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Совершеннолетие Дееспособность Legal capacity


  • Совершеннолетие — возраст, с наступлением которого человек перестает быть ребёнком. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними. 
  • Дееспособность — это способность распоряжаться своими правами и нести обязанности. Предполагает осознанность действий субъекта.


18.05.2022 Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников
03.10.2014 ИТ помогают Татарстану в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
21.04.2014 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних
30.11.2007 LiveJournal защитит несовершеннолетних
21.06.2006 Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете
05.12.2001 Правительство ФРГ намерено оградить несовершеннолетних от нежелательной информации в Сети

Публикаций - 334, упоминаний - 340
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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