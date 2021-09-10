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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС
Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 274, упоминаний - 504
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гурко Александр 129 43
|Путин Владимир 1820 30
|Ротенберг Игорь 35 17
|Ротенберг Аркадий 42 17
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Недосеков Андрей 23 10
|Рогозин Дмитрий 79 9
|Иванов Олег 124 9
|Никифоров Николай 1126 7
|Соколов Максим 15 6
|Носков Константин 201 6
|Смятских Алексей 47 5
|Куканов Александр 15 5
|Буленков Дмитрий 13 4
|Акимов Максим 167 4
|Нечаев Иван 57 4
|Шипелов Андрей 21 4
|Семенов Алексей 67 4
|Дорохина Юлия 42 3
|Емельянов Станислав 62 3
|Аксельрод Илья 15 3
|Сивидов Алексей 31 3
|Иванов Сергей 170 3
|Бойко Елена 151 3
|Скворцов Сергей 8 3
|Цыденов Алексей 10 3
|Ройтберг Павел 31 3
|Шадаев Максут 384 3
|Замков Антон 7 3
|Семенов Александр 69 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Колесников Андрей 78 3
|Милашевский Игорь 16 3
|Волков Сергей 25 3
|Кочаров Армен 18 3
|Сурков Владислав 59 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Марков Дмитрий 21 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756474, в очереди разбора - 660164.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756474, в очереди разбора - 660164.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru