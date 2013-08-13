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Индексная книга CNews*
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MarTech Sales management Управление продажами Управление циклом продаж

MarTech - Sales management - Управление продажами - Управление циклом продаж


13.08.2013 LavkaLavka перевела управление продажами в «облако» Seeneco
24.08.2012 Вышел новый модуль промышленной системы «Хомнет Лизинг 8»
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области
18.06.2010 Tieto предлагает «Управление продажами как услугу» на базе Microsoft Dynamics CRM
22.11.2004 25 ноября состоится семинар "Управление продажами с Microsoft CRM"

Публикаций - 386, упоминаний - 396

MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7144 143
1С-ИжТиСи 6456 142
Microsoft Corporation 23674 53
1С-Рарус 812 43
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 665 28
SAP SE 4953 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1855 11
Oracle Corporation 6366 11
Корус Консалтинг ГК 1088 10
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 540 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10208 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6361 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8145 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4262 7
Comindware - Колловэар 98 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9729 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7123 6
АйТи 1300 6
IBM - International Business Machines Corp 9232 6
Frontstep - Фронтстеп 38 5
Галактика - Корпорация 1424 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1543 5
Dell EMC 4945 5
Directum - Директум 937 4
Adobe Systems 1515 4
Монолит-Инфо 108 4
Прогноз 1674 4
Oracle Siebel Systems 503 4
Ланит - Норбит - Norbit 304 4
Вест Концепт - West Concept 61 4
Softline - Софтлайн 2152 4
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 3
Yandex - Яндекс 5873 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2815 3
АйТи-Ойл 28 3
Intel Corporation 11720 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2844 3
Navicon - Навикон 268 3
Terrasoft - Террасофт 196 3
НСПК - Национальная система платежных карт 626 16
РЖД - Российские железные дороги 1657 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 388 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2458 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1882 4
Газпром ПАО 1178 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5994 4
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 337 3
Сургутнефтегаз - СНГ 240 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1039 3
X5 Group 844 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2537 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1917 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 188 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 258 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 190 2
Протек - Центр внедрений 53 2
Unicon - Юникон Консалтинг 38 2
Почта России ПАО 2027 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 2
ВкусВилл - Избёнка 103 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 2
Hertz Corporation 13 2
Татнефть 210 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 407 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 581 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 426 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 918 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 33 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 137 2
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 20 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
Роснефть НК - нефтяная компания 485 2
Bayer AG - Байер 82 1
ПСБ - Промсвязьбанк 747 1
ГПБ - Газпромбанк 958 1
Авилон - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 34 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 245 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9411 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18337 9
Федеральное казначейство России 1580 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 7
Президент Российской Федерации 3788 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2485 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1610 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10550 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 676 2
Правительство Москвы 2074 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1923 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4634 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 704 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3812 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1590 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1759 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 123 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 192 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 245 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 48 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 44 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 84 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 82 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 104 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 274 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 954 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1447 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 296 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3036 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 212 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2995 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2754 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26490 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54581 142
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5628 123
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8172 108
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10227 96
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5295 71
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 1939 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11098 53
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80089 52
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1382 48
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3842 43
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 607 35
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 597 34
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 787 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13500 30
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1526 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17708 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12603 28
Проверка контрагентов 1562 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5825 26
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3834 25
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1543 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40125 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3749 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9361 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11109 21
Прогнозирование и планирование продаж - Sales planning and forecasting - Прогнозирование спроса - Demand forecasting 82 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8263 16
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2526 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3626 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8457 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5247 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4037 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9678 13
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 307 13
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - barcode 1322 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17573 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2054 12
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 186 12
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2548 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6681 142
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1991 87
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 405 59
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 395 45
1С:Бухгалтерия 859 33
Microsoft Dynamics 1173 29
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 910 20
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 170 19
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 552 18
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 411 12
Microsoft Dynamics CRM 531 12
1С:ERP Управление предприятием 348 11
Microsoft Windows 2000 12779 9
Microsoft Office Excel 962 8
1С:CRM 57 7
Microsoft Office 3487 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 563 5
1С:Розница 88 5
Infor CloudSuite - Infor SyteLine 44 5
Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 43 5
Age of Kings 3456 5
1С-Рарус Торговый комплекс 28 5
Linux OS 8429 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2950 5
1С:Торговля и Склад 41 5
1С:Документооборот - 1С:ДО 187 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 810 4
Google Android 12762 4
Microsoft SharePoint Server 690 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 205 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4822 3
Microsoft SQL Server 1489 3
Монолит-Инфо - Монолит SQL 11 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 910 3
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 23 3
Microsoft Dynamics 365 127 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 3
Terrasoft CRM 25 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 827 3
Цыпляев Максим 39 6
Пронин Антон 10 3
Велесевич Евгений 13 2
Сотин Денис 152 2
Шадаев Максут 676 2
Козырев Алексей 288 2
Натрусов Артем 200 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
Черепанов Андрей 5 2
Исмаилов Рашид 52 2
Водянов Владимир 35 2
Иванов Юрий 21 2
Сморгонский Анатолий 41 2
Когогин Сергей 14 2
Савчук Аурика 7 2
Никифоров Николай 1172 2
Гурин Александр 8 2
Курочкин Алексей 11 2
Мусин Владимир 6 2
Мартынов Владислав 113 2
Меденцев Константин 64 2
Филимонов Сергей 46 2
Паршин Максим 285 1
Воронин Павел 58 1
Верисов Михаил 20 1
Орлов Сергей 23 1
Чернышев Андрей 53 1
Морозов Евгений 12 1
Плешков Алексей 54 1
Медведев Дмитрий 1634 1
Баландин Алексей 1 1
Сергеев Сергей 95 1
Богданов Андрей 39 1
Абакумов Евгений 141 1
Феоктистов Вадим 34 1
Трофимов Дмитрий 36 1
Слесаренко Марина 22 1
Свиридов Владимир 27 1
Пустарнаков Роман 24 1
Теплицкий Дмитрий 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 125230 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39914 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13299 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15393 24
Украина 7347 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17221 19
Европа 21466 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3373 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50507 14
Казахстан - Республика 4955 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15320 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 8
Беларусь - Белоруссия 4427 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1297 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2552 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1585 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13043 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1336 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1244 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6398 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1358 5
Казахстан - Алматы 524 5
Европа Восточная 3006 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2416 4
Армения - Республика 1532 4
Узбекистан - Республика 1467 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2640 4
Грузия 1131 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2363 3
Германия - Федеративная Республика 12144 3
Франция - Французская Республика 7108 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1224 3
Турция - Турецкая республика 2107 3
Россия - СФО - Новосибирск 3774 3
Россия - ПФО - Самарская область 1140 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 546 3
Америка Северная 3117 3
Япония 13018 3
Азия - Азиатский регион 5087 3
Земля - планета Солнечной системы 9839 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5267 108
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42837 93
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21057 87
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 528 62
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2242 43
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1182 37
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 677 37
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4268 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42626 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15392 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11008 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5606 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6969 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6219 22
Логистика сбытовая - Сбыт 2234 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5529 21
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1468 19
Торговля оптовая - Wholesale trade 1042 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5123 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9434 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24666 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14335 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2623 15
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1487 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10785 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4752 13
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1906 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4393 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2633 12
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1158 11
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 182 11
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 360 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4577 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4120 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8447 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3991 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2770 8
Инвентаризация - Пересортица 421 8
Кредитование - Сrediting - Заём 5961 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1310 7
23ABC News 167 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11028 3
Ведомости 601 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 54 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Компьютерра 41 1
CNews TV 747 1
Telecom.paper 197 1
Bloomberg Businessweek 123 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7519 10
Gartner - Гартнер 3490 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2359 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 329 3
IDC - International Data Corporation 4859 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 538 2
Aberdeen Group 48 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 186 1
Data Insight - Исследовательское агентство 101 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Forrester Wave 45 1
CNews Инновация года - награда 78 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1305 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 179 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 43 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 594 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 2 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 17 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 37 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 90 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 43 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 128 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 442 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 105 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 732 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11773 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 883 3
CNews AWARDS - награда 419 2
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1816 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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