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H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding)
лицензируемый стандарт сжатия видео


07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 2
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
13.11.2020 Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
29.10.2020 Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества 1
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету 1
07.09.2020 Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 1
26.08.2020 Apple обновила Final Cut Pro X 1
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1
15.05.2020 Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP 1
18.02.2020 Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11 1
20.01.2020 Цифровой контент 1
24.12.2019 Mail.ru Group открыла дополнительный мобильный инвентарь для видеорекламы 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S 1
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 1
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио 2
17.06.2019 10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж 1
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области 1
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 1
25.03.2019 ГУП «Оренбургремдорстрой» перешел на видеоконференции VideoMost 1
28.02.2019 ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost 1
12.02.2019 Обзор смартфона Honor View 20 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
24.01.2019 Mi 8 VS Mi 8 Pro: сравниваем флагманы Xiaomi 1
11.12.2018 Создан планшет на отечественном процессоре под управлением российской ОС. Видео 1
09.11.2018 Videomost используется в 50 диспетчерских пунктах «Мособлэнерго» 1
02.11.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 1
04.10.2018 В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания 2
01.10.2018 ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года 1
31.08.2018 «Ростелеком» начал продажи PaaS-услуги «ВидеоСервер» на базе VideoMost 1
26.07.2018 НИИ «Масштаб» займется дистрибуцией ПО VideoMost 1
18.07.2018 Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО 1
05.06.2018 Hanwha Techwin выпустила новый матричный IP-видеодекодер Wisenet SPD-1660RP 1

Публикаций - 474, упоминаний - 675

H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 29
Microsoft Corporation 11039 26
VideoMost - ВидеоМост 191 13
Polycom - Поликом Раша 300 12
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 12
Cisco Systems 2037 10
Huawei 2727 10
Spirit DSP - Спирит Корп 246 9
Apple Inc - Эппл Рус 7685 8
Google LLC 7135 8
Sanyo Electric 70 5
Lenovo EMC - Iomega 45 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Canon 554 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
Nvidia Corp 2012 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 130 3
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Акадо Телеком - Комкор 606 3
Edelweiss - Эдельвейс 29 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
JVC Kenwood 99 2
Cisco Systems - Tandberg 91 2
TRENDnet 49 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
Qualcomm Technologies 1001 2
Mali 54 2
Intel Corporation 4158 2
Базальт СПО 206 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Триада-ТВ НПП 4 1
Neoline - Неолайн 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Eastman Kodak 99 1
Nortel Networks 221 1
РАВИС 9 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Родник 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство РФ 2200 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 133
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 99
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 79
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 75
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 51
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 42
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 42
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 29
DivX - видеокодек 164 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 26
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 26
Xvid - видеокодек 97 26
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 25
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 25
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 23
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 21
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 83 17
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 16
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 15
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 14
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 14
Flash 472 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 13
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 12
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 452 9
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 9
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 8
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 6
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 114 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 4
Google Android 10750 48
Apple iOS 5741 17
Microsoft Windows 10 6622 12
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 101 11
JavaScript - Язык программирования 627 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Samsung Electronics TouchWiz 167 9
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 97 9
Microsoft Skype 1465 9
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 9
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 8
Java - Язык программирования 1169 8
Linux OS 4249 8
Apple macOS 922 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 7
Microsoft Windows 7 1662 7
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 130 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 5
Nvidia GeForce GTX 2055 5
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Google Picasa Web Albums 119 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Axis Camera Station 30 4
Sony Walkman 78 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Google Nexus - Серия смартфонов 398 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 4
Axis Forensic WDR 12 4
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 4
Cisco Webex 107 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Microsoft Outlook 641 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
WhatsApp Messenger 654 3
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 46 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Дворкович Аркадий 169 3
Дворкович Александр 5 3
Евдокимов Андрей 54 2
Волин Алексей 113 2
Холодов Алексей 11 2
Степанов Антон 56 1
Эйгес Павел 66 1
Петрова Александра 1 1
Паришева Александра 1 1
Коган Алексей 2 1
Карпов Алексей 21 1
Готальский Михаил 91 1
Бахур Владимир 11 1
Куринной Павел 1 1
Дворкович Виктор 5 1
Клипиков Игорь 1 1
Покровский Иван 46 1
Грачев Кирилл 4 1
Грищенков Александр 10 1
Дубинин Александр 16 1
Свириденко Андрей 77 1
Бурметьев Данила 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 16
Европа 3736 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 10
Япония 2771 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Восточная Европа 1674 3
Европа Западная 611 3
Россия - Ростовская область 861 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Казахстан - Республика 2622 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Франция - Французская Республика 2116 2
Россия - Заволжье 18 1
Таиланд - Королевство 358 1
Россия - Иркутская область 540 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Ижевск 304 1
Россия - Архангельская область 336 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Оренбургская область 292 1
Россия - Сочи 910 1
Китай - Тайвань 589 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 1
Италия - Итальянская Республика 1377 1
Бельгия - Королевство 396 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 19
Ars Technica 227 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Liliputing 27 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 2
IHS iSuppli 274 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ЭЛАС НПО 6 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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