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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЗАГС РФ
Органы записи актов гражданского состояния
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 158, упоминаний - 253
ЗАГС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 12
|Путин Владимир 1824 6
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Носков Константин 201 3
|Козырев Алексей 270 3
|Калугин Сергей 162 2
|Эскин Сергей 26 2
|Скляр Алексей 49 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Чернякова Елена 26 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Миронов Александр 13 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Левашов Александр 88 2
|Ирисов Алексей 3 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Елистратов Николай 90 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Ивашков Юрий 2 1
|Логинов Александр 34 1
|Шалупов Евгений 1 1
|Мудрецов Александр 8 1
|Колесников Виталий 6 1
|Бурин Андрей 12 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Константинов Леонид 2 1
|Ким Михаил 1 1
|Кондратенко Дмитрий 4 1
|Ушаков Михаил 23 1
|Нефедов Владислав 8 1
|Царев Николай 1 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Макаров Станислав 111 1
|Захарченко Александр 2 1
|Белейчев Александр 8 1
|Андреева Мария 2 1
|Данилин Александр 12 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2713 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758979, в очереди разбора - 662669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758979, в очереди разбора - 662669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru