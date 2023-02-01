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ОЭЗ Технополис Москва Особая экономическая зона ОЭЗ Зеленоград Особая экономическая зона Зеленоград Свободная экономическая зона Зеленоград ТВЗ Зеленоград

ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград

Особая экономическая зона «Технополис Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.


01.02.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления
31.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает выпуск высокоскоростного трансивера
19.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева
13.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами
12.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии
11.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод по производству измерительных приборов
29.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети
23.12.2022 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала гибридный квадроцикл
12.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск инженерных деталей для импортозамещения в промышленности
09.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт
06.12.2022 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации
02.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов
30.11.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении
22.11.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» договорилась о сотрудничестве с технопарком Ирана
16.11.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» наладили выпуск лабораторного оборудования полностью из российских комплектующих
07.11.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство компонентов для систем контроля за рогатым скотом
28.10.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил серийное производство лифтовых лебедок
26.10.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» появится новое производство телекоммуникационного оборудования
21.10.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники
04.10.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы
26.09.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал умные остановки на солнечных батареях
06.09.2022 Двигатели для отечественных электрокаров производят в ОЭЗ «Технополис Москва»
23.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» будут производить защитные корпуса для аккумуляторов
19.08.2022 Резидент ОЭЗ «Технополиса “Москва”» начал серийное производство NFC-чипов для системы быстрых платежей
10.08.2022 Производитель радиокомпонентов «Радиокомп» стал резидентом ОЭЗ «Технополис “Москва”»
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия
05.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм
27.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» разработал решение для безопасности корпоративных сетей
19.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в два раза увеличит экспорт учебного оборудования в Азию
18.07.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» шестикратно увеличили объем инвестиций в производство
14.07.2022 Более 700 единиц досмотрового оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» установили в столичном метро
13.07.2022 Плазменные установки ОЭЗ Москвы преобразуют отходы в энергию
11.07.2022 Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода
11.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» начал выпуск 29 видов микросхем для транспорта и электросетей
08.07.2022 Разработчик образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» выпустил почти 200 тыс. устройств
07.07.2022 Еще два завода электроники откроются в ОЭЗ «Технополис Москва»
05.07.2022 Объемы производства 15 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли более чем в два раза
29.06.2022 Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ «Технополис “Москва”» выросли вдвое
28.06.2022 Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ «Технополис Москва»
27.06.2022 В 2021 г. резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовали 16 новых изобретений

