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Fax facsimile Факс факсимильная связь



04.11.2021 Как получить и отправить факс в 2021 году
25.02.2013 Вышла новая версия факс-сервера Zetafax с поддержкой Windows 8
26.04.2011 Inline Technologies привезла в Россию ПО факс-сервера XMediusFax от Sagemcom
29.11.2010 Volkswagen в России внедрил факс-сервер Smartphone
13.11.2010 Новый сервис отправляет сообщения на факс через электронную почту
16.04.2007 "Скайлинк-Екатеринбург" ввел услугу беспроводного факса
15.11.2006 Особенности выбора современного факса
17.09.2006 Многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLM653RU
07.09.2006 Panasonic KX-FLB853RU: Многофункциональный лазерный факс
17.10.2005 Тестируем лучший лазерный факс Panasonic
14.07.2003 Sharp выпускает факс со встроенной камерой
11.07.2003 CNet CN5614RV - дешевый факс-модем на чипсете Conexant
23.05.2003 RightFax SBX расширяет возможности МФУ Xerox Document Centre
04.02.2003 Samsung Electronics представил семейство струйных факс-аппаратов SF-33х, печатающих на обычной бумаге
16.10.2002 Факс-почта и дополнительный номер - новая услуга для бизнес-абонентов сети "МегаФон"
10.10.2001 В системе "БОСС-Референт" добавлена функция автоматического управления потоком исходящих и входящих факсов
13.08.2001 "ТерраЛинк" представила новые предложения Brooktrout Technology в области корпоративных систем факсимильной связи
29.12.2000 Новый цветной факс от Sharp сможет печатать цифровые фотографии
21.11.2000 МТС расширила возможности услуги "передача факсов"
02.11.2000 МГТС: теперь можно совершенно законно не платить за факс и модем
29.05.2000 Infineon Technologies лицензировала факс-модемную технологию у индийской Encore Software
28.10.1999 Canon MultiPASS C530 - принтер-факс-копир-сканер в одном устройстве
07.05.1999 Вышла новая версия факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT
15.04.1999 Onset Technology и Lernout & Hauspie разработали систему прослушивания факс-сообщений по телефону

Публикаций - 744, упоминаний - 821
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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