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Росгосстрах


29.07.2021 Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы 1
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 4
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 6
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
03.02.2021 «Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков» 7
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 2
06.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
28.08.2020 «Связной» запустил страхование автомобилей 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 1
09.06.2020 «РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн» 2
27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов 2
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA 2
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
23.04.2020 Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе 2
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
10.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
08.10.2019 ФРИИ инвестирует 10 млн рублей в маркетплейс страховых продуктов 1
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 1
11.09.2019 Банк «Открытие» создаст центры обработки данных для ГК «Открытие» 1
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
13.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» за год увеличила число клиентов в 10 раз 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 2
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 2
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2

Публикаций - 182, упоминаний - 296

Росгосстрах упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Microsoft Corporation 11060 7
Mankiewicz 7 6
Samsung Electronics 5651 6
SAP SE 3211 6
Google LLC 7144 6
АйТи 751 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Naumen - Наумен 341 4
Инфосистемы Джет 675 4
Oracle Corporation 3342 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Software AG & IDS Scheer 109 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
IBM 3537 3
Diasoft - Диасофт 354 3
ICL Services 51 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Genesys 144 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
Qlik 63 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Смартфин - 2can&ibox 43 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ланит ГК 1155 2
EA - Electronic Arts 906 2
Altuera - Альтуэра 13 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Xiaomi 904 2
Программный продукт ГК 92 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
Газпромбанк - ГПБ 692 18
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 16
Ингосстрах СПАО 210 14
Почта России ПАО 1572 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Уралсиб Банк 389 9
Открытие ФК 538 9
Уралкалий ПАО 62 9
Мосэнерго ПАО 49 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
АльфаСтрахование СГ 207 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 7
Альфа-Банк 1123 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Согласие СК 44 5
HeadHunter Group - HH Group 336 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 4
Норникель - Норильский никель 177 3
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Ренессанс Страхование 51 3
Русский стандарт Банк 302 3
ВТБ24 583 3
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 3
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 3
Открытие Брокер 13 3
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
X5 Group 599 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Счётная палата РФ 460 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Федеральное казначейство России 766 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 1
Правительство РФ 2201 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
OpenStack 347 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Kubernetes 307 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 4
Apple iOS 5741 4
Google Android 10750 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 3
Oracle Cloud Platform 151 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Microsoft PowerPoint 399 2
Microsoft Outlook 642 2
Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 8 2
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 5 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Diasoft Insurance Finance 3 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Ред ОС 239 2
Microsoft Office 1934 2
БОСС-Кадровик 74 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Telegram - Мессенджер 80 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
OneTwoTrip 30 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Абсолюттех Mafin - Страховая онлайн-платформа 5 1
Red Hat OpenShift Container Platform 31 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Qlik Sense 29 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 24 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Hyperion 73 1
Genesys Engage 10 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 1
Смирнова Олеся 11 11
Петров Михаил 88 11
Чевкота Олег 15 9
Комстачев Михаил 11 9
Бикташев Ильдар 10 9
Потапкин Михаил 26 9
Четвернин Алексей 651 9
Кравченко Андрей 11 9
Мясин Антон 10 9
Алифанов Кирилл 56 9
Аршавский Анджей 27 9
Яфясов Денис 14 9
Сирота Юрий 38 8
Гогленков Александр 13 8
Хмелевский Николай 7 7
Шуваев Ярослав 9 7
Черкасов Сергей 10 6
Соколовский Александр 36 6
Трофименко Владимир 7 6
Исанин Антон 28 3
Каштанов Дмитрий 27 3
Ильин Евгений 6 3
Голицын Лев 9 3
Невмержицкая Александра 3 3
Дёмкин Владимир 6 3
Русанов Сергей 44 3
Попов Сергей 72 3
Горяинов Александр 7 3
Тарасов Максим 5 3
Стыщенко Иван 5 3
Адрова Светлана 4 3
Волков Сергей 25 2
Кравченко Сергей 10 2
Климов Александр 8 2
Рогозина Ольга 4 2
Копаев Геннадий 16 2
Теличева Наталья 125 2
Полехина Диана 6 2
Смирнова Наталья 10 2
Назаров Илья 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Украина 3361 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Европа 3745 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Япония 2778 2
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Нальчик 66 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - Сургут 195 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Красноярский край 663 1
Грузия 691 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Краснодар 1037 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 15
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Private Banking 16 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
CNews Analytics 1988 13
Gartner 2190 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759414, в очереди разбора - 663104.
Создано именных указателей - 46354.
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