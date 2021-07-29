Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росгосстрах
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 182, упоминаний - 296
Росгосстрах упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Смирнова Олеся 11 11
|Петров Михаил 88 11
|Чевкота Олег 15 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Мясин Антон 10 9
|Алифанов Кирилл 56 9
|Аршавский Анджей 27 9
|Яфясов Денис 14 9
|Сирота Юрий 38 8
|Гогленков Александр 13 8
|Хмелевский Николай 7 7
|Шуваев Ярослав 9 7
|Черкасов Сергей 10 6
|Соколовский Александр 36 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Исанин Антон 28 3
|Каштанов Дмитрий 27 3
|Ильин Евгений 6 3
|Голицын Лев 9 3
|Невмержицкая Александра 3 3
|Дёмкин Владимир 6 3
|Русанов Сергей 44 3
|Попов Сергей 72 3
|Горяинов Александр 7 3
|Тарасов Максим 5 3
|Стыщенко Иван 5 3
|Адрова Светлана 4 3
|Волков Сергей 25 2
|Кравченко Сергей 10 2
|Климов Александр 8 2
|Рогозина Ольга 4 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Теличева Наталья 125 2
|Полехина Диана 6 2
|Смирнова Наталья 10 2
|Назаров Илья 3 2
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|CNews Analytics 1988 13
|Gartner 2190 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Forrester Research 385 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759414, в очереди разбора - 663104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759414, в очереди разбора - 663104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru