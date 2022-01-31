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ОЭЗ Технополис Москва
Особая экономическая зона
Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.
ОЭЗ Технополис Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дегтев Геннадий 93 79
|Прохоров Александр 94 55
|Ефимов Владимир 38 9
|Ищенко Игорь 6 6
|Усачев Владимир 3 3
|Стесин Святослав 3 3
|Мариничев Дмитрий 23 3
|Хасьянова Гульнара 116 3
|Белоусов Сергей 229 2
|Бочаров Олег 27 2
|Путин Владимир 2456 2
|Королюк Алексей 86 2
|Клейн Константин 8 1
|Лысенко Эдуард 225 1
|Безруков Андрей 26 1
|Себрант Андрей 19 1
|Смирнов Андрей 28 1
|Родионов Алексей 3 1
|Долгоруков Алексей 1 1
|Кравцов Александр 3 1
|Рудаков Олег 3 1
|Новоселов Александр 6 1
|Евдокимов Владислав 1 1
|Пирогов Антон 4 1
|Смирнов Максим 20 1
|Янчевская Анна 8 1
|Песков Дмитрий 72 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Навальный Алексей 60 1
|Фокин Дмитрий 20 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Самойлов Юрий 67 1
|Саванович Александр 2 1
|Осеевский Михаил 255 1
|Иванов Сергей 356 1
|Любимов Олег 23 1
|Дворкович Аркадий 192 1
|Собянин Сергей 221 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
|N+1 - Издание 114 1
|MIT Technology Review 58 1
|Apps4All 25 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
|IHS iSuppli 389 1
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