
GitHub 482 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 7
Samsung Electronics 9306 7
Lenovo Group 2070 6
Sony 6130 6
Intel Corporation 11222 6
Huawei 3201 6
Pioneer Corporation 405 5
SEQ - SEC Consult Services 1394 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 5
Akamai Technologies 136 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5416 4
Cloudflare 64 4
Likeme - Likee 7 4
HP Inc. 5295 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6444 4
Rhapsody 54 4
Cisco Systems 4711 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1816 3
Sharp Corporation 1022 3
Apple Beats Electronics 15 3
Yahoo! 3599 3
Xiaomi 1085 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 3
Philips 1950 3
IBM - International Business Machines Corp 8903 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 396 22
DST Global 172 12
Airbnb 73 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 7
eBay Inc 1576 7
Uber 286 7
UMG - Universal Music Group 253 7
Vimeo - Видеохостинг 63 7
WMG - Warner Music Group 201 6
Honda Motor Company 221 4
Volvo Cars 243 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1824 4
Sony Music Entertainment 140 4
HeadHunter Group - HH Group 420 4
AliExpress 327 4
Hyundai Motor 312 3
Согласие СК 984 3
EPIC Telecom Invest 180 3
LinkedIn 557 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 397 3
Audi 183 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 230 3
Renault - Рено Россия 131 3
Jaguar Land Rover 84 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 3
Mazda Motor Corporation 51 3
Index Ventures 48 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 2
Sequoia Capital 102 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
BMW 392 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 221 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 2
Ford 385 2
Точка 1438 2
Газпром инвестхолдинг 5 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 53 2
О2О Delivery club 171 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2690 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 7
Президент Российской Федерации 3537 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3219 5
Правительство РФ 7872 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 704 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1936 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11702 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 133 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 71 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
МКС - Международная космическая станция 1422 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 479 1
Администрация Президента РФ 896 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1055 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2353 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 211 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
Единая Россия - Политическая партия 245 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
Linux Foundation 167 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 1
Демократическая политическая партия США 90 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11048 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10457 16
Website - Вебсайт 7817 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 14
Социальные сети - Соцсети 3263 14
Мобильное приложение - Mobile app 4590 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 3729 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6460 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2458 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9224 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1382 8
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3290 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 7
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SoundCloud 21 10
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Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 9
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1308 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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