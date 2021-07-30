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Роскомнадзор
ГРЧЦ ФГУП
Главный радиочастотный центр



30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора
22.03.2019 Роскомнадзор строит систему слежки за VPN
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра»
06.02.2013 Роскомнадзор подробно объяснил необходимость приобретения ПО LS telcom
05.02.2013 Счетная палата: Роскомнадзор неэффективно потратил на ПО более 70 млн рублей
13.09.2012 Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания
16.03.2012 Удостоверяющий центр ГРЧЦ начал выдавать сертификаты ключей ЭЦП
26.10.2010 Назначен новый руководитель «Главного радиочастотного центра»
27.09.2010 «Главный радиочастотный центр» будет оказывать услуги в электронном виде
15.07.2009 Softline поставила Eset NOD32 для «Главного радиочастотного центра»
04.06.2009 «Главный радиочастотный центр» запустил «кабинет заявителя»
26.07.2007 ФАС: ГРЧЦ препятствовал предпринимательской деятельности «Бинтела»
28.01.2004 "Информзащита" обеспечила безопасность информресурсов ФГУП "ГРЧЦ"
18.11.2003 СМАРТС оставил за собой бренд, но потерял Москву

Публикаций - 126, упоминаний - 260

Роскомнадзор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 23
Yota - Скартел 699 16
Ростех - Ростехнологии 2298 16
Ростелеком - Связьинвест 1656 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2222 11
Корус Консалтинг ГК 944 10
МКД 17 9
IT Vision 18 9
IT Vison 10 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 720 9
Воентелеком 136 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 7
Основа Телеком 56 7
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 6
Антарес 30 6
Meta - Facebook 4118 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1816 5
Yandex - Яндекс 4550 5
VK - Mail.ru Group 2809 5
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 548 4
Telegram Group 737 4
АйКомИнвест 15 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 406 4
iTeco - Ай-Теко 856 3
Центр мониторинга сетей связи 5 3
РТКомм.ру 296 3
Twitter 2281 3
МФИ Софт 115 3
Apple Inc - Эппл Рус 10094 3
Google LLC 9409 3
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 93 3
Intel Corporation 10784 2
ОТР 166 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 286 9
ЦУМ ТД - Торговый дом 50 9
Метиз завод 10 9
KIA Motors 82 7
Hyundai Motor 256 7
Arrival Group - Charge R&D 14 7
UPS 91 6
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 30 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 5
Hyndai 14 5
Почта России ПАО 1773 4
Газпром-Медиа Холдинг 142 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 2
РАВИС 9 2
Эксмо-АСТ - издательство 55 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 2
Tesla Motors 259 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 2
GM - General Motors 419 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 2
Kinetik 5 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 33 1
РКС - Российские космические системы 111 1
BlackRock 20 1
Родник 49 1
ОрдерКом 5 1
Славянка ГК 22 1
Uber 273 1
Газпром межрегионгаз 31 1
DeviantArt 5 1
UFG Capital Partners 2 1
Wellington Management Group 7 1
Газпром межрегионгаз поставка 28 1
Nikola Corporation 6 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 2 1
BNP Paribas 60 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 46
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 554 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1628 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 11
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 424 11
Президент Российской Федерации 1717 10
Правительство РФ 2646 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 6
Счётная палата РФ 554 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 4
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 3
Федеральное казначейство России 862 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1477 3
Администрация Президента РФ 324 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 94 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
СОИ - Союз операторов интернета 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1487 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 738 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 116 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 502 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 2
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 2
MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них 5 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 2
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 22 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 80 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 2
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 80 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 126 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1403 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 2
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 17 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 12 1
Arrival Bus - электробус 6 5
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 4
Google YouTube - Видеохостинг 2169 3
Arrival Van - электромобиль 4 3
NordVPN 10 2
ExpressVPN 13 2
VPN Unlimited 4 2
Hola VPN 5 2
VypryVPN 4 2
TorGuard 5 2
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 16 2
Hide my Ass - VPN-сервис 4 2
Linux OS 7172 2
IPVAnish - VPN-сервис 5 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1133 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 192 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 118 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace - Kaspersky Secure Mail Gateway 16 2
Statcounter 175 2
VK - Mail.ru Одноклассники 972 2
ByteDance TikTok 109 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 618 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 1
Tesla Model 3 20 1
Oracle UCM - Oracle Univeral Content Management 7 1
Arch Linux 18 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 3 1
Microsoft Windows Server 2003 391 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
SAP Sybase SQL Anywhere 14 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 120 1
Pinterest 47 1
Microsoft Windows 2000 1039 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Rocket VPN 1 1
ESET Remote Administrator 55 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 85 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
Yota LTE-сеть 2 1
Путин Владимир 2437 15
Медведев Дмитрий 1582 15
Свердлов Денис 169 14
Рейман Леонид 992 10
Жаров Александр 168 10
Сердюков Анатолий 78 8
Ситников Сергей 75 7
Никифоров Николай 1131 7
Ампелонский Вадим 31 7
Весельчаков Александр 6 6
Бескоровайный Андрей 47 5
Ройтман Евгений 41 5
Юсуфов Виталий 24 5
Звягинцева Анастасия 5 5
Едидин Борис 7 5
Щеголев Игорь 684 5
Шойгу Сергей 78 5
Наследников Валерий 5 4
Катулевский Александр 12 4
Куровская Людмила 4 4
Мишустин Михаил 330 4
Лугов Андрей 32 3
Дворкович Аркадий 188 3
Клишас Андрей 44 3
Волин Алексей 114 3
Бокова Людмила 80 3
Дворкович Виктор 5 3
Шадаев Максут 416 3
Иванов Олег 128 3
Липов Андрей 50 3
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Носков Константин 205 2
Рахметов Руслан 28 2
Слизень Виталий 237 2
Седаков Сергей 2 2
Панков Александр 66 2
Эрнст Константин 16 2
Березкин Григорий 28 2
Матвеева Татьяна 83 2
Усманов Алишер 253 2
Россия - Российская федерация - РФ 82186 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3771 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1727 6
США - Нью-Йорк 2587 6
Германия - Федеративная Республика 7777 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 6
США - Лос-Анджелес 675 6
Великобритания - Банбери 6 6
Израиль 1680 5
Великобритания - Лондон 1840 5
Северная Америка 2578 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 5
Европа 7250 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 4
Европа Восточная 2808 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1771 4
Южная Корея - Республика 3251 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 3
Украина 5524 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 811 3
Франция - Французская Республика 4921 3
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Россия - СФО - Новосибирск 2909 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1383 2
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Bloomberg 935 1
FT - Financial Times 1067 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 25 8
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 117 2
ИИИ - Институт исследований интернета 18 2
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
РАН - Российская академия наук 935 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 36 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 176 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 5 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 22 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 2
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 2
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
CNews FORUM Кейсы 45 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 1
Национальная банковская премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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