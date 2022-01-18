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Холодильник Fridge, refrigerator, cooler, freezer
Холодильник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере
Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свои полезные свойства, вкусовые качества и намного быстрее портятся.
Публикаций - 487, упоминаний - 838
Холодильник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
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|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
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|Telegraph 197 1
|KrebsOnSecurity 14 1
|Nature 770 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
|Associated Press 1975 1
|PornHub 23 1
|The Washington Post 298 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru