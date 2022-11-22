Зоология - Животные домашние - Pets

Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.