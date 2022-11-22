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Зоология Животные домашние Pets

Зоология - Животные домашние - Pets

Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи. Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.
Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.


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Публикаций - 140, упоминаний - 146

Зоология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 15
LG Electronics 3530 13
Элемент ГК - Elementec 25 11
Yandex - Яндекс 5551 10
Redmond - Инновационные решения 99 7
Xiaomi 1254 6
Apple Inc 11103 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 4
Microsoft Corporation 23395 3
Telegram Group 999 3
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Intel Corporation 11624 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 42 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
Konica Minolta 374 1
BBK Electronics Corp 277 1
Huawei 3459 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 16
Лента - Сеть розничной торговли 1665 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
LEGO 219 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 5
Президент Российской Федерации 3492 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 6
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 6
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 5
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 2
Электротехника - инвертор 33 2
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
Google Android 12432 12
Microsoft Windows 2000 12612 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 200 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 2
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Linux OS 8153 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Canon Digital IXUS 86 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 178 1
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 46 1
Путин Владимир 2696 2
Анохова Елена 1 1
Котцов Матвей 1 1
Кравцов Леонид 1 1
Мишустин Михаил 466 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 10
Япония 12847 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 5
Россия - СФО - Новосибирск 3663 5
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 4
Беларусь - Белоруссия 4165 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Германия - Берлин 697 3
Африка - Африканский регион 3256 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Луна - спутник Земли 1316 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Казахстан - Республика 4750 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Армения - Республика 1352 1
Китай - Тайвань 3659 1
Румыния 709 1
Ирак - Республика 694 1
Таиланд - Королевство 720 1
Сербия - Республика 303 1
Швеция - Королевство 3449 1
Нидерланды 3287 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 8
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 7
Ergonomics - Эргономика 1488 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 3
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 2
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 2
Этанол - Биоэтанол 13 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 181 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
РИА Новости 800 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
Forbes - Форбс 623 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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