Индексная книга CNews*
MarTech Sales management Управление продажами Управление циклом продаж
Публикаций - 386, упоминаний - 396
MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыпляев Максим 39 6
|Пронин Антон 10 3
|Велесевич Евгений 13 2
|Сотин Денис 152 2
|Шадаев Максут 676 2
|Козырев Алексей 288 2
|Натрусов Артем 200 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Черепанов Андрей 5 2
|Исмаилов Рашид 52 2
|Водянов Владимир 35 2
|Иванов Юрий 21 2
|Сморгонский Анатолий 41 2
|Когогин Сергей 14 2
|Савчук Аурика 7 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Гурин Александр 8 2
|Курочкин Алексей 11 2
|Мусин Владимир 6 2
|Мартынов Владислав 113 2
|Меденцев Константин 64 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Паршин Максим 285 1
|Воронин Павел 58 1
|Верисов Михаил 20 1
|Орлов Сергей 23 1
|Чернышев Андрей 53 1
|Морозов Евгений 12 1
|Плешков Алексей 54 1
|Медведев Дмитрий 1634 1
|Баландин Алексей 1 1
|Сергеев Сергей 95 1
|Богданов Андрей 39 1
|Абакумов Евгений 141 1
|Феоктистов Вадим 34 1
|Трофимов Дмитрий 36 1
|Слесаренко Марина 22 1
|Свиридов Владимир 27 1
|Пустарнаков Роман 24 1
|Теплицкий Дмитрий 39 1
|23ABC News 167 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11028 3
|Ведомости 601 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 54 1
|Вечерняя Москва - газета 5 1
|Компьютерра 41 1
|CNews TV 747 1
|Telecom.paper 197 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231295, в очереди разбора - 865643.
Создано именных указателей - 117178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231295, в очереди разбора - 865643.
Создано именных указателей - 117178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.