Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Arenadata
Аренадата Софтвер


12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 2
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 2
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 2
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise 1
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum) 1
22.06.2021 Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных 2
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
08.06.2021 ВТБ создает систему регистрации ИТ-событий с использованием ИИ 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества 3
22.04.2021 ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру 1
15.04.2021 «Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
19.01.2021 «Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными 2
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
16.12.2020 Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe 2
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
31.08.2020 СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП» 1
15.07.2020 «РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве 3
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1
28.05.2020 «Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata 2
08.05.2020 AnalyticsHub подвела итоги первого года работы 1
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum 1
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows 1
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации 1
25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 1
11.02.2020 «Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных 1
05.12.2019 Нужно ли создавать в компании центр цифровой трансформации 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS займутся совместной разработкой технологий для бизнеса 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки технологий для бизнеса 1
02.10.2019 Accenture и Arenadata объявили о выводе на рынок инновационной аналитической платформы 1
07.06.2019 «Форсайт» и Arenadata интегрировали ПО для цифровизации предприятий 2
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 2
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1

Публикаций - 39, упоминаний - 52

Arenadata упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 7
VK - Mail.ru Group 2487 7
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Microsoft Corporation 11168 5
Greenplum 22 4
IBM 3557 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
SAP SE 3220 3
Oracle Corporation 3363 3
Крок 1221 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Google LLC 7177 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 2
Инфосистемы Джет 675 2
Код Безопасности 365 2
Accenture - Аксенчер 533 2
SEC Consult Services 931 2
Teradata 166 2
Прогноз 197 1
Informatica 75 1
КСК Технологии 27 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
Ланит Урал 18 1
Polymatica - Полиматика 41 1
AlphaZetta - Alpha Zetta Pte Ltd 3 1
Cloudera 49 1
РДТЕХ 159 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 5 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 1
KrIT - КРИТ 11 1
Alation 3 1
Exasol 3 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 90 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 524 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Вертолеты России 114 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Транснефть 159 1
Danone - Данон 45 1
Global CIO 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Счётная палата РФ 461 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Федеральное казначейство России 766 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Data Lake - Озеро данных 82 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Web Interface - Веб-интерфейс 178 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 2
Data Governance - Руководство данными 51 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Kubernetes 307 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 7
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 5
Microsoft Windows 10 6676 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
Linux OS 4276 4
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 7 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 2
Apache Airflow 9 2
SQL - Язык программирования 436 2
ФНС РФ ЦОД 22 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Java - Язык программирования 1180 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Apache Hadoop 339 2
Oracle СУБД 32 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
Accenture Insights Platform 1 1
Qlik Sense 29 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 1
Microsoft Silverlight 138 1
КриптоПро Ngate 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 4 1
Цифровой инспектор 6 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 8 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Informatica Data Governance 2 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 6 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Google Android 10751 1
Мацоцкий Сергей 150 3
Баланова Светлана 29 3
Мартынов Антон 6 3
Ведехин Игорь 23 3
Ермаков Александр 10 3
Петров Михаил 88 2
Летунов Илья 48 2
Гонтарев Павел 69 2
Золотарев Сергей 5 2
Кулик Вадим 113 2
Делицын Леонид 94 2
Ассур Олег 2 1
Павлов Дмитрий 5 1
Еремеев Сергей 17 1
Волков Александр 17 1
Кулагин Дмитрий 8 1
Балагаев Антон 1 1
Князев Николай 4 1
Усынин Максим 1 1
Израйлев Иван 9 1
Зайчиков Илья 12 1
Коптелов Игорь 1 1
Полихрониди Георгий 1 1
Малькова Лариса 3 1
Пронин Вячеслав 2 1
Кальченко Игорь 3 1
Сумманен Карл 3 1
Емельянов Никита 3 1
Татауров Никита 1 1
Гуркина Ангелина 2 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Моносов Александр 8 1
Лашин Ренат 25 1
Копаев Геннадий 16 1
Кочаров Григорий 13 1
Мылицын Роман 79 1
Глазков Александр 57 1
Терещенко Денис 38 1
Зинкевич Сергей 18 1
Смирнов Алексей 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Челябинская область 661 1
Европа 3788 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Нижегородская область 745 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Вологодская область 320 1
Япония 2811 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Gartner 2197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 292 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770285, в очереди разбора - 673967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще