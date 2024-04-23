Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating

В Подмосковье чат-бот уведомит об отключениях воды и отопления ния коммунальных услуг», – сказали в ведомстве. Чтобы узнать, когда в доме будет отключена вода или отопление, нужно просто запустить бота, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следуе

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали сором в технологии Heatcharge от Panasonic Таким образом, для обогрева квартиры в межсезонье, когда центральное отопление уже отключили, можно использовать и стандартную сплит-систему. Но ее лу

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Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей я цена и надежность конструкции. Обслуживать одноконтурные котлы проще и дешевле – но если жилье не обеспечено горячей водой, придется дополнительно установить бойлер. Двухконтурные приборы нужны для отопления и горячего водоснабжения. Места они занимают меньше, чем комплект из одноконтурного устройства и бойлера, а летом могут работать только для нагрева воды («летний» режим). Но покупател

Американский провайдер решил отключать отопление интернет-«пиратам» ния действует на севере США, где в зимний период иногда царят суровые холода. У местных жителей весьма популярны smart-термостаты, которые можно включать и выключать удаленно и тем самым экономить на отоплении. В своем письме Armstrong Zoom обещает злостным нарушителям чужих прав на интеллектуальную собственность понижать класс обслуживания до минимума.На севере США, где работает провайдер

Владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, смогут управлять системой отопления с помощью мобильника Webasto выпускает новую систему управления подогревателем Thermo Call 3. Теперь владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, могут управлять своей автономной системой отопления из любой точки пространства с помощью мобильного телефона. Пользователи смартфонов также могут приобрести мобильное приложение с удобной навигацией. Повсеместное распространение мобил

“Гидромонтаж” приступил к производству новой модели контроллера для диспетчеризации отопления TM-B65 ж» приступила к выпуску погодного GSM-контроллера с SMS-GPRS управлением, а также готовых котельных модулей «ГидроЛого», где смонтирован контроллер ТМ-В65 совместно с популярной недорогой автоматикой отопления KromSchroeder E8. Такое исполнение позволяет не только быстро монтировать погодозависимые системы отопления, но и без труда обеспечивать удаленный контроль за котельной самим п

Уют в доме: альтернативные системы отопления и нагревателя он может быть дополнен малошумящим вентилятором, усиливающим конвекцию и поднимающим КПД устройства в некоторых моделях до 92%. Водяной конвектор совсем не похож на батарею центрального отопления С точки зрения теплофизики, конвекторы — оптимальный вариант для помещений с большими окнами: приборы отлично преграждают путь потокам холодного воздуха, которые опускаются от по