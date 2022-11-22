Индексная книга CNews*
Зоология Животные домашние Pets
Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.
Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.
Публикаций - 140, упоминаний - 146
Зоология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 9667 15
|LG Electronics 3530 13
|Элемент ГК - Elementec 25 11
|Yandex - Яндекс 5551 10
|Redmond - Инновационные решения 99 7
|Xiaomi 1254 6
|Apple Inc 11103 6
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 4
|Microsoft Corporation 23395 3
|Telegram Group 999 3
|Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
|Intel Corporation 11624 2
|IBM - International Business Machines Corp 9167 1
|Microchip Technology - MicroCHIPS 42 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
|Konica Minolta 374 1
|BBK Electronics Corp 277 1
|Huawei 3459 1
|Путин Владимир 2696 2
|Анохова Елена 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Кравцов Леонид 1 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
|РИА Новости 800 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|Forbes - Форбс 623 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.