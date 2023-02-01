ОЭЗ Технополис Москва Особая экономическая зона ОЭЗ Зеленоград Особая экономическая зона Зеленоград Свободная экономическая зона Зеленоград ТВЗ Зеленоград
Особая экономическая зона «Технополис Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.
ОЭЗ Технополис Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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