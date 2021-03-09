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Nokia Alcatel-Lucent SA



09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» 1
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек 2
07.12.2020 Все стремятся в облака — глобальные тенденции отрасли XaaS на ближайшие 5 лет 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 1
17.08.2020 ALE и RingCentral представили новое межбрендовое облачное решение 1
13.07.2020 Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow 3
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 4
27.05.2019 Huawei в осаде: компанию отлучили от Wi-Fi 1
07.11.2018 Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 1
27.09.2018 Директор по техническим инновациям и инфраструктуре займется развитием технической стратегии «Мегафона» 1
09.08.2017 Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна» 2
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner 1
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
09.02.2017 Nokia покупает ведущего производителя систем для биллинга 1
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? 2
17.01.2017 Управление рабочей нагрузкой: автоматизация дает измеримый результат 1
04.01.2017 Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро 2
22.11.2016 Официально: Мобильники Nokia вернутся в 2017 году 2
30.08.2016 Softprom by ERC открыла новое направление бизнеса — Distribution Solutions 1
08.07.2016 Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ 1
04.07.2016 Главой департамента продаж и маркетинга Orange Business Services в России и СНГ стал Дэвид Холден 1
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 1
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии 2
26.04.2016 Nokia больше не телефоны: За 170 млн евро финны прорвались на медицинский рынок 1
06.04.2016 Nokia сокращает тысячи рабочих мест 2
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 2
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
28.12.2015 Nokia Networks: Главная задача – создание единого стандарта 5G 1
24.12.2015 Alcatel-Lucent построит для железнодорожного оператора SBB сеть следующего поколения и обеспечит ее эксплуатацию 2
21.12.2015 Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа 6
11.12.2015 У Nokia больше нет навигационного бизнеса 1
10.12.2015 China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent 2
07.12.2015 Без специализированного оборудования телекоммуникационная сеть будет эффективнее и дешевле 4
07.12.2015 IBM учредила международный консорциум для модернизации спортивных объектов 1
26.11.2015 Развитие сети «Ростелекома» ценой 21 млрд отложено на неопределенный срок 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1

