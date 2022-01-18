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Холодильник Fridge, refrigerator, cooler, freezer

Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer

Холодильник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере

 

Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свои полезные свойства, вкусовые качества и намного быстрее портятся. Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свои полезные свойства, вкусовые качества и намного быстрее портятся.


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Публикаций - 487, упоминаний - 838

Холодильник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 145
LG Electronics 3372 104
Apple Inc 10683 47
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 35
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 336 33
IBM - International Business Machines Corp 8941 27
Элемент ГК - Elementec 1523 26
Microsoft Corporation 22497 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 20
Intel Corporation 11262 16
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 16
Siemens AG - Siemens Group 2311 16
Yandex - Яндекс 5015 15
Redmond - Инновационные решения 88 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 12
Philips 1960 12
Sharp Corporation 1024 11
Amazon Inc - Amazon.com 2650 11
Huawei 3222 10
Xiaomi 1095 10
Toshiba Corporation 2830 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Cisco Systems 4720 9
Sony 6145 8
Lenovo Group 2077 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Twitter 2493 6
Google LLC 10352 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Daewoo Electronics 42 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
SAP SE 4595 5
Oracle - Sun Microsystems 2176 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Haier 94 5
Hitachi - Хитачи 1421 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 5
Liebherr Group 42 26
Electrolux - Электролюкс Рус 177 22
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 20
Hansa - Ханса 85 20
Miele - Миле 120 20
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 14
Haier - Candy Group - Канди 74 13
Beko 54 13
Gorenje 72 13
Whirlpool 72 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 7
Почта России ПАО 1853 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Smeg 14 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Groupe SEB - Tefal 76 6
Dyson 100 6
Gaggenau 32 6
Swarovski AG 69 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 32 5
Groupe SEB - Rowenta 30 5
Whirlpool KitchenAid 21 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 3
Kärcher 34 3
AliExpress 327 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Евросеть 1393 2
Braun 68 2
Связной ГК 1190 2
X5 Group 709 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 19 2
PickPoint - Сеть постаматов 40 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 2
Tesla Motors 285 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Президент Российской Федерации 3770 10
Правительство РФ 8292 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Таможня - Таможенная служба 421 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 24 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 5 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
ЛДПР 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Web development - Веб-разработка 0 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
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Градус Цельсия 239 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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