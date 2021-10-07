Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding)
лицензируемый стандарт сжатия видео
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Публикаций - 474, упоминаний - 675
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 3
|Дворкович Александр 5 3
|Евдокимов Андрей 54 2
|Волин Алексей 113 2
|Холодов Алексей 11 2
|Степанов Антон 56 1
|Эйгес Павел 66 1
|Петрова Александра 1 1
|Паришева Александра 1 1
|Коган Алексей 2 1
|Карпов Алексей 21 1
|Готальский Михаил 91 1
|Бахур Владимир 11 1
|Куринной Павел 1 1
|Дворкович Виктор 5 1
|Клипиков Игорь 1 1
|Покровский Иван 46 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Грищенков Александр 10 1
|Дубинин Александр 16 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Бурметьев Данила 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 19
|Ars Technica 227 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Liliputing 27 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1988 2
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru