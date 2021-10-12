В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 2

Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1

Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1

ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1

Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1

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