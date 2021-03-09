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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Alcatel-Lucent SA
Публикаций - 624, упоминаний - 1281
Nokia Alcatel-Lucent SA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тихонов Александр 64 20
|Хасьянова Гульнара 114 6
|Burns Tom - Бернс Том 19 6
|Рейман Леонид 937 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Саушкин Олег 28 5
|Анкилов Константин 92 5
|Симоненко Вячеслав 26 4
|Слизень Виталий 220 4
|Фредерик Ваносчуйзе 25 4
|Мардер Наум 100 3
|Suri Rajeev - Сури Раджив 19 3
|Богатов Антон 76 3
|Василенко Александр 64 3
|Юсуфов Виталий 24 3
|Попова Мария 117 3
|Тихонова Кристина 44 3
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 22 3
|Ушацкий Андрей 102 3
|Авербах Владимир 122 3
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 579 3
|Закрепин Евгений 48 2
|Морозов Вячеслав 15 2
|Брюквин Юрий 253 2
|Иванов Андрей 42 2
|Smith Brad - Смит Брэд 59 2
|Петров Михаил 93 2
|Hurd Mark - Херд Марк 95 2
|Шершульский Владислав 19 2
|Сердюков Анатолий 57 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Шамолин Михаил 116 2
|Прянишников Николай 259 2
|Санадзе Георгий 15 2
|Исаак Мостов 8 2
|Кирьянова Александра 45 2
|Никифоров Николай 1129 2
|Миньковский Михаил 23 2
|Вермишян Геворк 61 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005757, в очереди разбора - 907970.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005757, в очереди разбора - 907970.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru