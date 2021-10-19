Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСТЭК РФ НДВ
сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей
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Публикаций - 73, упоминаний - 86
ФСТЭК РФ НДВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Даниил 49 5
|Рустамов Рустам 169 2
|Григорьева Евгения 57 1
|Путин Владимир 1826 1
|Шарков Максим 12 1
|Рябинков Артем 17 1
|Груданов Сергей 20 1
|Слепов Олег 2 1
|Анищенко Владимир 2 1
|Капитанов Алексей 1 1
|Панов Сергей 14 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Березкин Григорий 28 1
|Орлик Сергей 66 1
|Панченко Иван 43 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Мылицын Роман 79 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Носков Константин 201 1
|Белоусов Сергей 217 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru