Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКС
Группа компаний Систематика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 195, упоминаний - 342
ГКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тырин Александр 5 5
|Богуславский Леонид 25 5
|Зюзин Иван 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Гольденберг Леонид 15 4
|Владимиров Максим 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Генс Георгий 62 3
|Волож Аркадий 181 2
|Генс Филипп 29 2
|Царева Юнона 4 2
|Горянский Павел 15 2
|Сазонов Дмитрий 3 1
|Греков Антон 2 1
|Фишман Антон 3 1
|Капишников Дмитрий 6 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Первяков Владимир 2 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Козлов Кирилл 2 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Чистов Дмитрий 8 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Ахмадиева Анна 2 1
|Родин Александр 1 1
|Шалимов Максим 1 1
|Трошин Ратмир 1 1
|Кононов Станислав 2 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Бахур Владимир 11 1
|Решетков Александр 5 1
|Моносов Александр 8 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Шадаев Максут 384 1
|CNews Analytics 1988 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 7
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru