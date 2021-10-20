Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Интер РАО ПАО


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 2
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
13.07.2021 Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор» 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 23
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 7
15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы 7
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 3
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 3
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 3
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 3
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 3
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота» 1
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО 1
11.08.2020 «ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга 4
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 3
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
27.01.2020 Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока 2
11.10.2019 МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
20.08.2019 МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1

Публикаций - 158, упоминаний - 323

Интер РАО ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 33
SAP SE 3211 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Schneider Electric Secure Power 44 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Schneider Electric 408 13
Центр2М - Center2М 47 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Такском - Taxcom 119 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Microsoft Corporation 11060 9
Naumen - Наумен 341 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Ланит ГК 1155 7
IBM 3537 6
Veeam Software 250 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Dynatrace 46 5
VK - Mail.ru Group 2483 4
АФК Система ПАО 994 4
Синтерра - Synterra 565 4
Yandex - Яндекс 4101 4
НТК - Национальные телекоммуникации 61 4
Diasoft - Диасофт 354 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Samsung Electronics 5651 3
Biocad - Биокад 38 2
Lenovo Group 1636 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
3733 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 23
Газпромбанк - ГПБ 692 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 15
X5 Group 599 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 15
Альфа-Банк 1123 14
МТС банк 254 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 14
Ингосстрах СПАО 210 14
Аэрофлот 493 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Почта России ПАО 1572 13
Уралсиб Банк 389 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
OKS Group 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 7
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 7
Газпром нефть 382 6
Газпром ПАО 520 6
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 5
Совкомбанк ПАО 147 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Федеральное казначейство России 766 3
Роснано 456 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Правительство РФ 2201 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Рособоронэкспорт 34 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Правительство Республики Коми - Комитет Республики Коми по тарифам 1 1
МособлЕИРЦ 7 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Союз машиностроителей России 26 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 16
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
DevOps - Development и Operations 296 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Открытые данные - Open data 57 2
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
Microsoft SQL Server 793 3
Microsoft Office 365 769 3
Naumen Erudite 12 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Google Android 10750 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Naumen Contact Center 71 2
IBM Cognos BI 141 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Diasoft Flextera 45 1
SoftPoint PerfExpert 1 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
ConTrace 1 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ОТВ Аврора Маркет 6 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Naumen Omni-Channel 7 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Naumen Inventory 4 1
Microsoft Excel 436 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1934 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Naumen Service Desk 103 1
Чаркин Евгений 182 16
Абакумов Евгений 103 15
Савцов Игорь 27 15
Антонов Александр 73 15
Валчев Стоян 44 15
Путятинский Сергей 53 15
Елизаров Артем 16 14
Казарин Станислав 100 14
Урьяс Вадим 76 14
Алтухов Дмитрий 32 14
Шадура Максим 17 14
Васильев Владислав 39 13
Нестеров Алексей 79 13
Клепиков Алексей 77 13
Сотин Денис 102 13
Шевченко Владимир 135 13
Рыстенко Михаил 57 13
Сыкулев Андрей 57 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Хасин Михаил 26 13
Карпов Иван 41 13
Мискевич Евгений 29 13
Семенихин Игорь 37 13
Трофимова Людмила 31 13
Федечкин Сергей 19 13
Платонов Михаил 38 13
Генкина Екатерина 24 13
Халматов Максим 45 13
Вахнин Павел 51 13
Ямщиков Владимир 32 13
Дьяченко Валерий 66 13
Емелин Александр 25 13
Соловьев Алексей 60 13
Смык Виталий 27 13
Лебедев Антон 28 13
Прохорова Алла 45 13
Каюмов Шамиль 34 13
Рубин Адар 28 13
Сирота Юрий 38 13
Россия - Российская федерация - РФ 57309 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 25
Восточная Европа 1676 17
Казахстан - Республика 2627 11
Беларусь - Белоруссия 2087 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 8
Украина 3361 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Европа 3745 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Грузия 691 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Италия - Итальянская Республика 1381 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Красногорск 106 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Израиль 719 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Невинномысск 21 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Франция - Французская Республика 2120 1
США - Кремниевая долина 399 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - Республика Крым 626 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
СИЗО - Следственный изолятор 65 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ПИР - Программы инновационного развития 3 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Forbes - Форбс 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CrunchBase 62 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
IDC - International Data Corporation 2713 3
Gartner 2190 3
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Markets&Markets Research 78 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Школа новых технологий 19 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 24
CNews AWARDS 291 23
CNews Баттл 34 13
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Digital October - конференционное пространство 86 2
CNews FORUM Кейсы 44 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
BRICS Solutions Awards 5 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759039, в очереди разбора - 662729.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще