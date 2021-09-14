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ЗАГС РФ
Органы записи актов гражданского состояния


14.09.2021 На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС 1
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
16.04.2021 Россияне смогут хранить и предъявлять электронные документы, используя мобильное приложение 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 4
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
15.12.2020 Нейросеть теперь в мобильном приложении госуслуг Югры 1
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 4
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 1
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния 1
05.06.2020 Власти выделят 633 миллиона на оцифровку книг ЗАГСов 2
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 2
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
24.12.2019 Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности 1
17.12.2019 Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 2
12.12.2019 Госуслуги во всех московских МФЦ можно оплатить смартфоном 1
03.12.2019 «Барс груп» перевела свои продукты на новый стандарт шифрования 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
06.08.2019 Решения «Барс груп» для образования поддерживают новый стандарт электронной подписи 1
19.06.2019 «ЭЛАР» завершил проект по ретроконверсии документов для Главного управления ЗАГС Смоленской области 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 3
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт» 1
24.01.2019 Информатизацию регионов тормозили промахи прошлого руководства Минкомсвязи 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео 1
26.10.2018 Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers 1
08.10.2018 Регионам оказалось легче внедрять проактивные госуслуги. Причина 2
02.10.2018 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 4
23.08.2018 Как Минфин наводит порядок в данных о населении и юрлицах 5
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 4
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
08.09.2017 «Ростелеком» модернизировал госуслуги Югры под Единый портал 2
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 1

Публикаций - 158, упоминаний - 253

ЗАГС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 32
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 10
Microsoft Corporation 11060 7
Yandex - Яндекс 4101 5
Элвис-Плюс 69 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
IBM 3537 3
Базальт СПО 206 3
Beorg - Биорг 16 3
Google LLC 7144 3
Барс груп 402 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Крок 1219 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Ланит ГК 1155 2
OpenText 160 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Cisco Systems 2038 1
АйТи 751 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Nokia Networks 54 1
Ланит Интеграция 101 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпром ПАО 520 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Аэрофлот 493 2
Роснефть НК 367 2
Интер РАО ПАО 158 2
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
ESW Capital 5 1
UFG Private Equity 25 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Deutsche Bank 126 1
Almaz Capital Partners 118 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Runa Capital 153 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1123 1
Сбербанк Московский банк 68 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 28
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 8
Правительство РФ 2201 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 3
Администрация Смоленской области 19 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Счётная палата РФ 460 2
Правительство Пермского края 15 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Администрация Ленинградской области 13 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Иркутской области - Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области 1 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Ставропольского края - Министерство здравоохранения Ставропольского края 2 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Правительство Забайкальского края - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 1 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
Открытый регион 23 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
DDR - Double data rate 1067 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 16
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Beorg Smart Vision 10 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
ЭларСкан 48 2
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Microsoft Windows 852 2
Linux OS 4253 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Барс.Образование 4 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 4 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
Депинформтехнологий Югры - Госуслуги Югры 3 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 8 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
РИСЗ ТО - Региональной информационной системы здравоохранения Тульской области 2 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
IBM System X 63 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
Nuvia Phoenix 20 1
ЭЛАР Саперион 22 1
Microsoft Office Online 25 1
Никифоров Николай 1126 12
Путин Владимир 1824 6
Медведев Дмитрий 1433 4
Носков Константин 201 3
Козырев Алексей 270 3
Калугин Сергей 162 2
Эскин Сергей 26 2
Скляр Алексей 49 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Чернякова Елена 26 2
Лебеденко Степан 10 2
Миронов Александр 13 2
Контрабаев Артур 66 2
Левашов Александр 88 2
Ирисов Алексей 3 2
Стариков Дмитрий 9 2
Елистратов Николай 90 2
Щеголев Игорь 676 2
Ивашков Юрий 2 1
Логинов Александр 34 1
Шалупов Евгений 1 1
Мудрецов Александр 8 1
Колесников Виталий 6 1
Бурин Андрей 12 1
Петричкович Ярослав 10 1
Тимофеев Олег 3 1
Константинов Леонид 2 1
Ким Михаил 1 1
Кондратенко Дмитрий 4 1
Ушаков Михаил 23 1
Нефедов Владислав 8 1
Царев Николай 1 1
Гаттаров Руслан 117 1
Валяева Елизавета 72 1
Макаров Станислав 111 1
Захарченко Александр 2 1
Белейчев Александр 8 1
Андреева Мария 2 1
Данилин Александр 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 17
Россия - Калининградская область 535 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - Свердловская область 806 4
Россия - Забайкальский край 356 4
Европа 3745 4
Россия - Курская область 338 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - Тамбовская область 322 3
Япония 2778 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 3
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Ростовская область 861 2
Россия - Республика Ингушетия 188 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Смоленская область 228 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - Красногорск 106 2
Россия - Тюменская область 582 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Россия - Нижегородская область 738 2
Россия - Сахалинская область 432 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Региональное законодательство 45 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Антимонопольный комплаенс 1 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Транспорт 62 1
Федеральное законодательство 254 1
Великая Отечественная война 122 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2713 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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