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ОЭЗ Технополис Москва
Особая экономическая зона

ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.


31.01.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» втрое увеличили производство устройств быстрой передачи информации
29.12.2021 От лекарств до микроэлектроники: какое производство запустят в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году
20.12.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется сетевой информационной безопасностью
08.12.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработает замену иностранным модулям электропитания
03.12.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроют новый завод печатных плат
29.11.2021 В ОЭЗ Москвы выпустили первую партию энергоэффективных транзисторов для силовой электроники
08.11.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему управления подачей медицинских газов
01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных
09.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое оборудование для дезинфекции медицинских изделий
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ
11.08.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ
05.07.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство радиочастотных акустических фильтров
22.06.2021 Новый резидент ОЭЗ Москвы направит на увеличение мощности дата-центра почти 550 млн рублей
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва»
12.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил цифровую систему коммерческого учета электроэнергии
27.11.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» увеличат производство компонентов для электромобильного и беспилотного транспорта
26.11.2020 Металлические порошки для 3D-печати начали изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва»
24.09.2020 «РТ-Техприемка» поможет резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» в интеграции в высокотехнологичные производственные цепочки
09.09.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов
17.08.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал систему охраны периметра с применением искусственного интеллекта
09.06.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» вложит 1 млрд рублей в производство холодильного оборудования
01.06.2020 «Рокор» вложит более 150 млн рублей в новое производство синтетических сапфиров
22.05.2020 Производство досмотрового оборудования будет локализовано в ОЭЗ «Технополис Москва»
19.05.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» локализует свое производство в Швейцарии
30.01.2020 ОЭЗ «Технополис Москва» станет площадкой для новых технологий управления экономикой столицы
05.07.2018 Schneider Electric открыла сборочную линию в Технополисе
27.10.2016 «Мегафон» покупает ЦОД в «Технополисе»
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики
10.12.2015 В Технополисе «Москва» будет запущено производство оптических модулей NeoPhotonics
25.06.2015 АББ вложит более 50 млн руб. в создание центра робототехники в Технополисе «Москва»
01.04.2015 «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» расширит производство в Технополисе «Москва», запустив вторую линию

Публикаций - 130, упоминаний - 272

ОЭЗ Технополис Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 650 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6375 6
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 197 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 109 6
Профотек 12 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7893 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 241 5
Schneider Electric 479 5
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 191 3
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 15 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 3
VK - Mail.ru Group 2925 3
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 8 3
Drive Electro - Драйв Электро 6 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 705 3
Bitrobotics - Битроботикс 3 3
Ростех - Ростехнологии 2407 3
Yandex - Яндекс 4744 3
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 27 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
Relcom Data - Релком Дата 15 2
Элемент ГК - Elementec 381 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7587 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 14 2
Siemens AG - Siemens Group 2255 2
Неорос - Neoros 2 2
IBM - International Business Machines Corp 8757 2
Condis SA 2 2
Завод Протон Зеленоград 3 2
Radius Group - Радиус груп - Russian Mining Center (RMC) 16 2
Intel Corporation 10954 2
Цифровые технологии безопасности 2 2
Мастертел - МТ Телеком 65 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1479 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 148 1
5490 1
Cisco Systems 4668 1
Nutanix 80 1
Крок - Croc 1583 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 4
РЖД - Российские железные дороги 1388 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4998 2
Русагро Группа Компаний 171 2
Avito - Авито 203 2
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 147 2
Aviasales - Jetradar 52 1
Ру-Веб. Инвестиции 9 1
Миландр ПКК 29 1
Фонд Андрея Мельниченко 1 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 1
Ferrari NV 136 1
Proxima Capital 7 1
Airbus Defence and Space - EADS 132 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 1
Рокор НПО 1 1
Композит 19 1
Силовые машины 65 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 45 1
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 1
Технопарк-Мордовия 11 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 430 1
РВК - Российская венчурная компания 516 1
Аэрофлот 621 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 1
Газпром нефть 405 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 302 1
Renault - Рено Россия 126 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 233 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 1
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 129 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 347 1
Nestle - Нестле 99 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 75 1
Интер РАО ПАО 270 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 61 46
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 30 21
Правительство Москвы 1441 9
Роснано 626 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1248 5
Правительство РФ 5874 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 601 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5773 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2086 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 62 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2003 2
Прокуратура города Москвы 16 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 1
ФГБУК Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры 1 1
Мэр города Москвы 49 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 47 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 45 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 275 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 538 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 123 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 89 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1365 1
Президент Российской Федерации 2720 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1028 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2882 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2391 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 949 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 1
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 309 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 7 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 96 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 1
ТПУ - Томский политехнический университет 102 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 87 1
Worldskills - Ворлдскиллс 82 3
Олимпийские игры - Olympic Games 543 1
GeekBrains 43 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 15 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 67836.
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