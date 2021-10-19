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ФСТЭК РФ НДВ
сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей


19.10.2021 «Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0 1
23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура 1
11.02.2021 Сингапурский обучающий центр NSHC использует Solar appScreener в рамках тренингов для ИБ-специалистов 2
02.12.2020 USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux 1
06.08.2020 «ВТБ Мобайл» повышает защищенность приложений с помощью Solar appScreener 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 2
08.05.2020 ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК 1
02.04.2020 Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК 1
05.03.2020 «Сингапурские авиалинии» проверяют безопасность своих разработок с помощью Solar appScreener 1
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
12.02.2020 Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4 1
31.01.2020 Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» 1
08.10.2019 IBS получила сертификат ФСТЭК на решение «Скала-Р» 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1
22.08.2019 SoftClub – первый в Республике Беларусь заказчик анализатора защищенности приложений Solar appScreener 1
11.07.2019 «Ростелеком-солар» выпустил новую версию Solar appScreener с поддержкой языка «1С» 1
04.04.2019 Южнокорейский ИБ-регулятор выбрал Solar appScreener для защиты собственных разработок 2
24.01.2019 «Ростелеком-Solar» обновила анализатор защищенности приложений 1
28.12.2018 Тестирование подтвердило совместимость Postgres Pro 11 с РЕД ОС 7.1 МУРОМ 1
23.11.2018 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицированы ФСТЭК России 1
20.09.2018 Positive Technologies: PT Application Inspector получил сертификат ФСТЭК 1
01.02.2018 «1С-Битрикс» обновила сертификаты от ФСТЭК России 1
10.01.2018 СДЗ Dallas Lock успешно прошло сертификационные испытания МО РФ 1
08.12.2017 Программный комплекс JaCarta прошёл инспекционный контроль ФСТЭК 1
24.07.2017 «Актив» получила сертификат ФСТЭК РФ на ПАК «Рутокен» 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 1
19.05.2017 JaCarta Management System v. 3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России 1
17.04.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock с разъемом М.2 прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России 1
28.03.2017 Платформа Сitrix XenServer 7.x получила сертификат ФСТЭК России 1
27.12.2016 «Единый Клиент JaCarta» прошёл инспекционный контроль во ФСТЭК России 1
09.09.2016 «Ростех» создал систему хранения сверхбольших объемов данных 1
08.09.2016 «Рутокен» совместим с новой версией СЗИ «Страж NT» 1
07.09.2016 НЦИ представил защищённое рабочее место военнослужащего 1
16.08.2016 Новая версия межсетевого экрана Traffic Inspector сертифицирована ФСТЭК России 1
29.06.2016 Новая версия PT Application Inspector упрощает анализ безопасности исходного кода 1
06.04.2016 «Код безопасности» выпустил обновленную версию Secret Net LSP 1
24.02.2016 Решение Veeam Backup & Replication v8 сертифицировано на соответствие требованиям ФСТЭК 1
08.02.2016 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России 1
07.10.2015 PT Application Inspector поможет испытательной лаборатории ФСТЭК России находить уязвимости в СЗИ 5
17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью 1

Публикаций - 73, упоминаний - 86

ФСТЭК РФ НДВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 8
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 7
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 4
Конфидент 56 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
SAP SE 3216 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
Код Безопасности 365 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Virtuozzo - Parallels Holding 42 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Ingram Micro 15 1
Plesk 20 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
АйТи 752 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Odin 20 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 4 1
Фабрикан - Fabrikant 31 1
ISBC АТ бюро 2 1
Телеком-защита 48 1
Микрон - Micron 365 1
1С-Битрикс 348 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Nutanix 70 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2731 1
Nokia Corporation 2442 1
3753 1
GitHub 412 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 11 1
Вотрон 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ОУД - оценочный уровень доверия 5 1
Microsoft Windows приложения 105 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО 7 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 10 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
OpenStack 347 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Linux OS 4265 8
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 6
Google Android 10751 5
Apple macOS 927 5
Microsoft Windows 10 6652 5
Microsoft Windows 853 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 4
Java - Язык программирования 1178 3
Apple iOS 5742 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
MobilityLab WorksPad 36 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Aladdin JaCarta 147 2
MobilityLab WorksPad Assistant 4 2
ISBC Esmart Token 8 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 2
Ред ОС 239 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Актив - Рутокен KeyBox 8 1
Aladdin eToken Management System 71 1
OpenStack Cinder 13 1
Aladdin JaCarta PKI 74 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 1
Aladdin JaCarta WebPass 7 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ISBC Esmart PKI Client 1 1
Veeam Availability for the Always-On Enterprise 19 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Aladdin JaCarta PRO 21 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
SAP Mobile Platform 28 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 5 1
Чернов Даниил 49 5
Рустамов Рустам 169 2
Григорьева Евгения 57 1
Путин Владимир 1826 1
Шарков Максим 12 1
Рябинков Артем 17 1
Груданов Сергей 20 1
Слепов Олег 2 1
Анищенко Владимир 2 1
Капитанов Алексей 1 1
Панов Сергей 14 1
Горелов Дмитрий 51 1
Березкин Григорий 28 1
Орлик Сергей 66 1
Панченко Иван 43 1
Рубанов Владимир 61 1
Мылицын Роман 79 1
Кабанов Владимир 174 1
Носков Константин 201 1
Белоусов Сергей 217 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Европа 3766 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Восточная Европа 1682 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Орёл 216 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
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Беларусь - Белоруссия 2093 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Казахстан - Республика 2637 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Gartner 2193 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
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