Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскомнадзор
ГРЧЦ ФГУП
Главный радиочастотный центр
Публикаций - 126, упоминаний - 260
Роскомнадзор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2437 15
|Медведев Дмитрий 1582 15
|Свердлов Денис 169 14
|Рейман Леонид 992 10
|Жаров Александр 168 10
|Сердюков Анатолий 78 8
|Ситников Сергей 75 7
|Никифоров Николай 1131 7
|Ампелонский Вадим 31 7
|Весельчаков Александр 6 6
|Бескоровайный Андрей 47 5
|Ройтман Евгений 41 5
|Юсуфов Виталий 24 5
|Звягинцева Анастасия 5 5
|Едидин Борис 7 5
|Щеголев Игорь 684 5
|Шойгу Сергей 78 5
|Наследников Валерий 5 4
|Катулевский Александр 12 4
|Куровская Людмила 4 4
|Мишустин Михаил 330 4
|Лугов Андрей 32 3
|Дворкович Аркадий 188 3
|Клишас Андрей 44 3
|Волин Алексей 114 3
|Бокова Людмила 80 3
|Дворкович Виктор 5 3
|Шадаев Максут 416 3
|Иванов Олег 128 3
|Липов Андрей 50 3
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Носков Константин 205 2
|Рахметов Руслан 28 2
|Слизень Виталий 237 2
|Седаков Сергей 2 2
|Панков Александр 66 2
|Эрнст Константин 16 2
|Березкин Григорий 28 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Усманов Алишер 253 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru