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ГКС
Группа компаний Систематика


17.08.2021 «Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики» 4
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 2
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 2
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 1
24.12.2020 ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 3
02.11.2020 «Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей 2
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
13.08.2020 Техническое направление RuSIEM возглавит ведущий эксперт по кибербезопасности 1
19.06.2020 ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
08.06.2020 «Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства 2
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
02.12.2019 ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города» 1
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
25.09.2019 ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города 2
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
26.03.2019 России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась 2
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов 5
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике» 2
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 1
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов 1
23.05.2018 «Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин 1
04.04.2018 «Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны 5
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 3
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 1
06.06.2017 «Систематика» представила новый программный продукт «СКУД-Видео-Архив» 3
06.04.2017 «Группа компаний Систематика» обновила логотип и фирменный стиль 7
26.10.2016 Развитие СХД определят гибридные облака, SDS и флеш-память 1
18.10.2016 Опубликован Топ-50 крупнейших ИТ-поставщиков для госсектора 1

Публикаций - 195, упоминаний - 342

ГКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 27
Microsoft Corporation 11060 22
SAP SE 3211 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
Ланит ГК 1155 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
IBM 3537 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
3733 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
АйТи 751 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
GTS - Global Telesystems 8 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
АФК Система ПАО 994 5
Revo Technologies 6 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Sorsdata 5 5
Yandex - Яндекс 4101 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Крок 1219 4
Verysell - Верисел 91 4
Астерос - Asteros 531 4
Ланит Консалтинг 4 3
Синтерра - Synterra 565 3
Merlion - Мерлион 273 3
Lenovo Group 1636 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Воентелеком 134 3
Летограф - Letograf 63 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 3
Код Безопасности 365 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
Альфа-Банк 1123 8
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
Gett 60 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
PPE Group 5 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Avito - Авито 171 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
FGI Wireless 9 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Восточный Банк 108 4
ТНК-ВР Холдинг 148 4
Норвик банк 3 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Почта России ПАО 1572 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
Россети ПАО 168 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
RTP Global 7 1
Русагро Группа Компаний 139 1
РусГидро ПАО 129 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ24 583 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Федеральное казначейство России 766 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга 1 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Счётная палата РФ 460 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Роснано 456 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 6 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 307 1
Flash 472 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ISO/IEC 18000 - стандарт RFID-технологий 2 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Безопасный город 347 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 2
Microsoft Windows 7 1662 2
OpenText Documentum 189 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
SAP Enterprise Integration for Work Manager 1 1
SAP Meter Administration and Operations - SAP Meter Data Management 2 1
SAP Business Suite Professional User 1 1
SAP Sales Management and Customer Service for Energy Utilities 1 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
HeadPoint inONE - IoT-платформа 6 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
РСТ-Инвент TireTag 1 1
ГКС Ксеон Смарт 2 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
Nutanix Virtual Computing Platform 1 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
HeadPoint Система ситуационного видеомониторинга 2 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
Microsoft Windows 10 6629 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities 1 1
Тырин Александр 5 5
Богуславский Леонид 25 5
Зюзин Иван 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Гольденберг Леонид 15 4
Владимиров Максим 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Генс Георгий 62 3
Волож Аркадий 181 2
Генс Филипп 29 2
Царева Юнона 4 2
Горянский Павел 15 2
Сазонов Дмитрий 3 1
Греков Антон 2 1
Фишман Антон 3 1
Капишников Дмитрий 6 1
Корнеев Виталий 3 1
Ференцев Анатолий 1 1
Первяков Владимир 2 1
Емельченков Сергей 83 1
Козлов Кирилл 2 1
Мозохин Сергей 1 1
Чистов Дмитрий 8 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Ахмадиева Анна 2 1
Родин Александр 1 1
Шалимов Максим 1 1
Трошин Ратмир 1 1
Кононов Станислав 2 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Бахур Владимир 11 1
Решетков Александр 5 1
Моносов Александр 8 1
Ефименко Евгений 7 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 16
Украина 3361 9
Казахстан - Республика 2627 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Азия - Азиатский регион 1513 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 5
Северная Америка 1409 5
Восточная Европа 1676 5
Ближний Восток 1471 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Чехия - Чешская Республика 494 4
Европа 3745 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Германия - Ганновер 68 1
Белиз 38 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - Курск 231 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - Белгород 240 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
Транспорт 62 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
РИА Новости 654 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Eurovision 4 1
CNews Analytics 1988 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 7
RAEX - Эксперт РА 49 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Docflow 58 2
CeBIT 85 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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