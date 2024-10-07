532 тыс. автомобилей подключено к «ЭРА-ГЛОНАСС» в III квартале 2024 года

За минувшие три месяца к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено свыше полумиллиона транспортных средств. Показатель в три раза превысил количество зарегистрированных машин за аналогичный период 2023 и 2022 гг. Общее количество подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей достигло 11,6 млн. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Экстренным службам за III квартал 2024 г. «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 21,9 тыс. аварийных вызовов автомобилистов. 83% - в автоматическом режиме, что говорит о высокой тяжести аварий, участники которых не смогли самостоятельно сообщить о происшествиях. За все время работы система преодолела отметку в 406 тыс. переданных спасателям экстренных сообщений. Благодаря взаимодействию «ЭРА-ГЛОНАСС» и всех региональных «Систем-112» информация о дорожных происшествиях, включая точные координаты и общие характеристики автомобилей, передается в службы спасения в среднем за 19 секунд.

«ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет свою главную государственную задачу: аварийное оповещение при ДТП спасает тысячи людей ежегодно. Увеличение автопарка подключенных автомобилей повышает защищенность жизней и здоровья все большего числа водителей и пассажиров. «ЭРА-ГЛОНАСС» способствует соблюдению правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Больше половины сообщений «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км, что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования спасателей.