Публикаций - 624, упоминаний - 1281

Nokia Alcatel-Lucent SA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 416 167
Huawei 2984 92
Cisco Systems 3191 91
Ericsson 1463 85
Nokia Alcatel-Lucent 915 81
Nokia Corporation 4114 75
Microsoft Corporation 16925 70
Siemens AG - Сименс Россия 1669 59
Lenovo Motorola 2271 54
Nortel Networks 662 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 47
NEC 1082 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 40
IBM 6150 39
Avaya Inc - Avaya СНГ 840 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 39
HP Inc. 4347 39
Intel Corporation 7576 38
Genesys 175 35
Samsung Electronics 7863 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 35
Nokia Siemens Networks 200 34
AT&T Inc 941 32
ZTE Corporation 608 29
Verizon 648 28
СкайЛинк - Skylink 973 28
NTT DoCoMo 616 24
HP - Hewlett-Packard 2077 21
LG Electronics 2750 21
Vodafone Group 885 19
Dell EMC 3631 18
Verizon Wireless - Cellco Partnership 333 16
Telefonica - Telefónica España 287 16
Ростелеком - Связьинвест 1511 15
Oracle Corporation 4747 15
Juniper Networks 249 15
Sprint Corporation 332 15
Google LLC 8878 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1887 14
Qualcomm Technologies 1222 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 631 12
Северсталь ПАО 243 7
BMW 312 7
МДМ Банк 160 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 6
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 6
Audi 145 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 5
Credit Suisse 89 5
SoftBank Group 135 4
Uber Technologies 260 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 221 4
Daimler AG 74 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 272 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 3
Альфа-Банк 1247 3
РЖД - Российские железные дороги 1248 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 76 3
РОСНО СК 154 3
Uber 259 3
Ford 228 3
Lockheed Martin 164 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 72 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 31 2
UMA - United Music Agency 29 2
Silver Lake Partners 67 2
Альфа-Групп 559 2
Евросеть 1305 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 194 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 140 2
Boeing 336 2
eBay Inc 1001 2
Почта России ПАО 1735 2
Visa International 1507 2
Citigroup 192 2
Тинькофф ГК - TCS Group 62 2
Еврохим МХК 65 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 184 2
Permira 15 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 22
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 515 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 47 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 975 4
Роснано 457 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 396 4
Правительство РФ 2390 4
Пентагон - Министерство обороны США 640 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 259 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1039 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 426 2
Правительство Москвы 763 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 680 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 253 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 176 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 93 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 32 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 121 1
Петербургский метрополитен ГУП 67 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 30 1
МКС - Международная космическая станция 360 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 43 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 180 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 138 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 206 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 44 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 45 1
Bitcoin Foundation 8 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
TIA - Telecommunications Industry Association 61 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 31 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 5 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 66 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 43 1
OIN - Open Invention Network 22 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 33 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 54 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 1
Руссофт - Russoft 324 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 24 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 149 1
3G - Стандарт мобильной связи 4558 65
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4031 54
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2227 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 38
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 840 32
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 931 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2612 30
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 525 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1549 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 22
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2407 19
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 201 19
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 405 18
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 247 18
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 857 16
5G - Пятое поколение мобильной связи 1391 16
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 347 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1351 14
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 13
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 170 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1758 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 12
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 222 11
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 580 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 646 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2296 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 10
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 431 10
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 253 10
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 10
FTTH - Fiber To The Home 119 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 9
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 647 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 200 8
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 64 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2105 8
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 384 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 8
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1700 13
Google Android 10788 12
Microsoft Windows 10 9011 10
Apple iOS 5768 10
Linux OS 6030 9
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 7
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 7
AWS - Amazon Web Services 578 6
Symbian OS 1137 6
Microsoft Skype 1747 6
Java - Язык программирования 1890 6
Microsoft Outlook 969 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 6 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1616 4
Nokia N - серия 254 4
Intel x86 - архитектура процессора 1185 4
Nokia Alcatel-Lucent CBT - Converged Backbone Transformation 4 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 831 4
Microsoft Windows XP 1638 4
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 6 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 843 4
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 28 4
Microsoft SQL Server 1009 3
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 3
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 5 3
Microsoft Exchange 850 3
Opera - Браузер 802 3
Nokia Alcatel-Lucent Wireless Management System 3 3
Microsoft Azure 1174 3
Nokia Alcatel-Lucent CDMA 4 3
Apple - App Store 2214 3
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 3 3
Nokia Alcatel-Lucent G.fast 3 3
HERE Maps 41 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Nokia Alcatel-Lucent HLN - High Leverage Network 3 3
Nokia Alcatel-Lucent ESS - Ethernet Service Switch 6 3
Тихонов Александр 64 20
Хасьянова Гульнара 114 6
Burns Tom - Бернс Том 19 6
Рейман Леонид 937 6
Щеголев Игорь 676 6
Саушкин Олег 28 5
Анкилов Константин 92 5
Симоненко Вячеслав 26 4
Слизень Виталий 220 4
Фредерик Ваносчуйзе 25 4
Мардер Наум 100 3
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 3
Богатов Антон 76 3
Василенко Александр 64 3
Юсуфов Виталий 24 3
Попова Мария 117 3
Тихонова Кристина 44 3
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 22 3
Ушацкий Андрей 102 3
Авербах Владимир 122 3
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 579 3
Закрепин Евгений 48 2
Морозов Вячеслав 15 2
Брюквин Юрий 253 2
Иванов Андрей 42 2
Smith Brad - Смит Брэд 59 2
Петров Михаил 93 2
Hurd Mark - Херд Марк 95 2
Шершульский Владислав 19 2
Сердюков Анатолий 57 2
Бадалов Андрей 23 2
Шамолин Михаил 116 2
Прянишников Николай 259 2
Санадзе Георгий 15 2
Исаак Мостов 8 2
Кирьянова Александра 45 2
Никифоров Николай 1129 2
Миньковский Михаил 23 2
Вермишян Геворк 61 2
Россия - Российская федерация - РФ 72937 215
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 48
Европа 5654 37
Германия - Федеративная Республика 5630 34
Северная Америка 2006 26
Япония 5291 26
Украина 4862 24
Казахстан - Республика 3579 23
Франция - Французская Республика 3265 22
Россия - СФО - Ленинградская область 1641 20
Индия - Республика 3093 20
Африка - Африканский регион 2110 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3314 18
Азия - Азиатский регион 2385 17
Европа Восточная 2461 16
Южная Корея - Республика 2422 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1606 15
Европа Западная 1048 14
Ближний Восток 2084 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1015 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1485 12
Испания - Каталония - Барселона 611 11
Америка 732 11
США - Калифорния 1778 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 917 11
Финляндия - Финляндская Республика 1197 10
США - Калифорния - Сан-Диего 149 10
Австралия - Австралийский Союз 1695 10
Прибалтика - Балтия 1022 10
США - Нью-Джерси 147 9
Латинская Америка 1017 9
Канада 1936 9
Грузия 906 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 545 8
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 501 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 231 3
Образование в России 524 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 185 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 348 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 104 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 284 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 177 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 515 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
VAD - Value Added Distribution 22 1
Абонентская база 12 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
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