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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСБ РФ ГосСОПКА
Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 160
ФСБ РФ ГосСОПКА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 19
|Касперская Наталья 197 5
|Мальнев Алексей 8 4
|Янкин Андрей 14 4
|Соколов Алексей 121 3
|Рахметов Руслан 23 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Борисов Юрий 91 3
|Казарян Карен 31 3
|Талыбов Азер 5 3
|Лугов Андрей 32 2
|Клишас Андрей 44 2
|Бокова Людмила 80 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Дрюков Владимир 29 2
|Ляпунов Игорь 52 2
|Петров Сергей 51 2
|Клименко Герман 31 2
|Савельев Михаил 19 2
|Солодовников Кирилл 3 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Щеголев Игорь 676 1
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Горбатько Александр 90 1
|Сычев Артем 48 1
|Левин Леонид 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|Жаров Александр 165 1
|Греф Герман 205 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Волин Алексей 113 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Аитов Тимур 47 1
|Степченков Максим 36 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Володин Вячеслав 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru