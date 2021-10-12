Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Arenadata
Аренадата Софтвер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 52
Arenadata упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Баланова Светлана 29 3
|Мартынов Антон 6 3
|Ведехин Игорь 23 3
|Ермаков Александр 10 3
|Петров Михаил 88 2
|Летунов Илья 48 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Золотарев Сергей 5 2
|Кулик Вадим 113 2
|Делицын Леонид 94 2
|Ассур Олег 2 1
|Павлов Дмитрий 5 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Волков Александр 17 1
|Кулагин Дмитрий 8 1
|Балагаев Антон 1 1
|Князев Николай 4 1
|Усынин Максим 1 1
|Израйлев Иван 9 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Коптелов Игорь 1 1
|Полихрониди Георгий 1 1
|Малькова Лариса 3 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Кальченко Игорь 3 1
|Сумманен Карл 3 1
|Емельянов Никита 3 1
|Татауров Никита 1 1
|Гуркина Ангелина 2 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Моносов Александр 8 1
|Лашин Ренат 25 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Мылицын Роман 79 1
|Глазков Александр 57 1
|Терещенко Денис 38 1
|Зинкевич Сергей 18 1
|Смирнов Алексей 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770285, в очереди разбора - 673967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770285, в очереди разбора - 673967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru