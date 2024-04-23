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Отопление Отопительная система искусственный обогрев Heating artificial heating

Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating


23.04.2024 В Подмосковье чат-бот уведомит об отключениях воды и отопления

ния коммунальных услуг», – сказали в ведомстве. Чтобы узнать, когда в доме будет отключена вода или отопление, нужно просто запустить бота, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следуе
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

сором в технологии Heatcharge от Panasonic Таким образом, для обогрева квартиры в межсезонье, когда центральное отопление уже отключили, можно использовать и стандартную сплит-систему. Но ее лу
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт

рвера, установил его на улице (для дополнительного охлаждения) и подключил его к системе воздушного отопления своего дома. Мини-ферма Хашека Хашек указал, что теплонасос по умолчанию забирает х
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

я цена и надежность конструкции. Обслуживать одноконтурные котлы проще и дешевле – но если жилье не обеспечено горячей водой, придется дополнительно установить бойлер. Двухконтурные приборы нужны для отопления и горячего водоснабжения. Места они занимают меньше, чем комплект из одноконтурного устройства и бойлера, а летом могут работать только для нагрева воды («летний» режим). Но покупател
03.01.2018 Американский провайдер решил отключать отопление интернет-«пиратам»

ния действует на севере США, где в зимний период иногда царят суровые холода. У местных жителей весьма популярны smart-термостаты, которые можно включать и выключать удаленно и тем самым экономить на отоплении. В своем письме Armstrong Zoom обещает злостным нарушителям чужих прав на интеллектуальную собственность понижать класс обслуживания до минимума.На севере США, где работает провайдер

23.01.2013 Владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, смогут управлять системой отопления с помощью мобильника

Webasto выпускает новую систему управления подогревателем Thermo Call 3. Теперь владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, могут управлять своей автономной системой отопления из любой точки пространства с помощью мобильного телефона. Пользователи смартфонов также могут приобрести мобильное приложение с удобной навигацией. Повсеместное распространение мобил
05.07.2010 “Гидромонтаж” приступил к производству новой модели контроллера для диспетчеризации отопления TM-B65

ж» приступила к выпуску погодного GSM-контроллера с SMS-GPRS управлением, а также готовых котельных модулей «ГидроЛого», где смонтирован контроллер ТМ-В65 совместно с популярной недорогой автоматикой отопления KromSchroeder E8. Такое исполнение позволяет не только быстро монтировать погодозависимые системы отопления, но и без труда обеспечивать удаленный контроль за котельной самим п
04.12.2007 Уют в доме: альтернативные системы отопления

и нагревателя он может быть дополнен малошумящим вентилятором, усиливающим конвекцию и поднимающим КПД устройства в некоторых моделях до 92%. Водяной конвектор совсем не похож на батарею центрального отопления С точки зрения теплофизики, конвекторы — оптимальный вариант для помещений с большими окнами: приборы отлично преграждают путь потокам холодного воздуха, которые опускаются от по
17.10.2007 Электрообогреватели: экскурсия в мир тепла

гом масляные радиаторы довольно тяжелы [pagebreak] Конвектор Если вы по какой-то причине (например, центральное отопление квартиры малоэффективно) хотите подойти к проблеме обогрева дома серьёз

Публикаций - 526, упоминаний - 578

Отопление и организации, системы, технологии, персоны:

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Франция - Французская Республика 7734 17
Беларусь - Белоруссия 5449 16
Южная Корея - Республика 6532 16
Италия - Итальянская Республика 4296 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2763 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2459 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2803 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2700 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3753 10
Швеция - Королевство 3593 10
Дания - Королевство 1282 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1438 9
Финляндия - Финляндская Республика 3566 9
Азия - Азиатский регион 5363 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2815 8
Чехия - Чешская Республика 1295 7
Турция - Турецкая республика 2276 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 366 7
Украина 7496 7
Норвегия - Королевство 1793 6
Польша - Республика 1922 6
Индия - Bharat 5317 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 801 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 6
Россия - СФО - Новосибирск 4107 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3764 104
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4494 98
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48797 79
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5024 77
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3359 77
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5238 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17424 62
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1825 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22937 58
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3828 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27473 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46229 51
Энергетика - Energy - Energetically 4854 48
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1732 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8093 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15755 32
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1376 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4721 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9584 26
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 130 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6657 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4651 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4693 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10672 20
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1536 18
Ботаника - Растения - Plantae 982 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6428 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5448 18
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1516 18
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 435 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9305 17
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 445 17
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 216 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5443 16
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 869 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4764 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6201 16
Сон - Somnus 396 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2280 15
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 961 15
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 3
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Bloomberg 1218 2
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РАН - Российская академия наук 1796 3
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РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
SVCET - Sri Venkateswara College of Engineering and Technology 1 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 17 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 11 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 143 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 17 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 56 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 39 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 36 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
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