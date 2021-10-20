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ФСБ РФ ГосСОПКА
Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 3
19.10.2021 R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов 5
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 2
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 3
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти 1
14.05.2021 Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства 1
12.05.2021 «Ростелеком» и НКЦКИ выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти 1
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 1
18.03.2021 Positive Technologies обеспечила кастомизацию «ПТ Ведомственный центр» 2.0 под задачи заказчика 1
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 1
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 2
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 3
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1
12.11.2020 Российские банки перестанут наказывать за атаки хакеров 2
02.11.2020 Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года 1
20.10.2020 «Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies 1
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 1
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА 2
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
16.07.2020 Positive Technologies планирует провести дебютный выпуск облигаций на Московской бирже 2
15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России 1
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service 1
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» 2
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 1
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности 2
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке 1
22.04.2020 «Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 2
18.03.2020 Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве 1
05.03.2020 «Код Безопасности» запускает Центр мониторинга и реагирования 2

Публикаций - 96, упоминаний - 160

ФСБ РФ ГосСОПКА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 8
Инфосистемы Джет 675 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 8
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 4
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Академия криптографии РФ 4 3
Крок 1220 3
Facebook 3766 3
IBM 3544 3
Telegram Group 702 3
Бизон 8 3
InfoWatch - Инфовотч 611 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
Информзащита 423 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Infotecs - Перспективный мониторинг 11 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Google LLC 7154 2
Глобус-телеком 152 2
Программный продукт ГК 92 2
Splunk 32 2
Центр мониторинга сетей связи 5 2
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 2
Ланит Интеграция 101 2
R-Vision - Р-Вижн 34 2
Cambridge Analytica 43 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
СМАРТС Компания 207 2
Астерос - Asteros 531 1
Sipnet 42 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 10
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Uber 257 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Восточный Банк 108 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Uber Technologies 258 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
МТС банк 254 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Equifax 22 1
Мегаполис ТК 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
СДМ-Банк 51 1
Физприбор - Московский завод 8 1
UDR Inc 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Visa International 1346 1
Альфа-Банк 1125 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Почта России ПАО 1574 1
Почта Банк 289 1
Газпром ПАО 521 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 23
Президент Российской Федерации 1439 10
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Правительство РФ 2205 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 40
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 17
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 7
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 4
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
Big Data - Большие данные 1136 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 2
SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 16 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
EAP - Extensible Authentication Protocol - EAP-AKA - EAP-SIM - Фреймворк аутентификации 4 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 5
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Infotecs - ViPNet IDS NS 4 3
Infotecs - ViPNet TIAS 6 3
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 3
Infotecs - ViPNet IDS HS 13 2
Positive Technologies - PT Platform 4 2
Глобус-телеком СКИТ 40 2
Infotecs - ViPNet IDS MC 3 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Microsoft Windows 10 6645 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
HPE ArcSight 50 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 2 1
IBM Resilient Incident Response Platform Standard 2 1
RSA Archer 7 1
HPE ArcSight Logger 1 1
HPE ArcSight Enterprise Security Solution 1 1
Cisco SMI - Cisco Smart Install 2 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
РИСЗ - Российской информационной системы здоровья 1 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Microsoft Word Intruder 1 1
RuSIEM - RvSIEM free 3 1
Ростелеком ЕПСК - Единая платформа сервисов кибербезопасности 4 1
RuSIEM Analytics 4 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 1
Infosecurity ISOC 9 1
Путин Владимир 1826 19
Касперская Наталья 197 5
Мальнев Алексей 8 4
Янкин Андрей 14 4
Соколов Алексей 121 3
Рахметов Руслан 23 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Борисов Юрий 91 3
Казарян Карен 31 3
Талыбов Азер 5 3
Лугов Андрей 32 2
Клишас Андрей 44 2
Бокова Людмила 80 2
Осеевский Михаил 221 2
Мишустин Михаил 302 2
Воробьев Андрей 125 2
Дрюков Владимир 29 2
Ляпунов Игорь 52 2
Петров Сергей 51 2
Клименко Герман 31 2
Савельев Михаил 19 2
Солодовников Кирилл 3 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Щеголев Игорь 676 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Горбатько Александр 90 1
Сычев Артем 48 1
Левин Леонид 83 1
Шадаев Максут 384 1
Жаров Александр 165 1
Греф Герман 205 1
Никифоров Николай 1126 1
Белоусов Андрей 53 1
Волин Алексей 113 1
Хайруллин Айрат 39 1
Аитов Тимур 47 1
Степченков Максим 36 1
Кириенко Владимир 38 1
Володин Вячеслав 62 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 6
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Индия - Республика 2173 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Бразилия - Федеративная Республика 1127 3
Япония 2788 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Россия - Калининградская область 538 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Украина 3372 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Южная Африка 159 1
Монголия 172 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Курск 231 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - Коломна 48 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - Республика Коми 411 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
ЦЭНКИ - Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 1 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Израиль 721 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Сельское хозяйство 12 1
Образование в России 337 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 1 1
Федеральный закон 194-ФЗ - О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 1 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
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