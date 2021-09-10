ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС

Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1

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В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3

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Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 2

Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов 1

Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 2