Публикаций - 292, упоминаний - 632

ОЭЗ Технополис Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1233 54
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 339 41
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 222 16
GS Group - Технополис GS Гусев 55 14
Ростех - Автоматика Концерн 1488 9
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 13 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6948 8
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 237 8
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 23 7
Профотек 14 7
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 43 7
Schneider Electric 515 7
Приводная техника ГК 12 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2787 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10083 6
Radius Group - Радиус груп - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 34 6
Meta Platforms - Facebook 4339 6
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 6
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 5 5
Неорос - Neoros 5 5
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 22 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2659 5
Twitter 2701 5
Научные развлечения 5 5
Завод Протон Зеленоград 5 4
IBM - International Business Machines Corp 9195 4
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис 6 4
Eltex - Элтекс Коммуникации 114 4
Электронинвест ГК 4 4
Бутис НПП 5 4
Yandex - Яндекс 5683 4
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 12 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 938 4
Bitrobotics - Битроботикс 3 3
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 71 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 77 3
Cisco Systems 4876 3
Цифровые технологии безопасности 3 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 647 3
VK - Mail.ru Group 3201 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6635 11
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 12 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5824 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6197 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 5
РВК - Российская венчурная компания 536 4
Хирана+ 4 4
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 125 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 38 4
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 4 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 3
ИТЭЛМА НПП 20 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 3
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 23 3
Композит 84 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 294 2
Porsche - Порше Руссланд 96 2
Газпром нефть 498 2
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 2 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 124 2
Oak Investment Partners 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1622 2
Русагро Группа Компаний 199 2
Рада-Фарма 2 2
Россети Ленэнерго 2349 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 339 2
Москвич - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено 10 2
Boeing 987 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 7 2
Tesla Motors 338 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 2
Volkswagen Audi Group 196 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 59 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 11 1
Kickstarter 122 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 125 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 325 1
Роспотребнадзор РФ - ГНЦ ВБ Вектор - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор - Новосибирский НИИ Вектор 8 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 146 121
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 68 59
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 63 36
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 382 33
Правительство Москвы 1993 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17972 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1651 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10387 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9124 9
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 9
Президент Российской Федерации 3718 8
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 8 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 846 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2701 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2861 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 43 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 200 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 3
Правительство Москвы - Городское агентство управления инвестициями 6 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 335 2
Правительство Калининградской области 61 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 254 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 189 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 2
Судебная власть - Judicial power 2096 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 122 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 56 2
МИК - Московский инновационный кластер 100 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6052 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 433 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков 4 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53336 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39017 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11850 59
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3533 57
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10050 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8753 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9508 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25992 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4073 26
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6039 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79251 22
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21382 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9146 12
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НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 401 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 3
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 4 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 666 2
Samsung DRE 3 2
Apple iPhone 6 6176 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6530 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 38 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 28 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 104 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1273 2
Linux OS 8256 2
Terrasoft Creatio 90 1
ByteDance TikTok 173 1
Google Android 12568 1
OCS Distribution - Nerpa 26 1
VK - Mail.ru Добро 13 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 339 1
Microsoft Skype 1976 1
WordPress 198 1
Яндекс.Навигатор 498 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 112 1
Microsoft Windows 14451 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 228 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 726 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 352 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3267 1
Дегтев Геннадий 167 154
Овчинский Владислав 70 64
Прохоров Александр 102 62
Ефимов Владимир 74 31
Путин Владимир 2732 8
Усачев Владимир 6 6
Хасьянова Гульнара 120 6
Ищенко Игорь 6 6
Бочаров Олег 28 4
Медведев Дмитрий 1631 4
Мариничев Дмитрий 24 4
Старков Антон 3 3
Рашкин Илья 4 3
Стесин Святослав 3 3
Безруков Андрей 28 3
Ермолаев Артем 361 3
Барашев Артем 3 3
Лысенко Эдуард 270 3
Гирдин Игорь 3 3
Сергунина Наталья 290 3
Собянин Сергей 239 3
Алиханов Антон 10 2
Белоусов Сергей 234 2
Рудаков Олег 4 2
Королюк Алексей 86 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
Филимонов Михаил 3 2
Шпиленко Андрей 9 2
Просвиряков Александр 2 2
Кузьмин Евгений 10 2
Шойгу Сергей 84 2
Греф Герман 365 2
Маковецкий Валерий 3 2
Алешкин Олег 3 2
Езопов Виталий 12 2
Масленников Евгений 9 2
Ачкасов Евгений 13 2
Щеголев Игорь 689 2
Колпачев Георгий 11 2
Рогозин Дмитрий 94 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39378 242
Россия - РФ - Российская федерация 123002 200
Земля - планета Солнечной системы 9707 37
Москва - Печатники 47 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15092 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13162 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50192 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14991 19
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 366 17
Россия - СЗФО - Калининградская область 1018 16
Европа 21316 15
Франция - Французская Республика 7085 13
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 112 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2317 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2374 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17145 9
Беларусь - Белоруссия 4265 7
Казахстан - Республика 4848 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1387 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 7
Финляндия - Финляндская Республика 3473 7
Германия - Федеративная Республика 12014 7
Италия - Итальянская Республика 4224 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2379 6
Южная Корея - Республика 6290 6
Нидерланды 3306 6
Украина 7272 6
Азия - Азиатский регион 4660 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6311 6
Россия - УФО - Тюменская область 959 5
Япония 12882 5
Европа Восточная 2997 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1133 5
Израиль 2608 4
Бразилия - Федеративная Республика 2239 4
Канада 4710 4
Индия - Республика 5072 4
Россия - СФО - Новосибирск 3709 4
Солнечная система - Solar system 2454 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 116 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 614 197
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24006 87
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41715 65
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14095 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15077 59
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 957 49
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5299 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8292 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5014 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4205 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7537 19
Экспорт - Экспортные операции 2730 18
Юриспруденция - Jurisprudence 6234 16
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус 718 16
Энергетика - Energy - Energetically 4208 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3906 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3048 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42020 16
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний 257 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3137 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3205 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4433 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4027 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4937 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20102 11
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3580 11
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3419 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5127 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4248 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9195 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10696 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9412 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4951 8
Физика - Physics - область естествознания 2436 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6039 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8874 7
Налогообложение - Налог на прибыль 150 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 881 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10306 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4932 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 667 3
РИА Новости 805 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 2
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
Ведомости 547 1
N+1 - Издание 137 1
MIT Technology Review 64 1
CNews Северо-Запад 24 1
Apps4All 26 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Известия ИД 468 1
Россия К - телеканал 27 1
Мобильные системы 113 1
91Mobiles 1698 1
500 Startups 14346 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2130 4
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7462 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
IHS iSuppli 397 1
Frost & Sullivan 200 1
TAdviser 100 3 1
Автостат 18 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 45
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 655 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 3
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 18 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 59 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 2 2
РАН - Российская академия наук 1801 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 22 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
Академгородок Новосибирск 102 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 6 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 1
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 3 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 33 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 12 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 58 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 201 1
Гусевский политех - Гусевский политехнический техникум ГБОУ СПО КО 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 289 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 210 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 43 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11646 8
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 4
День молодёжи - 27 июня 691 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 218 2
CSTB Telecom & Media 59 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
IASP World Conference - Всемирная конференция научных парков и инновационных территорий 1 1
DOT-журналистика 3 1
World Summit Awards 6 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 28 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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