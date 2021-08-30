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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Luxoft
Люксофт


30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 2
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
28.12.2020 Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке 3
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 1
17.01.2020 LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto 2
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 4
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 5
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 2
10.09.2019 Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС 2
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками 1
31.07.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 3
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
03.06.2019 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Порог входа перевалил за миллиард 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
23.04.2019 В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор 1
29.03.2019 Завершается сбор данных для CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
25.02.2019 Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США 2
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft 14
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 50
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин 27
07.01.2019 Российская ИТ-компания Luxoft дорого продана в США 11
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
28.09.2018 Luxoft заплатил $11 млн за дизайнеров из США 1
12.09.2018 Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft 1
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM 3
03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне 7
31.05.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта 2017» 1
29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 1
22.05.2018 Как аgile, блокчейн и цифровизация изменили Райффайзенбанк 1
14.05.2018 Вышел рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 3
26.04.2018 ВТБ с нуля создает платформу для работы корпоративного бизнеса 1
17.04.2018 ВТБ вложит миллиард в большие данные 1

Публикаций - 233, упоминаний - 664

Luxoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 25
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 18
DXC Technology 17 12
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Ланит ГК 1155 9
Астерос - Asteros 531 8
IBM 3530 8
Крок 1219 8
Samsung Electronics 5641 8
Yandex - Яндекс 4100 7
SAP SE 3208 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Прогноз 195 5
Softline - Софтлайн 1474 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
Oracle Corporation 3333 4
SEC Consult Services 929 4
Acronis - Акронис 364 4
Системный софт - SysSoft 124 4
Аплана Группа компаний 101 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
Амтел-Сервис 34 3
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 3
Itransition - Итранзишн 7 3
Teradata 166 3
Талмер - Talmer 23 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Воентелеком 134 3
Verysell - Верисел 91 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 3
3728 3
Галактика - Корпорация 248 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Аэрофлот 492 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 5
FMR - Fidelity Managment & Research 17 5
BlackRock 19 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Wasatch Advisors 4 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Альфа-Банк 1123 3
Газпром ПАО 519 3
Деловые Линии ГК 36 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 3
ВТБ24 583 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Magnetar Financial 2 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Uber 257 2
DXC Global 2 2
Franklin Resources - Franklin Templeton 2 2
M&G Investment Management 2 2
X5 Group 599 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Qiwi 783 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Uber Technologies 258 2
Credit Suisse 68 2
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Nouse Limited 2 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Citigroup 114 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Правительство Москвы 649 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Правительство РФ 2200 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Руссофт - Russoft 250 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 479 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Безопасный город 347 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
OpenStack 347 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 1
BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 5 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 11 1
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 3 1
СЗП - Система зарплатных проектов 3 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
Java - Язык программирования 1169 7
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Apache Zeppelin 6 3
Apache Spark 63 3
Apache Hadoop 339 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Microsoft Power BI 113 2
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 3 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Microsoft SQL Server 790 2
Microsoft Office 365 769 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
NVision Барьер 8 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Diasoft Flextera 45 1
Apple macOS X 901 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
IBM Cognos BI 141 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
NativeAI 1 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Сбер Platform V 5 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
Abbyy Compreno 20 1
ВТБ Мультикарта 147 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Shturmann Navigation 44 1
Microsoft Azure 1171 1
Добкин Аркадий 54 13
Карачинский Анатолий 74 7
Мацоцкий Сергей 150 6
Лощинин Дмитрий 31 5
Тихонов Андрей 33 3
Елистратов Николай 90 3
Притула Павел 31 2
Тикуркин Максим 32 2
Витоженц Александр 5 2
Безруков Андрей 26 2
Lawrie Mike - Лори Майк 3 2
Андреев Сергей 39 2
Гуральников Сергей 161 2
Гаттаров Руслан 117 2
Бетсис Павел 84 2
Малахов Михаил 10 2
Солодарь Мария 2 2
Сапельников Сергей 100 2
Баланова Светлана 29 2
Müller Dieter - Мюллер Дитер 1 1
Хомич Игорь 30 1
Ершов Андрей 45 1
Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
Карачинский Роман 3 1
Манкос Юлия 1 1
Парахин Виктор 4 1
Johnson Rupert H. - Джонсон Руперт 1 1
Johnson Charles B. - Джонсон Чарльз 1 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Калинин Александр 95 1
Сыкулев Андрей 57 1
Буленков Дмитрий 13 1
Батюков Артем 1 1
Богданов Валентин 7 1
Королев Алексей 20 1
Иодковский Станислав 1 1
Колесник Елена 1 1
Saleh Paul - Салех Пол 1 1
Горшкова Алена 1 1
Григорьева Нина 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 26
Украина 3353 26
Европа 3736 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 18
Германия - Федеративная Республика 3618 14
Европа Западная 611 13
Восточная Европа 1674 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 12
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 10
Индия - Республика 2165 8
Казахстан - Республика 2622 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Великобритания - Виргинские Острова 110 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Польша - Республика 824 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Болгария - Республика 306 3
Россия - Ульяновск 292 3
Россия - Белгород 239 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Россия - Пенза 251 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Пятигорск 76 2
Швейцария - Цуг 11 2
Румыния 342 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Сингапур - Республика 808 2
Ближний Восток 1471 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Африка 1486 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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