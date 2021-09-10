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ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС
Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях


10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 3
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников 1
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3
22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн 1
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС» 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
17.04.2020 На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 2
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 1
17.01.2020 Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
22.11.2019 «Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью 1
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС» 5
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 1
25.10.2019 «Техносерв» в 2,5 раза расширил систему HLR ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 3
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
04.10.2019 «ГЛОНАСС» сообщила об условиях оформления европротокола по новым правилам 3
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 2
26.08.2019 Мобильное приложение «ЭРА-Мониторинг» упростит задачу контроля за автопарком 1
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
27.06.2019 За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 1
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 3
20.06.2019 «Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке 1

Публикаций - 274, упоминаний - 504

ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 71
ГЛОНАСС АО 82 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 37
Ростех - Ростехнологии 2230 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 31
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 18
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 17
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 16
М2М телематика 165 15
Yandex - Яндекс 4099 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
АФК Система ПАО 991 12
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 11
Крок 1219 11
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 11
Luxoft - Люксофт 233 9
NVision Group - Энвижн Груп 545 9
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 8
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 8
SpaceTeam - СпейсТим 29 8
Omnicomm - Омникомм 148 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 7
SAP SE 3207 6
РТ-Инвест 37 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Ramax - Рамакс 62 6
Google LLC 7128 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
Сумма Телеком - Sumtel 67 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 6
Intel Corporation 4152 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 5
Ситроникс - Sitronics 557 5
Qualcomm Technologies 1001 5
Telegram Group 702 5
Астерос - Asteros 531 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
АвтоВАЗ 118 12
РКС - Российские космические системы 100 9
Аэрофлот 492 8
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 6
BMW 248 5
Volvo Cars 155 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Ford 173 4
Царицын капитал 22 4
GM - General Motors 137 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 4
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Деловые Линии ГК 36 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
ИТЭЛМА НПП 15 3
Continental AG 35 3
eBay Inc 528 3
Daimler AG 71 3
Почта России ПАО 1570 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
Tesla Motors 241 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Россети ПАО 168 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Renault - Рено Россия 87 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Visa International 1344 2
Сотка Высоток 4 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
AliExpress 275 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 44
Правительство РФ 2200 34
Президент Российской Федерации 1439 22
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
Счётная палата РФ 460 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Правительство Москвы 649 4
Правительство Ставропольского края 23 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Правительство Сахалинской области 19 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
МЦД - Московские центральные диаметры 21 3
Правительство Вологодской области 18 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 24
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 14
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 13
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 12
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
3G - Стандарт мобильной связи 3709 7
Безопасный город 347 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
Умные платформы 496 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 4
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 108
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 25
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Fort Telecom FORT-112 EG - Телематический терминал вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС 7 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 5
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 5
Google Android 10750 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 4
Telegram - Мессенджер 80 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 4
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 4
Tizen OS - Linux 215 3
Apple iOS 5741 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
АПК БГ - Безопасный город 42 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Booking.com 75 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
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ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
Linux OS 4243 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
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Samsung Electronics Bada 171 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Naumen Contact Center 71 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Symbian OS 764 1
KasperskyOS 29 1
Apple CarPlay 28 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Гурко Александр 129 43
Путин Владимир 1820 30
Ротенберг Игорь 35 17
Ротенберг Аркадий 42 17
Медведев Дмитрий 1433 12
Недосеков Андрей 23 10
Рогозин Дмитрий 79 9
Иванов Олег 124 9
Никифоров Николай 1126 7
Соколов Максим 15 6
Носков Константин 201 6
Смятских Алексей 47 5
Куканов Александр 15 5
Буленков Дмитрий 13 4
Акимов Максим 167 4
Нечаев Иван 57 4
Шипелов Андрей 21 4
Семенов Алексей 67 4
Дорохина Юлия 42 3
Емельянов Станислав 62 3
Аксельрод Илья 15 3
Сивидов Алексей 31 3
Иванов Сергей 170 3
Бойко Елена 151 3
Скворцов Сергей 8 3
Цыденов Алексей 10 3
Ройтберг Павел 31 3
Шадаев Максут 384 3
Замков Антон 7 3
Семенов Александр 69 3
Евтушенко Олег 125 3
Колесников Андрей 78 3
Милашевский Игорь 16 3
Волков Сергей 25 3
Кочаров Армен 18 3
Сурков Владислав 59 2
Комиссаров Алексей 17 2
Ахмеров Тимур 73 2
Марков Дмитрий 21 2
Солодовников Дмитрий 55 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
ящик Пандоры 31 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Русский язык 970 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
Ведомости 259 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 4
За Телеком - telegram-канал 37 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
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РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 709 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
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Радио России - радиостанция 30 1
Юность - радиостанция 14 1
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ABI Research 181 2
Frost & Sullivan 101 2
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TelecomDaily ИАА 112 1
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НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
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Сириус - Образовательный центр 85 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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