Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Luxoft
Люксофт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 233, упоминаний - 664
Luxoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 22
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 14
|CNews Fast рейтинг 29 5
|IDC - International Data Corporation 2711 4
|Медиалогия 37 2
|Gartner 2189 1
|IDC FinTech Ranking 3 1
|Интерфакс-100 11 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757646, в очереди разбора - 661336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757646, в очереди разбора - 661336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru